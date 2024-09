Shopify-aktien stiger med 22 % i forhold til indtjeningen trods nedgang i forbrugerforbruget: Tid til at købe?

Shopify-aktien steg 22 % i dag efter et indtjeningsbeat og en sund prognose for resten af året.

Virksomheden oplevede øget efterspørgsel efter sin e-handelssoftware på trods af en opbremsning i forbrugernes forbrug.

Resultaterne er bemærkelsesværdige, fordi konkurrenter som Amazon og Etsy på deres respektive indtjeningsopkald for nylig har klaget over en afmatning af forbrugerforbruget, der har negativ indvirkning på deres virksomheder. Shopify fremsatte imidlertid sådanne klager.

Virksomheden rapporterede 2,05 milliarder dollars i omsætning mod forventninger på 2,01 milliarder dollars. EPS klokkede ind på $0,26 mod forventninger på $0,2. Selskabets overskudsgrad blev noteret til 15% mod forventning om 12%.

Diversificeret på tværs af alle typer virksomheder

Ifølge Shopify-præsident Harley Finkelstein var hans virksomhed i stand til at klare forbrugerstormen på grund af dens mangfoldige kundebase.

Jeg tror, at en stor del af grunden til, at vi ikke ser det samme, som andre måske er, fordi vi simpelthen har købmænd på tværs af et væld af vertikaler og på tværs af et væld af [geografier].

Præsidenten nævnte også, hvordan nogle af de største brands fortsætter med at tilslutte sig Shopifys platform. Mærker som Casper, QVC og Barnes & Noble begyndte at bruge virksomhedens produkter i dette kvartal. Dette er en af grundene til, at virksomheden var i stand til at præstere bedre end sine konkurrenter i dette kvartal. Forbrugerne bruger mindre, hvilket betyder, at de bruger på kvalitet.

De fleste mærker af høj kvalitet flytter til Shopify og bringer deres kunder med sig. Som en konsekvens heraf fortsætter Shopify med at tage markedsandele fra konkurrenterne.

Shopify Point of Sale er en anden indtægtskilde, der ikke eksisterede for 5 år siden i den form, som den eksisterer nu. Brutto merchandiseværdien for Shopifys PoS krydsede $100 milliarder-grænsen i år.

Det faktum, at en række forskellige virksomheder foretrækker Shopify til at sælge deres produkter, betyder, at cyklikalitet betyder mindre for virksomheden, end den gør for dens konkurrenter. Det svagere forbrugsmiljø er derfor ikke så stort et problem, som markedet troede.

Hvad betyder det for investorer?

Siden februar i år er Shopify-aktien næsten halveret. Set i bakspejlet var dette en overreaktion på antagelsen om, at en svagere forbruger ville føre til lavere forbrug og dermed lavere indtjening for virksomheden. Vi ved nu, at det ikke har været tilfældet, og at virksomheden er optimistisk med hensyn til resultaterne resten af året.

Det kan se ud til, at markedet har overreageret på indtjeningsrapporten. På trods af den reaktion er aktien stadig tilgængelig til en attraktiv pris på grund af faldet på 50 % siden februar. Nogen, der kommer ind nu, vil muligvis stadig være i stand til at presse noget juice ud af virksomhedens forbedrede kortsigtede udsigter.

