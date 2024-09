Bangladesh studenterprotester: økonomisk nedfald fra politisk uro anslået til milliarder

De nylige studenterprotester i Bangladesh, som begyndte den 1. juli, har forårsaget betydelige økonomiske forstyrrelser, med tab anslået i milliarder.

Premierminister Sheikh Hasinas bratte afgang til New Delhi i Indien midt i urolighederne har øget usikkerheden. Nu skal Nobelpristageren Muhammad Yunus vejlede en midlertidig regering i Dhaka, men virksomheder kæmper med den hidtil usete karakter af de seneste begivenheder.

Økonomisk effekt anslået til 10 milliarder dollars

Protesterne har ikke kun ført til vold og politisk uro, men også betydelig økonomisk skade. Zaved Akhtar, formand for Foreign Investors Chamber of Commerce and Industry (FICCI), rapporterede, at den bangladeshiske økonomi allerede havde lidt tab på 10 milliarder dollars på grund af studerendes protester, udgangsforbud og kommunikationsstop.

Situationen er blevet forværret af lukningen af nøgleindustrier, herunder tøjfabrikker, som er afgørende for landets økonomi.

Nøgletøjsfabrikker genoptager driften

Nogle beklædningsfabrikker har genoptaget driften efter fire dages lukning, men der er stadig bekymringer om langsigtede skader på handelen.

En indisk tøjproducent i Bangladesh har allerede omdirigeret sin produktion til Indien for resten af året, hvilket afspejler den bredere usikkerhed. Globale virksomheder, der så Bangladesh som et strategisk alternativ til Kina, genovervejer nu deres holdninger, hvilket understreger det presserende behov for at genoprette lov og orden.

Ungdomsarbejdsløshed og økonomisk ulighed driver protester

Bangladeshs demografiske profil viser, at omkring 67 % af landets 170 millioner mennesker er mellem 15 og 64 år, med mere end en fjerdedel i alderen mellem 15 og 29. På trods af imponerende økonomisk vækst er der fortsat betydelig ulighed og fattigdom. Sidste år arbejdede, studerede eller trænede omkring 40 % af bangladesherne i alderen 15-24 år, hvilket understreger den økonomiske stress, der har bidraget til protesterne.

Øjeblikkelig genoprettelse af lov og orden er afgørende

Michael Kugelman, direktør for South Asia Institute ved Wilson Center, understreger, at den midlertidige regerings umiddelbare mål bør være at genoprette lov og orden. Dette skridt er afgørende for at imødegå de økonomiske belastninger, der satte gang i protesterne, og for at berolige investorerne.

Den seneste uro har skabt et “mareridtsscenarie” for optik, hvilket potentielt har drevet investorer væk og truer stabiliteten i økonomien.

Bangladeshs rolle som økonomisk aktør

Bangladesh er en betydelig økonomisk aktør, ikke kun som en stor tøjproducent for vestlige lande, men også som energiimportør med betydelige infrastrukturinvesteringer fra lande som Kina og Japan. I 2023 importerede Bangladesh varer til en værdi af 73 milliarder dollars, primært råvarer som raffineret olie, bomuld, stof og gødning.

Usikkerhed blandt økonomiske partnere

Usikkerheden skabt af den seneste uro vil sandsynligvis gøre kommercielle partnere og investorer utilpas. Michael Kugelman bemærker, at økonomiske partnere ser og venter nervøst i håb om, at den nye regering kan stabilisere situationen.

Urolighederne i Bangladesh vil sandsynligvis også påvirke Indien på grund af det historiske forhold og de tætte bånd mellem premierminister Narendra Modi og Sheikh Hasina.

Investorernes perspektiv

Økonomiske partnere og investorer indtager en forsigtig tilgang og følger nøje udviklingen i Bangladesh. Håbet er, at den midlertidige regering hurtigt kan genoprette freden og stabilisere økonomien og sikre, at de langsigtede økonomiske konsekvenser af protesterne afbødes.

