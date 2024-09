Solana (SOL) vender tilbage med 39 % efter at have testet $110

Solana (SOL) har oplevet et dramatisk prisstigning, der er steget med over 39 % på kun 48 timer. Dette rally har set SOL’s pris stige fra et lavpunkt på omkring $110 til $152,92 på pressetidspunktet, hvilket sætter et SOL/ETH-forhold nogensinde.

Analytikere tilskriver denne stigning til en kombination af bredere markedsopsving og Solana-specifikke udviklinger. Altcoinen, som er det indfødte symbol på den højtydende Solana blockchain, har overgået mange af sine jævnaldrende, inklusive Ethereum.

Hvorfor stiger prisen på Solana?

Generelt viser globale markeder, herunder store aktieindekser som S&P 500 og Dow Jones Industrial Average, tegn på bedring efter nylige frasalg.

Denne bredere positive markedsstemning er smittet over i kryptovalutaområdet og gavner aktiver som Solana.

Tim Enneking, managing partner for Psalion, påpegede, at de seneste prisbevægelser i høj grad er drevet af ændringer i markedsstemningen, med perioder med irrationel frygt efterfulgt af lettelse.

Desuden har Solanas robuste fundamentals spillet en afgørende rolle i dens prisstigning. Nøglemålinger såsom vækst i aktive brugere øgede decentraliserede udvekslingsvolumener (DEX) og overordnet økosystemudvidelse afspejler platformens underliggende styrke.

Pat Doyle, en blockchain-forsker for Amberdata, understreger, at på trods af den seneste volatilitet, fortsætter Solana med at demonstrere stærke fundamentale faktorer, med sin markedsværdi på 22% af Ethereums, hvilket indikerer potentialet for yderligere vækst.

Stigende efterspørgsel efter Rust-udviklere

På trods af det nylige SOL-prisnedbrud, da de globale markeder styrtdykkede, er Solana blockchain blevet en darling for meme-møntudviklere, hvilket har resulteret i over 561% stigning i SOLs pris i løbet af de sidste tolv måneder ifølge Coinmarketcap-data.

Denne øgede Solana meme coin vanvid, der begyndte i begyndelsen af 2024, har i væsentlig grad bidraget til stigningen i efterspørgslen efter Rust-udviklere.

Rust, det primære programmeringssprog for Solana blockchain, bliver stadig mere populært blandt blockchain-virksomheder, der bygger højtydende distribuerede systemer.

Navnlig er efterspørgslen efter Rust-ingeniører blevet drevet af meme-møntmanien og bredere teknologiske tendenser, der favoriserer Rust for dets effektivitet og ydeevne.

Den samlede markedsværdi af Solana meme-mønter har nået $6,28 milliarder, hvilket overgår Ethereum Layer 2 Base’s meme-mønt-markedsværdi på $1,2 milliarder. Denne betydelige markedsaktivitet har ført til en stigning i jobopslag for Rust-udviklere.

Nøgle SOL-prisniveauer at se

Fra et teknisk analysesynspunkt har Solana overgået flere væsentlige modstandsniveauer. Prisen steg ud over $129,82 og $142,08 tærsklerne og oversteg 38,2% Fibonacci retracement niveauet for det seneste fald fra $184 til $110.

SOL Fibonacci retracement level. Source: TradingView

Den næste kritiske modstand er omkring $151,99, hvilket er på linje med 50% Fibonacci retracement niveau.

På trods af den bullish trend advarer analytikere om fortsat markedsvolatilitet. Hvis SOL ikke bryder igennem modstanden på $151,99, kan der forekomme en tilbagetrækning.

De vigtigste supportniveauer, der skal overvåges, er $142,08 og $129,82, med et potentielt fald under disse punkter, der muligvis vil føre til en gentest af $110-regionen.

Da Solana fortsætter med at udvide sit økosystem og tiltrække udviklertalent, forventes dets indflydelse på kryptovalutamarkedet at vokse.

Derudover forventes de kommende funktioner og opgraderinger, der forventes at blive annonceret på Solana-udviklerkonferencen Breakpoint, at placere blockchain og dens oprindelige token, SOL, for yderligere fremskridt og adoption.

