Entain aktiekurs bliver oversolgt før indtjening

Entain (LON: ENT) aktiekursen har været i et stejlt frasalg i år, hvilket gør den til en af de dårligste resultater i FTSE 100-indekset. Det væltede til et lavpunkt på 528p torsdag, det laveste sving i årevis. Det er faldet med over 78 % fra sit højeste punkt i 2021.

Entain er faldet med næsten 50 % i år, mens DraftKings er gået tilbage med mindre end 1 %, mens Flutter Entertainment (FLUT) er steget med omkring 10 % i år.

Entains forretning har været under pres

Sportsvæddemåls- og onlinespilindustrien boomede under pandemien, da millioner af brugere deltog ved hjælp af deres stimuluschecks.

På det tidspunkt var Entain en af de hotteste virksomheder i sektoren, takket være sin familie af mærker, herunder Ladbrokes, Coral, BetMGM, Bwin og PartyPoker.

Som et resultat afgav MGM og DraftKings et stort bud, der værdisatte virksomheden til over 11 milliarder pund. Entain, tidligere kendt som GVC Holdings, afviste tilbuddet og bemærkede, at det undervurderede det alvorligt.

Det viser sig, at Entain tog fejl, da aktien er faldet og vurderede den til over 3 milliarder pund. Dets omsætningsvækst er gået i stå, konkurrencen er steget, og firmaet er blevet tvunget til at betale nogle enorme bøder.

Entain er en af de mange pandemivindere, der har kæmpet. Nogle af de andre navne er fintech-virksomheder som PayPal og Block og telemedicinvirksomheder som Teladoc Health.

Hold indtjening forude

De seneste årsresultater viste, at Entains nettospilomsætning steg med 11 % i 2023 til £4,7 milliarder, mens dens bruttofortjeneste steg til £2,9 milliarder. Virksomheden fik dog et stort tab på over 878 millioner pund.

Dette tab skyldtes, at virksomheden indvilligede i at betale 585 millioner pund for at bilægge en sag anlagt af HM Revenue & Customs-afdelingen. Sagen hævdede, at virksomheden ikke havde truffet nok foranstaltninger til at forhindre korruption i Tyrkiet.

I mellemtiden offentliggjorde selskabet i april sin handelserklæring, som viste, at dets forretning ikke voksede som forventet. Dens samlede spilleindtægter steg med 6 % i forhold til den nuværende valuta, mens dens forretning, eksklusive USA faldt med 2 %. I Storbritannien og Irland faldt dens NGR med 7 %, mens den i det internationale steg med 8 %.

Derfor vil Entain-aktiekursen være i søgelyset på torsdag, når den offentliggør sine økonomiske resultater. I sin erklæring vil virksomheden sandsynligvis fremhæve nogle af de foranstaltninger, den tager for at vende sit kæmpende brand.

For et par måneder siden blev det rapporteret, at virksomheden havde hyret Moelis til at rådgive om potentielle salg af nogle af dets top internationale mærker som BetCity, Enlabs, CrystalBet og Enlabs. Et sådant salg ville forenkle virksomheden, reducere omkostningerne og potentielt føre til et særligt udbytte til investorerne.

Det ville også markere en ende på virksomhedens historie med opkøb, der gjorde den til en af de største spillere inden for sportsvæddemål og gambling-industrien.

Entain står også over for andre udfordringer på et af sine vigtige markeder: USA. Dets hovedforretning der er en stor andel i BetMGM, et selskab, der søger at konkurrere med folk som DraftKings og Fanduel, som ejes af Flutter Entertainment.

Udfordringen er, at BetMGM er et pengeforbrændingsanlæg, der forventer at tabe over $240 millioner, mens ledelsen ser, at dets EBITDA er $500 millioner i 2026.

Entains udfordring er, at det konkurrerer med meget større virksomheder, der har betydelige kontanter og egenkapital. Mens online-væddemål i USA steg til $11 milliarder i 2023, kom det meste af dette fra DraftKings og FanDuel, som tjente over $7 milliarder.

At erobre USA vil være en dyr indsats, der vil forbruge betydelige penge fra Entains balance. Faktisk forlod Evoke, tidligere kendt som 888 Holdings, USA og hævdede, at omkostningerne var uoverkommelige.

Er Entain en god aktie?

Den bredere væddemåls- og online gambling industri klarer sig ikke godt, hvor de fleste aktier i sektoren halter efter det bredere marked. Flutter Entertainment, som flyttede sin børsnotering til USA, har bevæget sig ind på et bjørnemarked, da det faldt med 20 % fra sit højeste.

På samme måde er DraftKings-aktien faldet med over 36 % fra sit højeste niveau i år, da der viser sig tegn på en afmatning.

Teknisk set ser Entain-aktiekursen ud til at være ret billig. Det forbliver under alle glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI), Stokastisk Oscillator og Relative Vigor Index (RVI) alle har peget nedad.

Derfor er der en sandsynlighed for, at aktien vil vende tilbage, da den nye administrerende direktør, Gavin Isaacs, arbejder på at gennemføre en turnaround. Isaacs er en industriveteran med over 25 år i sektoren.

Derfor kunne et opsving se Entain-aktiens kurs stige til over 643p, dets laveste sving i maj. Desuden er Entain en velkendt virksomhed med nogle af de bedste mærker i branchen og oe, der implementerer sin turnaround godt/

