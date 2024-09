Næsten 50 % af låntagere af studielån forventer fremtidig gældseftergivelse: Hvad du behøver at vide

I en nylig undersøgelse er næsten halvdelen af låntagere af studielån optimistiske med hensyn til fremtidig eftergivelse af deres gæld.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Rapporten “How America Pays for College” af Sallie Mae afslører, at 48% af låntagerne forventer, at regeringen undskylder deres uddannelseslån.

Denne årsrapport, udført mellem 8. april og 14. maj af det globale markedsundersøgelsesfirma Ipsos, samlede indsigt fra 1.000 bachelorstuderende og 1.000 forældre til bachelorstuderende.

På trods af den udbredte optimisme anbefaler forbrugerne, at man advarer mod at træffe lånebeslutninger baseret på den antagelse, at gæld vil blive slettet.

Denne advarsel følger efter højesterets afvisning af præsident Joe Bidens plan om at eftergive op til $20.000 i studiegæld pr. låntager sidste sommer, hvilket påvirkede titusinder af låntagere, der ikke modtog den forventede lettelse.

Det kommende valg introducerer yderligere usikkerhed

Copy link to section

Det kommende præsidentvalg introducerer yderligere usikkerhed med hensyn til eksisterende programmer for tilgivelse af studielån.

I løbet af sin embedsperiode opfordrede tidligere præsident Donald Trump til at skrotte det amerikanske undervisningsministeriums lånereduktionsprogrammer, herunder det meget udbredte Public Service Loan Forgiveness (PSLF) initiativ.

Dette program gavner offentligt ansatte såsom medlemmer af de amerikanske væbnede styrker, førstehjælpere, offentlige forsvarere, anklagere og lærere.

Trump havde til formål at reducere afdelingens budget og stoppede en regulering designet til eftergivelse af lån til studerende, der blev snydt af deres skoler.

På den anden side har præsident Joe Bidens administration introduceret en ny overkommelig tilbagebetalingsplan kendt som SAVE, som har til formål at fremskynde tilgivelse for mange låntagere.

Dette initiativ er i øjeblikket sat i bero på grund af en række juridiske udfordringer.

Alternative strategier til styring af uddannelsesomkostninger

Copy link to section

“At låne til college giver mening for nogle familier, men det er afgørende at have en plan og gøre det ansvarligt,” sagde Rick Castellano, vicepræsident for Sallie Mae, i en erklæring.

Med fremtiden for tilgivelse af studielån usikker, opfordres familier til at udforske alternative strategier til at styre uddannelsesomkostninger.

Disse strategier inkluderer at søge stipendier, tilskud og muligheder for at studere arbejde samt overveje community colleges eller statslige universiteter for at reducere undervisningsudgifterne.

Derudover kan oprettelse af et detaljeret budget og en finansiel plan hjælpe familier med at undgå overdreven låntagning og administrere deres uddannelsesrelaterede udgifter mere effektivt.

Gæld for studielån er fortsat et væsentligt problem i USA, hvor låntagere tilsammen skylder over 1,7 billioner dollars.

Denne gældsbyrde har udbredte konsekvenser og påvirker låntageres mulighed for at købe boliger, starte virksomheder og spare op til pension.

Som sådan forbliver debatten om eftergivelse af studielån og tilbagebetalingspolitikker et kritisk emne i nationale diskussioner.

Mens debatten om eftergivelse af studielån fortsætter, er det vigtigt for låntagere at holde sig orienteret om potentielle politiske ændringer og at forholde sig til låntagning med forsigtighed.

Ved at overveje alternative strategier og opretholde en ansvarlig tilgang til låntagning, kan familier bedre styre deres uddannelsesrelaterede udgifter og undgå faldgruberne med overdreven gæld.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.