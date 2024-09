Super Micro Computer-aktien styrtdykker 20 %, da CEO tilskriver underperformance til Nvidia-forsinkelser

Super Micro Computer Inc. (NASDAQ: SMCI) så sin aktie falde med 20 % i dag efter sin indtjeningsrapport for 4. kvartal.

På trods af annonceringen af en bedre end forventet prognose og en kommende 10-til-1 aktiesplit med virkning fra 1. oktober, var markedsreaktionen overvældende negativ.

Forsinkelse i Nvidias Balckwell GPU’er

På virksomhedens indtjeningsopkald nævnte CEO Charles Liang, at han ikke forventede nogen meningsfuld forsendelse af Nvidia Blackwell GPU’erne før starten af andet kvartal af 2025.

For 4. kvartal mener jeg december kvartal, tror jeg, det bliver meget lille. Engineering prøve lille volumen. Så den reelle mængde, tror jeg, måtte være marts kvartal næste år. Og det er derfor, vi kun forudser 26-30 milliarder dollars. Charles Liang

Virksomheder som Microsoft og Google har allerede bekræftet forsinkelserne i deres indtjeningsrapporter. Så selv når Nvidia CEO hævder, at mange af forsendelserne vil blive håndteret ved udgangen af dette år, giver kunderne muligvis et mere sandt billede.

Når virksomheder opdager en designfejl så sent i fremstillingsprocessen som Nvidia gjorde, er det normalt ikke gode nyheder.

Fremstilling af halvledere er en kompliceret proces, og Nvidia og Taiwan Semiconductor vil have en masse arbejde at gøre for at rette fejlene. Men i betragtning af at Nvidia ikke har nogen stor konkurrence, påvirker et par måneders forsinkelse ikke virksomheden.

Det påvirker dog en virksomhed som Super Micro Computer, som har givet konservativ vejledning, da den ikke ser meget indflydelse af Blackwell GPU’erne på salget af væskekølereoler indtil sidste kvartal af FY2025, som slutter i juni 2025.

Når det er sagt, er den forventede omsætning allerede indregnet i en 87% år-til-vækst, hvilket er imponerende. Hvad der er endnu mere imponerende er, at dette er oven i 110 % omsætningsvækst i FY2024.

Hvad siger analytikerne?

Aktien modtog en nedgradering fra BofA, som tildelte den en rating på Neutral fra den tidligere Køb-rating. Analytikerne hos firmaet forventer, at selskabets marginer vil forblive pressede på trods af forventningen om stærk indtjening.

Men det faktum, at analytikere er enige i virksomhedens prognose om stigende indtægter, viser, at AI-industrien stadig forventes at forblive stærk. Dette kunne love godt for aktier, der henvender sig til AI-infrastruktur.

Wells Fargo opretholdt en ligevægtsvurdering med et prismål på $650. Firmaet mener, at stigningen i omsætningen opvejer reduktionen i marginer, hvilket hverken bringer nogen overordnet fordel eller giver anledning til stor bekymring.

JP Morgans team af analytikere ledet af Samik Chatterjee fastholdt deres overvægtsvurdering og kursmålet på $950. De mener, at virksomhedens svage avancer allerede var prissat ind.

Aktien blev sidst handlet til $492, hvilket kommer ud som en rabat på 48% i forhold til JP Morgans kursmål.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.