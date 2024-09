SEC anmoder retten om at afvise Coinbases anmodning om opdagelse i den seneste arkivering

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Den juridiske kamp mellem United States Securities and Exchange Commission og kryptobørsen Coinbase raser videre. SEC søger at modarbejde børsens anmodning om agenturets interne dokumenter, herunder private e-mails fra SEC-formand Gary Gensler.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

I sin seneste arkivering den 5. august har SEC-advokater hævdet, at Coinbase’s opdagelsesanmodning om at få adgang til agenturets interne og eksterne e-mails er alt for bred og irrelevant for sagen.

SEC tilføjede, at det har produceret 240.000 dokumenter og ser frem til at præsentere yderligere 117.000 dokumenter.

SEC siger, at det er irrelevant

Copy link to section

Ifølge SEC-advokater er den “yderligere gennemgribende opdagelse” om den anmodede interne og eksterne kommunikation ikke “relevant”, fordi “Howey-analysen eller retfærdig meddelelsesforsvar” vil afgøre Coinbases sag.

Indgivelsen siger, at “byrden ved at søge og producere” tre millioner yderligere dokumenter, som den anser for “irrelevante”, er “helt uforholdsmæssig i forhold til sagens behov.”

Coinbase chefjurist Paul Grewal var dog ikke enig i SEC’s påstande i et indlæg den 6. august den X. Grewal gentog, at dokumenterne var nødvendige for at registrere regulatorens “inkonsekvente syn på digitale aktiver og dens egen lovgivningsmæssige rækkevidde.”

Han tilføjede:

Hvis SEC vil engagere sig i en hidtil uset regulering ved håndhævelseskampagne, er det mindste, de skylder dem, de målretter mod – og offentligheden – gennemsigtighed.

På den anden side hævder SEC’s seneste ansøgning, at agenturet har “opfyldt sine opdagelsesforpligtelser.” Som sådan har regulatoren bedt retten om at afvise Coinbase’s forslag.

Hikke undervejs

Copy link to section

Coinbase havde oprindeligt bedt SEC om at producere dokumenter relateret til SEC’s interne diskussioner om kryptoregulering. Anmodningen omfattede også dokumenter relateret til privat kommunikation fra Gensler under og fire år før hans tid som formand.

Kryptobørsen erklærede, at dokumenterne var afgørende i dets forsvar mod SEC for at fremhæve uoverensstemmelserne i regulatorens tilgang, mens de også beviste mangel på klar vejledning.

Efter en indledende konference med retten indsnævrede børsen imidlertid omfanget af sine anmodninger til kommunikationsdokumenter under Genslers embedsperiode som SEC-formand, som startede i 2021. Den nye anmodning blev afspejlet i et krav om at tvinge indgivet den 23. juli.

Forslaget anmodede også om dokumenter relateret til Coinbase’s 2021-tiltag for at blive offentliggjort. Processen involverede en seks måneders SEC-gennemgangsperiode. Coinbase hævdede dog, at SEC i løbet af den tid ikke mærkede børsen eller de tokens, den tilbød, som uregistrerede værdipapirer.

På det tidspunkt fremhævede Grewal også, at SEC havde afvist anmodninger om at søge efter efterspurgte dokumenter med påstand om unødig byrde.

Den juridiske kamp mellem de to parter fulgte den 6. juni 2023, da SEC anlagde en retssag mod kryptobørsen og hævdede, at den tilbød uregistrerede værdipapirer og ikke var registreret som mægler eller clearingagentur.

Yderligere navngav retssagen adskillige tokens, såsom Polygon, Cardano, Solana og Axie Infinity, som værdipapirer.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.