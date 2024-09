Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Maersks administrerende direktør afviste bekymringerne for en truende amerikansk recession med henvisning til overraskende modstandsdygtighed i fragtefterspørgslen onsdag.

Frygten for en økonomisk afmatning i USA eskalerede i sidste uge efter svagere jobdata end forventet.

Alligevel sagde Vincent Clerc, administrerende direktør for Maersk, at de amerikanske lagre, selv om de er højere end begyndelsen af 2024, i øjeblikket “ikke er på et niveau, der indikerer en betydelig opbremsning på vej”.

Hans kommentar er væsentlig, da containerefterspørgsel generelt ses som en indikator for makroøkonomisk styrke.

Mærsk rapporterer et år-år-hit til 2. kvartals økonomi

Administrerende direktør Vincent Clerc forventer, at styrke i containervolumen vil fortsætte fremad og tilskriver den fortsatte modstandsdygtighed i fragtefterspørgsel til kinesisk eksport.

Data, der er tilgængelige for Mærsk, tyder på “tillid til, at det nuværende forbrugsniveau i USA vil fortsætte,” sagde han til CNBC i et interview onsdag.

Den administrerende direktør lød positiv i dag, selvom shippinggiganten rapporterede et år-over-år fald i dets resultat og omsætning, da omdirigering af Rødehavet resulterede i højere omkostninger i andet kvartal.

Vincent Clerc forventer, at disse omlægninger vil fortsætte og resultere i yderligere inflation i virksomhedens omkostningsbase gennem resten af 2024.

På den positive side rapporterede Mærsk en EBIT-margin på 5,6% for sit regnskabsmæssige 2. kvartal – væsentligt bedre end -2,0% i det foregående kvartal, men det var ikke nok til, at aktien kunne forblive i det grønne onsdag.

Container xChange er ikke enig med Mærsk

Mærsk så også sin frie pengestrømstank til $397 millioner i andet kvartal. Alligevel hævede det danske firma sit helårsforventning for FCF fra 1,0 milliarder dollar til 2,0 milliarder dollar onsdag.

Det forventer nu, at det globale containermarked vil vokse op til 6,0 % i år.

Mærsks syn på shippingefterspørgsel og en forestående amerikansk recession står dog i modsætning til Container xChange. En rapport fra leasingplatformen i morges sagde, at efterspørgslen ser ud til at slæbe varebeholdningerne, hvilket signalerer udfordringer forude for detailhandlere og containerhandlere.

I maj steg de amerikanske detailhandelslagre med 5,33 % (793,86 milliarder USD) i forhold til sidste år, ifølge US Census Bureau.

