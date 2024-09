TikTok trækker Lite Rewards-programmet permanent fra EU på grund af sikkerhedsproblemer

TikTok har accepteret permanent at trække sit ‘Lite Rewards’-program tilbage fra EU som svar på bekymringer rejst af EU-Kommissionen.

Denne beslutning, der er truffet i henhold til Digital Services Act (DSA), fremhæver den voksende kontrol med digitale platforme, især med hensyn til sikkerhed og velvære for brugere, især børn.

I april 2024 indledte EU-Kommissionen en formel procedure mod TikTok med fokus på dets “Task and Reward Program” af TikTok Lite, en lettere version af hovedappen, der blev lanceret i Spanien og Frankrig.

Programmet gav brugerne mulighed for at optjene point ved at udføre opgaver som at se videoer og like indhold.

Kommissionen var bekymret for, at dette program kunne krænke artikel 34 og 35 i DSA, især med hensyn til manglen på forudgående omhyggelig vurdering af fysiske og mentale risici, platformens vanedannende karakter og fraværet af effektive risikobegrænsende foranstaltninger.

Bekymringer om børns sikkerhed

Et af de primære problemer var den formodede mangel på effektive aldersbekræftelsesmekanismer på TikTok, hvilket rejste alarmer om den potentielle indvirkning på børn.

For at overholde DSA har TikTok forpligtet sig til permanent at trække Lite Rewards-programmet tilbage fra EU og indvilliget i ikke at lancere noget lignende program, der kunne omgå denne tilbagetrækning.

Tilsagn fra TikTok er juridisk bindende, og ethvert brud vil straks udgøre en overtrædelse af DSA, hvilket resulterer i bøder.

Thierry Breton, EU-kommissær for det indre marked, understregede vigtigheden af denne beslutning og fremhævede det vanedannende potentiale ved sådanne programmer og behovet for at beskytte unge europæeres “hjernetid”.

DSA, som trådte i kraft for alle online platforme i EU den 17. februar 2024, har til formål at sikre et mere sikkert digitalt rum.

TikTok-sagen repræsenterer den første sag, der blev afsluttet under DSA og markerer første gang, EU-Kommissionen har accepteret tilsagn fra en udpeget onlineplatform, som den havde indledt en formel procedure mod.

Løbende undersøgelse af TikTok-praksis

Separate sager mod TikTok, som blev indledt af EU-Kommissionen i februar 2024, er stadig i gang.

Disse sager vurderer, om TikTok har overtrådt bestemmelser vedrørende beskyttelse af mindreårige, reklamegennemsigtighed, dataadgang for forskere og risikostyring af vanedannende design og skadeligt indhold.

En retssag blev anlagt af den amerikanske regering mod TikTok og dets moderselskab ByteDance i august 2024.

Retssagen hævder omfattende overtrædelser af Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA).

Vestlige regeringer har også udtrykt betydelige bekymringer over ByteDances forbindelser til det kinesiske kommunistparti, hvilket førte til, at appen blev forbudt på officielle enheder.

I marts 2024 godkendte den amerikanske kongres et lovforslag, der tvinger ByteDance til at afhænde den sociale medieplatform eller stå over for et fuldstændigt forbud i USA.

Dette lovgivningsmæssige pres understreger den globale kontrol, TikTok er under med hensyn til privatliv og sikkerhedsproblemer.

TikToks beslutning om at trække Lite Rewards-programmet tilbage fra EU markerer et væsentligt skridt i retning af at tilpasse sig regulatoriske forventninger og imødegå sikkerhedsproblemer.

Den seneste udvikling danner præcedens for, hvordan digitale platforme muligvis skal tilpasse deres praksis for at overholde strenge regler designet til at beskytte brugere, især den yngre demografiske. Bevægelsen afspejler også den bredere tendens til stigende lovgivningsmæssig kontrol af teknologigiganter globalt, hvilket understreger vigtigheden af ansvarlig digital praksis for at sikre brugernes velvære.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.