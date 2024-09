Poodlana trives, mens BTC, ETH og de andre store kryptovalutaer vender tilbage efter mandagens fald

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

I kølvandet på en af de mest udfordrende perioder i kryptovalutaernes historie viser markedet nu tegn på bedring.

Tirsdag oplevede store kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum betydelige gevinster, hvilket afspejlede et bredere markedsopsving påvirket af globale aktiemarkedsbevægelser drevet af geopolitiske og økonomiske begivenheder.

Dette sker, mens den nye meme-mønt Poodlana fortsat trodser kryptobranchens generelle dysterhed, og rejser over $5 millioner på mindre end tre uger.

Denne imponerende præstation gør Poodlana til et af årets bedste token-salg.

Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH) oplever betydelige stigninger

Bitcoins pris steg til $55.640,00, en stigning på 8 % i løbet af de sidste 24 timer. På trods af et fald på 16,61 % i løbet af den seneste uge tilskrives Bitcoins modstandsdygtighed stærk købsstøtte på lavere niveauer og en generel forbedring af markedsstemningen.

Ethereum oplevede en bemærkelsesværdig stigning på 9 % i løbet af de sidste 24 timer. Den er dog stadig faldet med 24,51 % i løbet af den seneste uge. Den blev handlet til $2.502,85 i skrivende stund.

Polkadot (DOT) oplevede også et betydeligt opsving med en prisstigning på 10,64 % i løbet af den seneste dag. På trods af dette er den stadig 22,93 % lavere end prisen for en uge siden.

Solana (SOL) og Ripple (XRP) vender tilbage

Solanas pris er steget med 10,45 % i løbet af de sidste 24 timer, hvilket markerer en tendens til bedring. Den er dog stadig faldet med 23,15 % i løbet af den seneste uge.

I mellemtiden oplevede Ripples (XRP) en stigning på 6,61 % i løbet af de sidste 24 timer, selvom den stadig er faldet med 15,27 % i løbet af ugen. Ripples igangværende juridiske kamp med US Securities and Exchange Commission (SEC) fortsætter med at skabe usikkerhed.

På samme måde oplevede Shiba Inu en betydelig stigning på 13,16 % i løbet af den seneste dag, selv om den er faldet med 17,80 % i løbet af ugen.

Poodlana token-salget trives midt i kryptomarkedets udfordringer

Poodlana, den nye meme-mønt, trodser de fremherskende udfordringer i kryptobranchen, og rejser betydelige midler under sit aktuelle token-salg.

På mindre end tre uger har udviklerne rejst over $5 millioner, hvilket placerer Poodlana som et af de token-salg, der har klaret sig bedst i år.

Brugere kan købe Poodlana-tokens ved hjælp af forskellige kryptovalutaer og endda den amerikanske dollar. Blandt de mest populære tokens, der bruges til betaling, er Ether, Tether (USDT) og USD Coin (USDC).

Poodlana sigter mod at blive den næste store sensation i kryptobranchen og stræber efter at gentage succesen med meme-mønter som Shiba Inu, Floki, Pepe og Doge.

Navnet Poodlana kombinerer “Poodle”, en elsket hunderace i Japan, med “Solana”, en blockchain, der er populær blandt udviklere af meme-mønter.

Ved at bygge videre på puddelens popularitet henvender udviklerne sig også til luksusmarkedet. Poodlana har brandet sig selv som kryptoindustriens Hermes i sin markedsføring og sigter mod at tiltrække et high-end publikum.

Poodlanas token-salg skiller sig ud af to unikke grunde. For det første er prisen støt stigende og nåede tirsdag op på $0,0416. Ved afslutningen af salget forventes prisen at ramme $0,0458, hvilket giver de første købere en betydelig fordel.

For det andet vil POODL-token begynde at blive handlet blot 60 minutter efter, at forsalget er afsluttet, så køberne hurtigt kan begynde at sælge deres tokens.

Denne hurtige overgang fra forsalg til handel er et vigtigt element i Poodlanas tilgang.

