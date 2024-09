Upstart Holdings hopper over 45 % efter indtjeningen i 2. kvartal slog estimater, Citi-opgradering: Skal du købe?

Efter en imponerende resultatrapport for andet kvartal har Upstart Holdings Inc (NASDAQ: UPST) været vidne til et markant skift i analytikernes opfattelse.

Navnlig opgraderede Citi virksomheden fra ‘Sælg/Høj risiko’ til ‘Neutral/Høj risiko’, og hævede samtidig deres kursmål fra $15 til $33.

Denne justering afspejler et forbedret udsigter baseret på flere faktorer, herunder en forbedret konverteringsgrad og reduceret påvirkning fra makroøkonomiske variabler på kredittab.

I mellemtiden fastholdt Piper Sandler en ‘neutral’ rating, men hævede deres kursmål til $31 fra $28, hvilket tyder på et forsigtigt, men optimistisk syn på Upstarts udsigter på kort sigt.

Upstart-aktien stiger efter indtjeningen i 2. kvartal

De positive justeringer i analytikervurderinger fulgte tæt offentliggørelsen af resultaterne for 2. kvartal, hvilket fremkaldte en dramatisk stigning i Upstarts aktiekurs.

I første omgang steg aktierne med over 25 % ved markedsåbningen og er fortsat med at stige og handles i øjeblikket over 45 %.

Q2 Indtjeningsoversigt

Upstart rapporterede en Q2 Non-GAAP EPS på -$0,17, hvilket overgik forventningerne med $0,22, med en omsætning på $128 millioner, hvilket også oversteg prognoserne med $3,47 millioner.

På trods af et fald i omsætningen på 5,7% år-til-år, indikerer disse resultater en væsentlig forbedring i forhold til forventede tal.

Selskabet opnåede en transaktionsvolumen med 143.900 lån med oprindelse, hvilket viste en robust konverteringsrate på 15%, hvilket er en væsentlig stigning i forhold til det foregående års kurs.

De økonomiske resultater afslørede også nogle udfordringer, med et nettoindtægtstab, der steg til $54,5 millioner fra $28,2 millioner i samme kvartal året før.

De operationelle målinger giver dog et blandet syn; mens indtægterne fra driften og nettoindtægterne faldt, var bidragsoverskuddet på 76,1 millioner dollars med en dækningsgrad på 58 %.

AI fremskridt og økonomiske udsigter

Administrerende direktør Dave Girouard fremhævede betydelige fremskridt i Upstarts AI-model og operationelle effektivitet som nøgledrivere bag kvartalets præstation.

Virksomhedens AI-drevne udlånsplatform fortsætter med at tiltrække og fastholde lånepartnere, et afgørende aspekt af dets forretningsmodel, der udnytter teknologien til at strømline den personlige låneproces.

Når man ser fremad, gav Upstart et optimistisk økonomisk udsigter for 3. kvartal med en indtægt på omkring $150 millioner mod en konsensus på $135,33 millioner.

Denne fremskrivning understøttes af forventet indtægt fra gebyrer og en forventet positiv EBITDA i fjerde kvartal, hvilket tyder på tillid til vedvarende vækst i omsætningen og potentiel rentabilitet.

Markedsmæssige og økonomiske konsekvenser

De positive udsigter og resultater kommer på baggrund af blandede økonomiske indikatorer og et udfordrende makroøkonomisk miljø.

Upstart Macro Index, som estimerer makroøkonomiske virkninger på kredittab, sammen med kommentarer fra analytikere, tyder på en forsigtig optimisme, men fremhæver behovet for vedvarende positive tendenser, før et mere bullish udsigter kan etableres med sikkerhed.

Værdiansættelsesbekymringer og langsigtede udsigter

På trods af de lovende udsigter udtrykte nogle analytikere bekymringer om værdiansættelsen og fremhævede især virksomhedens høje EBITDA-multiple og betydelige gældsniveauer.

Upstarts fokus på at integrere AI for mere præcise risikovurderinger og bedre lånevilkår er et vidnesbyrd om dens pionerrolle i at transformere låneindustrien.

Det igangværende behov for at administrere gæld og navigere i et svingende økonomisk landskab udgør imidlertid betydelige udfordringer, som kan påvirke dets langsigtede vækstbane og markedsposition.

Efter at have dykket ned i forviklingerne af Upstarts finansielle sundhed, markedsposition og bredere økonomiske implikationer, vender vi os nu til et andet afgørende aspekt af vores investeringsanalyse.

Lad os flytte vores fokus til de tekniske diagrammer for at dechifrere aktiens kursbane.

Denne tekniske undersøgelse vil supplere vores fundamentale analyse og give et holistisk syn på Upstarts potentiale som en investeringsmulighed i fintech-sektoren.

Upstart blev en darling på aktiemarkedet umiddelbart efter børsintroduktionen i december 2020, hvor aktien steg over $400.

Den spænding var dog kortvarig, da aktien styrtede hurtigt efter og mistede over 95 % af sin værdi i begyndelsen af 2023.

Derefter oplevede det igen en hurtig stigning fra under $12 til over $70 i august 2023, som igen blev efterfulgt af et nedbrud under $20 kort efter. Siden da har den dog jævnligt fundet støtte nær $20,60-niveauet og modstand over $37.



Stærkt opadgående momentum men øjeblikkelig modstand i nærheden

Da aktien fortsætter sin hurtige stigning i dag, skal investorerne være opmærksomme på, hvordan den opfører sig omkring $35,1, hvilket er 61,8% Fibonacci retracement niveau fra det tidligere sving lavt og sving højt.

Desuden bør de også notere sig, hvordan den opfører sig omkring dets mellemlange modstandsniveau over $37.





UPST-diagram af TradingView



Kun hvis den krydser over disse to niveauer og giver en ugentlig lukning over dem, kan man roligt sige, at aktien er gået ind i en ny optrend, og friske lange positioner kan indledes.



Handlere, der fortsat har et bearish syn på aktien, har en lavrisikoindgang på deres hænder lige nu.

Men vær opmærksom på, at denne post kun er en lav risiko, fordi stop loss-niveauet på $38,10 er tæt på, hvor aktien handler nu, og den udviser høj volatilitet mod opsiden, hvilket kan være høj risiko.



Hvis aktien igen møder modstand omkring $37 og momentumskift, kan den falde til $21-niveauer i de kommende uger eller måneder, hvor man kan bogføre overskud.





