Googles antitrust-dom trækker paralleller til Microsofts 25 år gamle sag: Sådan gør du

En væsentlig kendelse fra den amerikanske dommer Amit Mehta har fastslået, at Google har monopol på internetsøgningsmarkedet, hvilket minder om den historiske antitrustsag mod Microsoft. Denne dom har markeret et afgørende øjeblik i den igangværende undersøgelse af store teknologivirksomheder og deres markedspraksis.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Sagen, som blev indledt af den amerikanske regering i 2020, anklagede Google for at opretholde sin dominans på søgemarkedet gennem etablering af formidable adgangsbarrierer og feedback-mekanismer, der befæstede dets position.

Dommer Mehtas afgørelse, der strækker sig over 300 sider, fandt, at Google var i strid med paragraf 2 i Sherman Act, som forbyder monopolistisk praksis.

Sammenligninger med Microsofts antitrustsag fra 1999

Copy link to section

Kendelsen drager klare paralleller til antitrustsagen fra 1999 mod Microsoft, hvor softwaregiganten viste sig at have brugt sit Windows-operativsystem til at kvæle konkurrencen fra rivaliserende browsere som Netscape Navigator. Et forlig i 2001 krævede, at Microsoft holdt op med at stille konkurrenter i pc-aftaler.

Dommer Mehta fremhævede ligheden i, hvordan begge virksomheder udnyttede deres dominerende markedspositioner. Han bemærkede, at ligesom Microsofts aftaler begrænsede Navigators markedspenetration, har Googles distributionsaftaler indskrænket konkurrenternes søgevolumen og derved beskyttet Googles markedsandel.

Et centralt aspekt af Googles strategi, som identificeret i dommen, er “standardens magt”. Googles aftaler med Apple og Samsung, som årligt koster milliarder af dollars, sikrer, at Google forbliver standardsøgemaskinen på disse populære enheder, en position, der markant begrænser brugermigrering til konkurrerende søgemaskiner.

Implikationer for Googles forretningspraksis

Copy link to section

En separat retssag, der er planlagt til den 4. september, vil afgøre, hvilke sanktioner eller retsmidler Google vil stå over for. Under denne retssag har Google mulighed for at appellere, en proces, der kan strække sig over to år, svarende til Microsofts appel og efterfølgende forlig med Justitsministeriet (DOJ).

Juridiske eksperter foreslår, at domstolen kan give Google mandat til at opsige visse eksklusive aftaler og gøre det lettere for brugere at få adgang til andre søgemaskiner. Selvom økonomiske sanktioner er mulige, ligger den større risiko for Google i potentielle ændringer i dets forretningspraksis, som kan påvirke dets rentabilitet. For eksempel kan miste sin standardsøgestatus på smartphones føre til en betydelig reduktion af Googles kernesøgningsvirksomhed.

I andet kvartal genererede “Google Search & Other” $48,5 milliarder i omsætning, hvilket udgjorde 57% af Alphabets samlede omsætning. Enhver påbudte ændringer kan derfor have en dybtgående indvirkning på virksomhedens økonomiske resultater.

Kunstig intelligenss rolle i konkurrencen

Copy link to section

Til sit forsvar vil Google sandsynligvis hævde, at konkurrencelandskabet har udviklet sig med fremkomsten af kunstig intelligens (AI). Denne nye dynamik var ikke til stede, da DOJ indgav sin indledende retssag. Google introducerer muligvis beviser, der viser, hvordan AI-udviklingen har intensiveret konkurrencen, et punkt, som det har forsøgt at minimere i kølvandet på stigningen i AI-drevne tjenester som OpenAIs ChatGPT.

Neil Chilson, tidligere chefteknolog for Federal Trade Commission, bemærkede, at kunstig intelligens faktisk kunne forstyrre Googles markedsdominans. Han foreslog, at mens domstolens definition af markedet i øjeblikket implicerer Google, kan nye teknologier inden for søgning og annoncering give betydelig konkurrence.

Usikkerhed for investorer og potentielle resultater

Copy link to section

Efter dommen oplevede Googles aktier et mindre fald, hvilket afspejlede bredere markedstendenser snarere end et direkte svar på dommen. Investorer er fortsat forsigtige, da dommer Mehta ikke skitserede potentielle retsmidler, hvilket efterlod betydelig usikkerhed.

Eksperter mener, at selvom det er usandsynligt, at Google går i stykker, kan ændringer i dens forretningsmodel være i horisonten. I modsætning til Microsoft-sagen, hvor forskellige forretningsområder kunne udskilles, præsenterer Googles integrerede tjenester et mere komplekst scenarie for potentiel frasalg.

Den kommende retssag forventes at afklare disse spørgsmål. Bill Baer, tidligere chef for antitrust-afdelinger hos både FTC og DOJ, indikerede, at Microsoft-sagens præcedens styrker argumentet mod Google. De nærmere omstændigheder ved, hvad DOJ vil søge, og hvad dommeren vil godkende, er fortsat usikre.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.