TD Cowen nedgraderer Molson Coors, sænker kursmålet til $58: Er det tid til at afslutte?

Molson Coors Beverage Company (NYSE: TAP) er i søgelyset i dag efter en nedgradering fra TD Cowen. På trods af at Molson Coors i går havde en bedre end forventet indtjening for 2. kvartal og bekræftede sine 2024-udsigter i går, justerede TD Cowen sin rating på selskabet, gik fra et køb til et hold og sænkede kursmålet fra $68 til $58.

Dette reviderede mål indikerer et beskedent opsidepotentiale på kun 7% fra aktiens seneste lukkekurs. TD Cowens beslutning om at nedgradere Molson Coors var påvirket af virksomhedens manglende evne til fuldt ud at drage fordel af de markedsandelsgevinster, der kom ud af Bud Light-boykotten.

De forventede fordele fra øget hyldeplads – en stigning på 13% i år – blev ikke oversat til forventede omsætningsgevinster. Den langsomme fremgang i premiumiseringsbestræbelserne, især omkring Blue Moon-omlægningen, var også medtaget i nedgraderingen.

På trods af disse udfordringer mener analytikerne hos TD Cowen, at Molson Coors’ 2024 guidance er opnåelig, men usandsynligt vil begejstre investorer, medmindre virksomheden viser en vej til mere robust organisk vækst.

Molson Coors indtjening i andet kvartal

Andet kvartal af 2024 var et lyspunkt for Molson Coors, hvor selskabet rapporterede en stigning på 7,9 % i overskuddet, svarende til $1,92 pr. aktie, hvilket overgik konsensusestimaterne med $0,24.

Omsætningen faldt en smule med 0,6% år-til-år til 3,25 milliarder dollars, men oversteg stadig prognoserne med 70 millioner dollars. Molson Coors’ evne til at fastholde sin toplinjepræstation og samtidig forbedre sin bundlinje – op 5,2 % – midt i et udfordrende miljø understreger dets operationelle modstandskraft.

Med hensyn til 2024-udsigterne forbliver Molson Coors optimistisk og fastholder guidance for lav encifret vækst i nettoomsætningen på en konstant valutabasis.

Selskabet forventer, at den underliggende indkomst før skat vil stige mellem encifret, med tilsvarende vækst forventet for udvandet indtjening pr. aktie.

Kapitaludgifter forventes til $750 millioner, og frie pengestrømme er estimeret til $1,2 milliarder, hvilket signalerer fortsat økonomisk sundhed og investeringsevne.

Udfordringer forude

Grundlæggende navigerer Molson Coors i et komplekst landskab præget af skiftende forbrugerpræferencer og intens konkurrence. Dens mangfoldige mærkeportefølje, herunder kernemærker som Coors Light og Miller Lite og premium-tilbud som Blue Moon, positionerer den godt til at fange forskellige markedssegmenter.

Virksomhedens afhængighed af traditionelt ølsalg midt i skiftende forbrugertrends mod premium og alternative drikkevarer giver imidlertid både muligheder og udfordringer.

Vækstdrivere for Molson Coors omfatter strategiske initiativer såsom Acceleration Plan, som har til formål at øge omsætningen gennem innovation og premiumisering, og målrettede investeringer på nøglemarkeder som EMEA og APAC.

Virksomheden udforsker også muligheder inden for alkoholfrie og spirituskategorier, hvilket afspejler en bredere branchetrend med diversificering ud over traditionelle øltilbud.

Værdiansættelse og risici

Værdiansættelsesmæssigt præsenterer Molson Coors en overbevisende case med et pris-til-indtjening (P/E)-forhold betydeligt under branchegennemsnittet. Handler til et forward P/E-forhold på under 10, er aktien i øjeblikket undervurderet sammenlignet med peers som Anheuser-Busch InBev, som har et meget højere multiplum.

Molson Coors’ udbytteudbytte på over 3,27% og et robust aktietilbagekøbsprogram forstærker yderligere dets tiltrækningskraft som værdiinvestering.

På trods af disse positive sider står Molson Coors over for flere risici, som investorer bør overveje. Den globale karakter af dets aktiviteter udsætter virksomheden for geopolitiske spændinger, såsom Rusland-Ukraine-konflikten, og makroøkonomiske faktorer som fluktuerende brændstof- og elomkostninger.

Derudover er ølforbruget følsomt over for økonomiske forhold, hvilket potentielt påvirker salget under nedgangstider.

Virksomhedens stærke balance, med næsten 1,65 millioner dollars i kontanter og håndterbare gældsniveauer, giver en pude til at navigere i disse udfordringer.

Molson Coors har været proaktiv i forvaltningen af sin kapitalstruktur med et aktietilbagekøbsprogram på $2 milliarder, der understreger dets forpligtelse til at returnere værdi til aktionærerne og samtidig bevare fleksibiliteten til vækstinvesteringer.

Da investorer vejer virksomhedens præstation mod markedets forventninger, kan en undersøgelse af aktiens tekniske indikatorer give yderligere indsigt i dens potentielle kursbevægelser og vejlede fremtidige investeringsbeslutninger. Lad os dykke ned i diagrammerne for bedre at forstå Molson Coors’ prisforløb og markedspositionering.



Rækkevidde mellem $49 og $68

Molson Coors’ aktie har været på en langsigtet nedadgående trend siden 2016. Selvom den fik et mærkbart skub tilbage efter at være faldet til $30-niveauer under 2020-krakket, er den fortsat betydeligt under 2016-toppunktet.

TAP-diagram af TradingView

Siden 2023 har aktien to gange forsøgt at bryde over $68-niveauet, men det lykkedes ikke, hvilket forstærkede den langsigtede nedadgående trend. Derfor må investorer, der er positivt indstillet over for aktien og forventer, at den vil stige betydeligt, vente på, at dette niveau bliver krydset for ethvert væsentligt opadgående træk. Hvis det ikke gør det, kan aktien forblive rækkeviddebundet i lang tid.



Handlere, der er bearish på aktien, må heller ikke shorte den på nuværende niveauer, fordi den handler tæt på sin langsigtede støtte nær $49, som det kan ses i diagrammet. Hvis aktien ikke falder under dette støtteniveau, kan den fortsætte med at handle i intervallet $49-$68 i den nærmeste fremtid.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.