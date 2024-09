USA’s engrospriser på brugte køretøjer steg med 2,8 % i juli på trods af vedvarende udfordringer

I en bemærkelsesværdig udvikling for bilindustrien steg engrospriserne for brugte køretøjer med 2,8 % i juli, hvilket viser sektorens tilpasningsevne midt i skiftende markedsforhold.

Denne betydelige stigning, rapporteret af Manheim Used Vehicle Value Index (MUVVI), markerer en vending fra tidligere tendenser og fremhæver et spirende opsving på markedet for brugte køretøjer.

Julis prisspring trodser årlige fald

De seneste MUVVI-data afslører en juli-indeksstigning til 201,6 på trods af et fald på 4,8% år-til-år.

Denne månedlige vækst indikerer et positivt skift i markedsdynamikken og antyder, at sektoren for brugte køretøjer vinder frem efter en periode med ustabilitet.

Jeremy Robb, Senior Director for Economic and Industry Insights hos Cox Automotive, bemærker, at denne stigning afspejler forbedrede engrosværdier, sandsynligvis drevet af øgede salgskonverteringer og reducerede fald i køretøjsværdier.

Robb tilskriver opsvinget en række faktorer, herunder lavere leasingløbetider og begrænset udbud i vigtige køretøjskategorier.

“Nedfald i engrosværdien aftog i slutningen af juni, og denne tendens fortsatte ind i juli, hvilket resulterede i en opskrivning i løbet af måneden,” forklarede Robb.

Denne gradvise stabilisering understreger sektorens modstandskraft og potentiale for yderligere vækst.

Nylige data fra Manheim Market Report (MMR) indikerer en række ugentlige gevinster, der udfordrer traditionelle værdiudsvingstendenser.

Det tre-årige indeks oplevede en stigning på 1,1 % over fire uger, hvilket oversteg historiske gennemsnit.

Segmentspecifikke observationer afslører forskellige prisjusteringer på tværs af forskellige køretøjstyper.

Mens fald fra år til år fortsætter, er hastigheden af disse fald betydeligt aftaget, med mellemstore og kompakte biler, der oplever bemærkelsesværdige fremgange måned for måned.

Detailsalget af brugte biler stiger

Detailsalget af brugte køretøjer steg med anslået 5% i juli sammenlignet med juni, selvom det faldt 2% år-til-år.

Den gennemsnitlige udsalgspris for et brugt køretøj faldt med 0,5 % i løbet af den seneste måned.

Omvendt faldt salget af nye køretøjer med 2,0 % år-til-år og 3,0 % fra juni, med den sæsonkorrigerede årlige rate (SAAR) for juli på 15,8 millioner, lidt højere end junis 15,2 millioner.

Flådesalget oplevede et fald på 14,0% år-til-år i juli. Imidlertid forventes det nye detailsalg at stige med 1,6% år-over-år, med en forventet detail-SAAR på 13,1 millioner enheder.

Lejerisiko og forbrugerstemning

Lejerisikopriser og kilometertal viste blandede tendenser i juli, hvor priserne på lejerisikoenheder faldt 0,6 % år-til-år.

Det gennemsnitlige antal kilometer for lejerisikoenheder faldt med 3,0 % i forhold til året før, men steg med 10,3 % siden juni.

Forbrugertilliden viste også tegn på forbedring, hvor Conference Board Consumer Confidence Index steg med 2,6 % på grund af gunstige fremtidsforventninger.

Imidlertid faldt planerne om at købe et køretøj inden for de næste seks måneder til deres laveste niveau i ni måneder, og forbrugernes stemning faldt ifølge University of Michigan med 2,6 % i juni og 7,1 % år-til-år.

Den betydelige stigning i engrospriserne på brugte biler i juli signalerer et robust og tilpasningsdygtigt marked på trods af vedvarende udfordringer.

Samspillet mellem sektorspecifikke tendenser, forbrugertilfredshed og bredere økonomiske indikatorer giver et omfattende billede af det nuværende billandskab og giver værdifuld indsigt for industriens interessenter, der navigerer i dette dynamiske miljø.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.