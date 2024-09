Venezuela i krise: Protester og økonomisk tilbagegang følger påstande om valgsvindel

Venezuela står over for en genopblussen af vold og økonomisk uro efter beskyldninger om bedrageri ved det seneste præsidentvalg til fordel for Nicolás Maduro. Disse beskyldninger har antændt udbredte protester, hvilket har resulteret i dødsfald, kvæstelser og adskillige anholdelser, hvilket yderligere har destabiliseret en allerede skrøbelig nation.

Protester og politisk uro eskalerer

Det seneste præsidentvalg i Venezuela har været præget af beskyldninger om bedrageri, hvilket har udløst protester, der hurtigt er blevet voldelige. Nicolás Maduros sejr er blevet sat i tvivl, hvilket har ført til omfattende uroligheder og en hårdhændet reaktion fra sikkerhedsstyrkerne.

Dette kaos efter valget truer med at forværre Venezuelas i forvejen prekære økonomiske situation, som har kæmpet med løbsk inflation, politisk ustabilitet og faldende olieindtægter i årevis.

Venezuelas igangværende økonomiske kollaps

Venezuelas økonomi har været i et frit fald, præget af hyperinflation og en masseudvandring af borgere, der søger bedre muligheder i udlandet. Asdrúbal Oliveros, direktør for konsulentfirmaet Ecoanalítica, fremhævede, at Venezuelas økonomi krympede med cirka 70 % fra 2014 til 2021 og nåede sit laveste punkt i historien.

Selvom landet har bevæget sig forbi den hyperinflationære periode 2018-2019, er vejen til fuld økonomisk genopretning fortsat udfordrende. Venezuelas BNP forventes at nå 102,3 milliarder dollars i 2024, en skarp kontrast til niveauet før krisen.

Den nationale offentlige gæld er steget til 4,2 billioner dollars i 2023, hvilket yderligere forværrer økonomiske vanskeligheder. Mens den officielle arbejdsløshed ligger på 5,5 %, fanger dette tal ikke den udbredte underbeskæftigelse og det uformelle arbejdsmarked, der er fremherskende i landet.

Vedvarende økonomisk ustabilitet

På trods af ikke længere at have den højeste inflation i Latinamerika – overgået af Argentinas over 200 % inflation – forblev Venezuelas inflationsrate over 50 % i juni 2024.

Denne vedvarende inflation hæmmer venezuelanernes velfærd, med mindstelønnen stagnerende på 130 bolívares (ca. $3,50) siden marts 2022.

Som svar annoncerede præsident Maduro øgede statsbonusser i maj 2024, herunder en minimumslønstigning, en madbonus på $40 og en øget “Økonomisk krigsførelsesbonus” fra $60 til $90.

Den økonomiske krise har haft ødelæggende konsekvenser for samfundet, hvor over 80 % af befolkningen lever i fattigdom og 53 % i ekstrem fattigdom.

Disse økonomiske vanskeligheder, kombineret med vedvarende politiske og sociale udfordringer, understreger den mangefacetterede karakter af Venezuelas kamp for genopretning.

Økonomiske indikatorer viser blandede fremskridt

Det venezuelanske finansobservatorium (OVF) rapporterede en vækst på 3,6 % i økonomien i løbet af andet kvartal af 2024, en stigning fra 2 % i det foregående kvartal på årsbasis.

Økonom Aldo Contreras bemærkede dog i et interview med Invezz, at mens økonomien vokser årligt, er der en skarp kontrast sammenlignet med for et årti siden. Nationens BNP er styrtdykket fra $470 milliarder til en forventet $75 milliarder i år.

På trods af beskedne gevinster fra inflationskontrol og øget råvareproduktion har økonomien oplevet et betydeligt fald, hvor den økonomiske aktivitet er faldet med omkring 75 % siden 2013.

Contreras understregede den positive virkning af vækst i primærsektoren, såsom øget olieproduktion og det stigende eksportpotentiale af produkter som avocado, kakao og passionsfrugt, som har drevet en stabil økonomisk aktivitet.

Venezuela står dog stadig over for den barske realitet med en lille økonomi, der kæmper for at overgå tidligere BNP og nominelle niveauer pr.

Contreras påpegede, at BNP pr. indbygger, som engang nåede 15.500 dollars, nu svæver omkring 2.500 til 3.000 dollars.

Denne voldsomme forskel fremhæver den igangværende indsats, der er nødvendig for at omsætte økonomiske fremskridt til håndgribelige forbedringer i levestandarden og den generelle menneskelige udvikling.

Venezuela står på et kritisk tidspunkt, der står over for en kombination af økonomisk krise, politisk uro og sociale vanskeligheder.

Når landet navigerer i disse udfordringer, er en omfattende og vedvarende tilgang til økonomisk genopretning og opfyldelse af borgernes behov afgørende. Langsigtede reformer og vækst på tværs af alle sektorer er afgørende for at opnå national stabilitet og velstand.

