Trump lover at genopfylde US Strategic Petroleum Reserve, hvis han bliver valgt til præsident

Den republikanske præsidentkandidat Donald Trump har lovet straks at genopfylde den amerikanske strategiske oliereserve (SPR), hvis han vinder præsidentvalget i november.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

I et interview med Fox News onsdag understregede Trump det kritiske behov for at genopbygge SPR, som er på det laveste niveau siden 1983.

“Vi er nødt til at fylde de strategiske reserver op med det samme,” sagde Trump.

“Vi har ikke brug for energi fra noget andet land. Vi er nødt til at fylde de strategiske reserver op igen. Det er det laveste antal, det nogensinde har været.”

Strategisk oliereserve: Nuværende status

Copy link to section

SPR, verdens største forsyning af nødråolie, er lagret i massive salthuler langs den Mexicanske Golfs kystlinje.

Det blev etableret som reaktion på den alvorlige oliemangel og prisstigninger forårsaget af olieembargoen fra 1973-1974, som blev indført af Organisationen af Arabiske Petroleumseksporterende Lande (OAPEC).

Denne embargo, en reaktion på USA’s støtte til Israel under Yom Kippur-krigen, afslørede USA’s sårbarhed over for afbrydelser af udenlandsk olieforsyning.

Den 26. juli havde SPR 375 millioner tønder olie, lidt over halvdelen af dens samlede kapacitet på 714 millioner tønder.

At vende det tilbage til niveauerne, der blev set under Trumps præsidentperiode, ville kræve, at USA køber næsten 300 millioner tønder råolie, hvilket nødvendiggør ny finansieringsgodkendelse fra Kongressen.

Trumps kritik af Bidens brug af SPR

Copy link to section

I 2022 frigav præsident Joe Biden cirka 180 millioner tønder fra SPR for at afbøde stigende brændstofpriser efter Ruslands invasion af Ukraine.

Denne beslutning er blevet et stridspunkt blandt republikanerne, som anklager Biden-administrationen for at bruge SPR til at holde benzinpriserne lave i et valgår. USA forbruger omkring 20 millioner tønder olie dagligt, ifølge US Energy Information Administration.

Trump kritiserede Bidens strategi og udtalte,

“Han bruger de strategiske reserver, som er beregnet til militær, som er beregnet til krig og meget vigtige ting, han bruger det til at forsøge at holde benzinpriserne nede, og vi kan ikke tillade, at det sker.”

De seneste tiltag for at genopfylde SPR fra Biden-administrationen

Copy link to section

I de seneste uger er Det Hvide Hus begyndt at genopfylde SPR og drage fordel af lavere oliepriser.

I sidste uge annoncerede Energiministeriet købet af yderligere 4,65 millioner tønder. Saudi Aramco, verdens største olieselskab, bemærkede i sit seneste indtjeningsopkald, at det forventer, at disse indkøb vil fortsætte, hvilket bidrager til en sund olieefterspørgsel i de kommende måneder.

Giovanni Staunovo, en råvareanalytiker hos UBS, nævnte, at Kongressen i øjeblikket har godkendt nok udgifter til at købe omkring 15 millioner flere tønder råolie.

“Korrekt udnyttede strategiske olielagre kan reducere olieprisvolatiliteten, så det giver mening at have tilstrækkeligt høje lagre,” forklarede Staunovo i FT-rapporten.

“Men i betragtning af mængden af benzin, som USA forbruger, ville det give mere mening at holde strategiske lagre af raffinerede produkter,” tilføjede han.

Trumps rekord på SPR

Copy link to section

Trump fremhævede sine bestræbelser på at genopfylde SPR under hans præsidentperiode og sagde: “Jeg fyldte det op på niveauer, som de aldrig har set før.”

Men ifølge data fra Energy Information Administration (EIA) blev SPR trukket ned med 57 millioner tønder under Trumps embedsperiode.

Trump havde i 2020 foreslået at købe 77 millioner tønder til reserven, da oliepriserne faldt på grund af Covid-19-pandemien. Men den demokratisk kontrollerede kongres afviste de tre milliarder dollars i finansiering, der ville have betalt for købet, og beskrev det som et tilskud til store olieselskaber.

Amrita Sen, forskningsdirektør hos Energy Aspects, påpegede, at Kongressen havde givet mandat til en række salg under Trumps præsidentperiode til at reducere størrelsen af SPR til 400 millioner tønder inden 2027.

Prisen på benchmark Brent-olie steg onsdag med 2,1 % til $78,12, stort set samme niveau som før Trumps kommentarer.

Potentialet for betydelige indkøb for at genopfylde SPR kan påvirke oliemarkeder og priser i de kommende måneder, især hvis Trumps foreslåede politikker bliver til virkelighed

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.