Oliepriserne stiger en smule, men stadig tæt på 7-måneders lavpunkt midt i Mellemøsten spændinger, frygter amerikansk recession

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Oliepriserne så et lille stigning i onsdags, hvor futures på Brent-olie steg med 45 cent, eller 0,6 %, til $76,93 pr. tønde.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

I mellemtiden steg US West Texas Intermediate (WTI)-råolie med 47 cent, også 0,6 %, til $73,67 pr. tønde.

På trods af denne opadgående bevægelse er Brent-olie stadig tæt på det laveste niveau i syv måneder, presset af vedvarende bekymringer over svag efterspørgsel og potentialet for en recession i USA.

Spændingerne i Mellemøsten giver en vis støtte til oliepriserne

Copy link to section

Truslen om eskalerende konflikt i Mellemøsten har givet en vis støtte til oliepriserne siden tirsdag.

Bekymringer over forsyningsafbrydelser dukkede op, da regionen forbereder sig på potentielle nye angreb fra Iran og dets allierede efter drabet på højtstående medlemmer af de militante grupper Hamas og Hizbollah i sidste uge.

Amerikanske embedsmænd, herunder udenrigsminister Antony Blinken, har været i konstant kontakt med allierede for at forhindre enhver eskalering.

ANZ-analytiker Daniel Hynes bemærkede,

Enhver eskalering af konflikten i Mellemøsten kan se en større risiko for forstyrrelser af forsyninger fra regionen.

Amerikanske og kinesiske økonomiske data påvirker oliepriserne

Copy link to section

Tidligere på ugen var Brent-futures faldet til det laveste siden begyndelsen af januar, mens WTI-futures ramte det laveste siden februar.

Dette fald var en del af et bredere aktiemarked, drevet af bekymringer om en potentiel amerikansk recession efter svage jobdata.

Tamas Varga fra oliemægleren PVM fremhævede usikkerheden i markedet og udtalte,

Hvorvidt vendingen i risikoaktivpriserne vil vise sig at være blot et bundvalg, før frasalget fortsætter, eller om investorerne har taget sig tid til grundigt at vurdere de mellemfristede implikationer af de amerikanske jobdata, er åben for debat.

For at tilføje de bearish udsigter afslørede kinesiske handelsdata, at den daglige import af råolie i juli faldt til det laveste niveau siden september 2022. Derudover viste amerikanske data en uventet stigning i lagrene af råolie og benzin.

Markedskilder, der tirsdag citerede tal fra American Petroleum Institute, rapporterede, at de amerikanske lagre af råolie, benzin og destillat steg i sidste uge. US Energy Information Administration er indstillet til at frigive ugentlige opgørelsesdata kl. 10:30 (1430 GMT) onsdag.

Analytikeres perspektiver på fremtidige olieprisbevægelser

Copy link to section

David Morrison, Senior Market Analyst hos Trade Nation, diskuterede de tekniske aspekter, der påvirker WTI-priserne. Han observerede,

I mandags faldt WTI for første måned til det laveste niveau siden midten af januar. Siden da har dette lavpunkt holdt sig, og råolie har klaret et beskedent rally og konsolidering. Timediagrammet antyder en opgang i opadgående momentum, og dette vil opmuntre dem, der håber, at en bund er inde.

Morrison påpegede dog også potentiel modstand omkring $74, hvilket kunne indikere enten et yderligere dyk eller et mere vedvarende rally afhængigt af markedets reaktioner.

Samlet set er de grundlæggende udsigter for oliepriserne fortsat påvirket af bekymringer over aftagende efterspørgselsvækst.

Nylige data fra Kina indikerede et betydeligt fald i dets handelsbalance, hvor den daglige import af råolie faldt til det laveste niveau i næsten to år.

Dette, kombineret med signaler om en opbremsning i den amerikanske økonomi, bidrager til det nedadgående pres på oliepriserne.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.