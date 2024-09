Uber Technologies Inc (NYSE: UBER) trives på trods af markedsforhold, hvor administrerende direktør Dara Khosrowshahi hævder, at virksomheden “virkelig slår på alle cylindre.”

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

I et interview med CNBC fremhævede Khosrowshahi, at Ubers seneste kvartalsresultater oversteg markedets forventninger, hvilket signalerede robust præstation på tværs af sin platform.

Ifølge Ubers resultatrapport for andet kvartal har virksomheden ikke vist tegn på en svækkelse af forbrugernes efterspørgsel.

Navnlig øger brugere med lavere indkomst deres forbrug på Ubers tjenester hurtigere end grupper med højere indkomst.

Efter indtjeningsmeddelelsen steg Ubers aktie cirka 10 % i tidlig handel.

Ubers kontracykliske fordel

Copy link to section

Khosrowshahi tilskriver Ubers fortsatte succes dens evne til at vokse hurtigere end det samlede marked. Denne vækst understøttes af Ubers teknologiske forspring og stærke markedsposition inden for mobilitetstjenester.

Derudover viser Ubers forretningsmodel sig robust i udfordrende økonomiske forhold. Et svagere arbejdsmarked har en tendens til at øge antallet af chauffører, der tilslutter sig Ubers platform, hvilket kan føre til lavere priser for forbrugerne og yderligere drive efterspørgslen.

I øjeblikket har Uber omkring 7,4 millioner chauffører, som tilsammen tjente næsten 18 milliarder dollars i det seneste år, hvilket er en stigning på mere end 20 % fra året før.

På trods af nylige aktiekursfald på over 20 % siden midten af februar, er Uber fortsat en overbevisende mulighed for investorer, selvom det ikke betaler udbytte.

Er Uber-aktier et køb efter resultaterne for 2. kvartal?

Copy link to section

Khosrowshahi fremhævede Uber Eats som et betydeligt vækstområde og beskrev tjenesten som en “vane, der har vist sig at være meget mere klæbrig.”

Selvom Uber Eats’ præstation faldt lidt under estimaterne i andet kvartal, steg mængderne med 17%. Virksomheden planlægger at fortsætte med at investere i lavere priser og tilskynde restauranter til at tilbyde flere kampagner på nøglemarkeder.

Oppenheimer-analytiker Jason Helfstein er fortsat optimistisk omkring Ubers aktie. Han har opretholdt en “outperform”-rating med et kursmål på $90, hvilket tyder på en potentiel opside på næsten 50% fra det nuværende niveau.

Helfstein mener, at Uber er godt positioneret til at drage fordel af tendenser blandt velhavende forbrugere, øget rejseefterspørgsel og stigende serviceudgifter.

Ubers strategiske fokus på at udvide sine tjenester og udnytte sin stærke markedsposition fortsætter med at drive væksten.

På trods af udfordringer i fragtsektoren og svingende aktiekurser, understreger virksomhedens forskellige indtægtsstrømme og evne til at tilpasse sig ændrede økonomiske forhold dets modstandskraft.

Mens Uber navigerer i disse dynamiske markedsforhold, kan dets engagement i teknologisk innovation og markedsudvidelse styrke sin position som en førende spiller i mobilitetssektoren.

Investorer og industriobservatører vil nøje observere, hvordan Ubers strategier udvikler sig i de kommende kvartaler.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.