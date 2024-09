Ripple partnere DIFC for at accelerere blockchain-innovation i UAE

Ripple, den amerikansk-baserede virksomhed bag den decentraliserede offentlige blockchain XRP Ledger, har annonceret et strategisk partnerskab med DIFC Innovation Hub.

Partnerskabet sigter mod at udnytte XRPL og Ripples kryptoløsninger for at fremme innovationsområdet for blockchain og digitale aktiver i De Forenede Arabiske Emirater.

Ifølge en meddelelse, som Ripple offentliggjorde den 7. august, vil samarbejdet hjælpe med at bringe flere udviklere til Dubai International Financial Centres innovationsøkosystem. Dette fællesskab udgør DIFC Innovation Hub, som er det største i Mellemøsten.

Brad Garlinghouse, administrerende direktør for Ripple, sagde i en erklæring:

De Forenede Arabiske Emirater er en af de mest avancerede jurisdiktioner globalt, når det kommer til at tilbyde regulatorisk klarhed for licenserede firmaer til at tilbyde virtuelle aktivtjenester og fremme et miljø, hvor den næste generation af finansiel innovation kan blomstre.

Driver vækst for tidlige fase af blockchain-startups

De Forenede Arabiske Emiraters voksende tiltrækning til blockchain- og kryptofællesskabet har fået mere end 1.000 virksomheder i vækststadiet i gang i DIFC Innovation Hub. I øjeblikket omfatter disse teknologivirksomheder, digitale laboratorier, regulatorer, venturekapitalfirmaer og uddannelsesenheder.

Nu søger Ripple og DIFC at tiltrække den næste bølge af udviklere – specifikt startups og scale-ups i de tidlige stadier.

Samarbejdet er også rettet mod at skabe et miljø og incitamentsprogrammer, der vil se virksomheder bruge hub’en til at skabe og implementere brugscases i den virkelige verden.

I en kommentar til Ripple-partnerskabet bemærkede DIFC CEO Arif Amiri:

I dag markerer endnu en milepæl i DIFC’s igangværende rejse for at hjælpe med at facilitere vækst og udstyre den næste generation af ledere med alt, hvad de behøver for at få succes. Ripple-samarbejdet cementerer yderligere DIFC’s rolle som et førende globalt knudepunkt for talent, teknologi og innovation, mens vi fortsætter med at forbedre vores økosystem drevet af en regulatorisk jurisdiktion i verdensklasse, for at drive fremtidens finans.

Ripples 1 milliard XRP-program

Partnerskabet mellem Ripple og DIFC Innovation Hub vil drage fordel af den 1 milliard XRP Fund, som Ripple lancerede i marts 2022. Udviklerfonden var en forlængelse af Ripples XRP Grants, der blev annonceret i slutningen af 2021.

Som virksomheden fremhævede dengang, sigter XRP-fonden på 1 milliard på at hjælpe med at fremskynde vedtagelsen og udviklingen af XRP Ledger.

Fonden tilbyder finansiel, teknisk og forretningsmæssig støtte, med mere end 160 teams fordelt på 47 lande til dato. Projekter, der er kommet til XRPL via initiativet, omfatter decentraliseret finansiering og aktiver i den virkelige verden.

XRP godkendt i DIFC

Ripples seneste partnerskab i UAE kommer mindre end et år efter, at DIFC godkendte brugen af XRP, den oprindelige kryptovaluta i XRPL. Godkendelsen i november 2023 tillod licenserede udbydere af virtuelle aktiver at integrere XRP.

XRP er i øjeblikket verdens syvende største kryptovaluta med en markedsværdi på over 28,8 milliarder dollars.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.