Skal du købe Cadence efter det seneste fald på 23 %? Det mener Piper Sandler

Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ: CDNS) har oplevet en bemærkelsesværdig nedtur for nylig, med et fald på over 23% i den seneste måned, men analytikere hos Piper Sandler ser dette som en mulighed.

Analytikere er fortsat optimistiske

Ved at opgradere aktien fra neutral til overvægtig har de fastholdt et bullish $318 kursmål, hvilket tyder på en potentiel 25% opside.

Denne opfattelse er i vid udstrækning baseret på troen på, at det seneste dyk tilbyder en lukrativ indgang til et robust softwareaktiv inden for halvledersektoren.

Piper Sandler-analytiker, Clarke Jeffries, fremhævede, at på trods af den lunken 2. kvartals præstation, der bidrager til dette fald – midt i bredere brancheusikkerhed – er virksomheden klar til genopretning.

Jeffries pegede på specifikke udfordringer som den igangværende overgang inden for verifikationsteknologier og pres fra det kinesiske marked, men er dog fortsat optimistisk med hensyn til stigningen i verifikationsleverancer og efterfølgende økonomiske forbedringer i de kommende kvartaler.

Analytikere hos Baird bekræftede for nylig deres tillid til Cadence, idet de fastholdt en Outperform-rating, men justerede lidt deres kursmål fra $341 til $338 efter indtjeningsmeddelelsen for 2. kvartal.

De tilskrev denne lille justering til en rekalibrering af forventningerne, men forudser stærkere estimatrevisioner i FY25, som kan drive aktien yderligere.

Cadences indtjening i 2. kvartal

Denne stemning understøttes af Cadences indtjening i 2. kvartal, hvor den overgik forventningerne med en ikke-GAAP EPS på $1,28, overstiger estimater med $0,05 og en omsætning på $1,06 milliarder, der oversteg prognoserne med $20 millioner.

Virksomheden har nydt godt af robust efterspørgsel på tværs af kunstig intelligens, hyperskala og bilindustrien, hvilket har styrket dets finansielle stilling.

Ser vi på Cadence’s økonomiske helbred mere bredt, rapporterede virksomheden et robust andet kvartal med et efterslæb på $6,0 milliarder, hvilket signalerer en stærk vedvarende efterspørgsel efter dets tilbud.

De finanspolitiske udsigter for 2024 ser lovende ud med forventede indtægter fra $4,60 milliarder til $4,66 milliarder og non-GAAP driftsmargener forventes mellem 41,7% til 43,3%.

For de kommende kvartaler forventer Cadence at tjene mellem $1.165 milliarder og $1.195 milliarder i omsætning. De forventer også at opretholde en stærk non-GAAP indtjening pr. aktie, hvilket fremhæver deres evne til at blive ved med at klare sig godt økonomisk, selv når markedet er uforudsigeligt.

Nylig erhvervelse og konkurrencedygtig voldgrav

Ved at dykke dybere ned i Cadences grundlæggende operationer bliver virksomhedens dygtighed i EDA-sektoren især forstærket af dets innovative produktudbud og strategiske opkøb, såsom det nylige køb af BETA CAE-systemer.

Dette opkøb diversificerer ikke kun Cadences simuleringsportefølje, men øger også dets fodaftryk på tværs af flere kritiske sektorer, herunder bilindustrien og rumfart, hvilket potentielt tilføjer $40 millioner i omsætning for FY24.

Sådanne strategiske tiltag er afgørende, da Cadence udnytter voksende efterspørgsel på det AI-drevne halvledermarked og udnytter sin Cadence.AI-portefølje og næste generations hardwaresystemer som Palladium Z3 og Protium X3, som sætter nye standarder inden for verifikation og ydeevne.

Forretningsudsigterne er fortsat optimistiske, da Cadence fortsætter med at styrke sit lederskab inden for verifikation.

Dets store partnerskabsimplementeringer og produktinnovationer forventes at drive højere gennemløb og ydeevne, hvilket er afgørende for AI-chipdesign.

Disse fremskridt positionerer Cadence gunstigt inden for den dynamiske halvlederindustri, der forventes at vokse betydeligt, drevet af øgede R&D-udgifter fra nøgleaktører i AI og andre højvækstsektorer.

Fra et værdiansættelsesperspektiv, på trods af det seneste fald i aktiekursen, handles Cadence med et fremadrettet P/E-forhold på 42 stadig til en præmie sammenlignet med sine peers, hvilket afspejler høje forventninger indlejret i dens fremtidige vækstbane.

Med disse aspekter i tankerne vender vi os nu til den tekniske analyse for at udforske, hvad diagrammerne antyder om Cadences aktiekursbane, især i lyset af de seneste markedsbevægelser og analytikeropgraderinger.

Denne analyse vil give endnu en linse til at vurdere de potentielle investeringsmuligheder i Cadence, efterhånden som den fortsætter med at innovere og lede inden for halvlederdesign.

Langsigtet opadgående tendens forbliver intakt

Cadences aktie har været en bemærkelsesværdig præstation i halvledersektoren og er steget seks gange fra dets laveste niveauer i 2020 i de sidste fire år.

Det, der gør denne præstation virkelig bemærkelsesværdig, er, at aktien har udvist meget lavere volatilitet end sine jævnaldrende i halvlederindustrien, som er meget cyklisk.







CDNS-diagram af TradingView

Selvom aktien oplever bearish momentum på kort og mellemlang sigt, forbliver dens langsigtede optrend intakt, så eksisterende aktionærer, der har købt aktien til lavere priser, behøver ikke at gå i panik.

Aktien fandt for nylig støtte over dens 38,2% Fibonacci-retracement fra 2020-lavepunkter og dette års højeste på omkring $241.

Investorer, der er bullish på aktierne som analytikerne, kan købe det tæt på $250 med et stop loss på 38,2% Fibonacci retracement til $222.

Handlere, der er bearish på aktien, men endnu ikke har indledt en short position, må afholde sig fra at gøre det på nuværende niveauer, fordi aktien har oplevet et dramatisk fald for nylig, og RSI på daglige diagrammer har nået oversolgte niveauer.



Enhver frisk kort position bør kun overvejes, hvis aktien hopper tilbage til over $280, eller hvis den falder under $223.

