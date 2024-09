Transak muliggør bankoverførsler til kryptokøb i USA

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Web3-betalingsinfrastrukturudbyderen Transak har aktiveret bankoverførsler for kryptoinvestorer i USA. Med dette blev firmaet den første fiat-til-krypto-on-ramp, der tilbyder bankoverførsler.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Ifølge en meddelelse den 6. juli er den nye funktion tilgængelig for et minimum overførselsbeløb på $2.000, med den maksimale grænse sat til $25.000 pr. transaktion. Transak skrev i meddelelsen:

Dette tiltag har til formål at gøre store transaktioner enklere og mere omkostningseffektive for brugerne, i overensstemmelse med Transaks mål om at udvide sine betalingsmuligheder.

En allerede vellykket tilføjelse

Copy link to section

Den amerikanske lancering kommer efter, at firmaet oplevede en stigning i efterspørgslen efter betalingsmetoden på markeder som Det Forenede Kongerige.

Transaks bankoverførselsvolumen steg efter sigende fire gange efter indførelsen af bankoverførsler i regionen sammenlignet med andre metoder som kort og Apple Pay.

Desuden er bankoverførsler også billigere sammenlignet med andre alternativer som kreditkort, hvilket medfører et gebyr på 1 %. Der er også yderligere begrænsninger som transaktionsgrænser med disse betalingsmetoder.

Andre fordele, der følger med bankoverførsler, er den ekstra sikkerhed i flertrinsprocessen med at tilføje modtagere, sende penge og godkende transaktioner. Per Transak tilføjer denne tilgang et “lag af verifikation” og “reducerer også risikoen for svindel.”

Firmaet forventer nu at efterligne Storbritanniens succes på det amerikanske marked, som det mener allerede er komfortabelt med denne betalingsmetode.

Som sådan forventer det, at det nye system vil hjælpe med at øge kryptoadoptionen yderligere.

Transak er licenseret som pengesender i USA siden 2022. Ifølge meddelelsen har den allerede indsat 13 af sine amerikanske partnere, som inkluderer bemærkelsesværdige navne som kryptobørsen Binance.

På udgivelsestidspunktet er funktionen kun tilgængelig for Transak-brugere, der har bestået niveau 2 KYC, som inkluderer liveness, identitet og adressebekræftelse.

Transaks aggressive ekspansion

Copy link to section

Transak blev lanceret i 2018 og hævder at betjene over 5 millioner brugere i 160 lande.

Virksomheden rejste $20 millioner i en serie A-finansieringsrunde i maj 2023 og har siden udvidet sine aktiviteter i et hurtigt tempo. I løbet af det seneste år har firmaet indgået flere bemærkelsesværdige partnerskaber.

I januar 2024 samarbejdede platformen med betalingsgiganten Visa som en del af deres Visa Direct-program. Partnerskabet gjorde det muligt for Transak-brugere at konvertere deres kryptosaldi direkte til fiat.

Transak understøtter over 40 kryptovalutaer og tilføjede PayPals stablecoin, PayPal USD (PYUSD), til sin platform i juni 2024.

I årenes løb har firmaet samarbejdet med flere udbydere af kryptotegnebøger som Metamask og har senest tilføjet støtte til VeWorld, selvdepot-pungen til VeChainThor blockchain i juli.

Integrationen fulgte dets partnerskab med spiludvikleren Cometh, hvilket muliggjorde direkte kryptokøb til dets spil Cosmik Battle.

Transak gik også sammen med den decentraliserede identitetsplatform Privado ID i juni for at introducere et nyt on-chain ID-verifikationssystem kaldet Genbrugelig KYC.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.