BofA opgraderer Apollo Global-aktien efter et dramatisk fald på 20 % i denne måned: Skal du overveje at købe?

Den 5. august opgraderede Bank of America Apollo Global Management til “Køb” fra “Neutral” efter et betydeligt fald på 20% i selskabets aktie siden starten af måneden.

BofA-analytikere tilskrev dette fald til et svagere end forventet Q2-resultat sammen med et bredere markedspres, herunder svage økonomiske data og lavere renteudsigter.

Apollo Global Q2 indtjening øjebliksbillede

De finansielle resultater for 2. kvartal for Apollo Global Management levede ikke op til Wall Streets forventninger, med en rapporteret Non-GAAP EPS på $1,64, manglende estimater med $0,11.

Denne nedtur var hovedsagelig forårsaget af et fald i overskuddet fra Athene-forsikringsenheden på trods af rekordhøj gebyr-relateret indtjening og robust momentum i formueforvaltningsenheden.

Den samlede omsætning for dette kvartal blev rapporteret til 6,02 milliarder dollars, hvilket er et markant fald på 56,1 % år-til-år.

På trods af nedgangen i indtjeningen i 2. kvartal er Apollo Globals grundlæggende forretning fortsat robust. De samlede aktiver under forvaltning pr. 30. juni 2024 var $696 milliarder, op fra $671 milliarder ved udgangen af første kvartal, hovedsageligt drevet af en tilstrømning på $39 milliarder i perioden.

Denne vækst i 2. kvartal inkluderer stærk tilstrømning på 144 milliarder USD set over de seneste 12 måneder ved udgangen af 30. juni. Gebyrrelateret indtjening oplevede en sund stigning til 516 millioner USD fra 462 millioner USD i 1. kvartal, understøttet af højere administrationsgebyrer.

Athene-udfordringen

Et væsentligt træk på Apollos seneste præstation har været dens Athene annuitetsforretning, hvor overskuddet faldt 11% år-over-år til $710 millioner.

Dette fald skyldtes primært lavere indtægter fra alternative investeringer.

På trods af dette fortsætter Athene med at tiltrække betydelig kapital og sikrer 6 milliarder dollars til anden fase af en strategi, der supplerer dens primære operationer.

Segmentet er fortsat vigtigt, omend det står over for udfordringer, især med et reduceret nettospænd i 2. kvartal, hvilket afspejler et dynamisk og udfordrende landskab.

Attraktivt vækstforhold mellem pris og indtjening

Ser vi ud over de umiddelbare økonomiske forhold, forbedrer Apollo Global aktivt sin formueforvaltningsvirksomhed og udvider sin private formuekanal.

Analytikere har fremhævet Apollos attraktive pris-indtjeningsvækst (PEG) ratio på under 1, hvilket positionerer det gunstigt inden for formueforvaltningssektoren. Forventningen om at blive tilføjet til S&P 500 fungerer som en potentiel katalysator, der yderligere kan styrke aktiens appel til investorer.

Aktiens seneste fald har også gjort dens værdiansættelse attraktiv, med et forward PE-forhold på 13,4, hvilket afspejler en tilbagediskonteret værdiansættelse i forhold til dens langsigtede indtjeningsvækst, som forventes at ligge i intervallet 15-20 %.

Apollos kommende investordag, planlagt til den 1. oktober, kan være særlig vigtig, da den kan afsløre yderligere strategiske planer og potentielt katalysere aktiens genopretning.

Mens vi har navigeret gennem Apollo Globals seneste finansielle omvæltninger, er det klart, at selvom den umiddelbare fortid har været udfordrende, lover de underliggende forretningsmæssige og strategiske tiltag et løfte om genopretning og vækst.

Lad os nu, med en dybere forståelse af de grundlæggende faktorer, vende tilbage til, hvad diagrammerne har at sige om aktiens kursbane.

Er den langsigtede opadgående tendens ved at være slut?

Apollo har været en af de bedst præsterende aktier i den finansielle sektor siden 2016, efter at have givet et tidoblet afkast (inklusive udbytte) til sine investorer i den periode.

APO-diagram af TradingView

Aktien var mere end fordoblet fra sine laveste niveauer i oktober 2023 ved udgangen af juli i år, men dette nylige fald kunne have afsluttet denne optrend i det mindste på mellemlang sigt.

28-dages RSI er faldet markant, og alle mellemlange trendindikatorer er blevet negative. I betragtning af det, skal investorer, der ser på dette fald som en købsmulighed, vente, før de indleder nye lange positioner.



De første tegn på stabilitet vil kun vise sig, hvis aktien begynder at handle over sit 100-dages glidende gennemsnit, og MACD (12,26,9)-indikatoren bliver grøn. Medmindre det sker, forbliver chancerne for, at det falder lavere.



Kortsigtede handlende med en bearish udsigt bør forsøge at indlede en kort position tættere på $105 med et efterfølgende stop-loss over aktiens 100-dages glidende gennemsnit, som i øjeblikket er på $114,75. Hvis den nedadgående tendens fortsætter, kan aktien falde til sit mellemfristede sving lavt nær $78, hvor man kan bogføre overskud.





