De europæiske naturgaspriser stiger til højdepunkter i 2024 på grund af forsyningsfrygt og langsommere lageropbygning

De europæiske naturgaspriser er steget til deres højeste niveauer i 2024, drevet af et sammenløb af faktorer, herunder forsyningsbekymringer og langsommere end forventet lageropbygning.

På trods af, at lagerniveauet er relativt behageligt på tværs af kontinentet, har frygten for forstyrrelser i russiske brændstofforsyninger, der krydser Ukraine, givet yderligere næring til rallyet, hvor benchmark-futures handles over €39 pr. megawatt-time i begyndelsen af august.

Den igangværende konflikt i Ruslands Kursk-region, der er hjemsted for et afgørende gasindtagspunkt, har øget disse bekymringer, hvilket har fået priserne til at stige for tredje dag i træk.

Udbudsbekymringer presser priserne op

Den seneste prisstigning er i høj grad blevet tilskrevet frygt for forstyrrelser i strømmen af russisk gas gennem Ukraine.

Torsdag meddelte den russiske energigigant Gazprom PJSC, at gastransit via Sudzha-indtagspunktet – Ruslands sidste resterende rørledningsrute til Europa via Ukraine – var sat til 37,3 millioner kubikmeter om dagen, ned fra de sædvanlige 42 millioner kubikmeter observeret i de seneste måneder .

Sudzha-stationen, der ligger nær grænsen, er et kritisk punkt for gasstrømme til Europa, og enhver potentiel forstyrrelse kan have betydelige konsekvenser for de europæiske energimarkeder.

Mens gasstrømmene ved Sudzha-transitpunktet fortsætter indtil videre, har den lille reduktion rejst alarmer, især da intense kampe fortsætter i regionen.

Analytikere advarer om, at enhver yderligere eskalering kan true stabiliteten af gasforsyningerne til Europa og presse priserne endnu højere.

Træg opbevaring opbygges midt i høj asiatisk efterspørgsel

På trods af, at EU’s (EU) naturgaslagerniveauer er over 86 % fyldte pr. 6. august – et godt stykke over det femårige gennemsnit på 78 % – har opbygningen af lager været langsommere end forventet.

Denne afmatning skyldes primært lavere tilstrømning af flydende naturgas (LNG) til Europa, da stærk asiatisk efterspørgsel har ført laster væk fra kontinentet.

Asiatisk LNG-efterspørgsel har forblevet robust gennem hele 2024, hvor importen steg med 10,3 % år-til-år i årets første syv måneder.

Kina og Indien har været de primære drivkræfter bag denne vækst og tegner sig for 64 % af stigningen i efterspørgslen.

Den højere efterspørgsel i Asien har sikret, at Japan Korea Marker (JKM) konsekvent har handlet til en præmie til den hollandske titeloverførselsfacilitet (TTF), Europas førende gashub, hvilket gør det mere rentabelt for LNG-laster at tage til Asien i stedet for Europa .

Warren Paterson, chef for råvarestrategi hos ING Think, sagde:

“Den decelererede lageropbygning forventes at understøtte TTF-priserne. Fremskrivninger tyder dog stadig på, at EU-lageret sandsynligvis vil være tæt på 100 % fuld på vej ind i vinteren 2024/25, forudsat at der ikke er væsentlige udbudschok.” Kilde: Tradingview

Norsk rørledningsvedligeholdelse

Norge, der har overhalet Rusland som Europas største leverandør af rørledningsgas siden starten af Ukraine-krigen, forventes at reducere sine gasstrømme til EU i august og september på grund af planlagt sommervedligeholdelse.

Analytikere advarer om, at enhver overskridelse af vedligeholdelse kan stramme markedet yderligere, hvilket potentielt kan føre til øget LNG-import til EU for at kompensere for manglen.

Norske gasstrømme er blevet stadig vigtigere for det europæiske marked, og enhver reduktion i udbuddet kan forværre den eksisterende ubalance mellem udbud og efterspørgsel og presse priserne endnu højere, efterhånden som kontinentet nærmer sig vintervarmesæsonen.

Ukraines transitrute

Fremtiden for russiske gasstrømme via Ukraine er fortsat usikker, og Ukraine indikerer, at det ikke planlægger at forlænge sin transitaftale med Gazprom, når den udløber i slutningen af dette år.

Dette har tilføjet endnu et lag af kompleksitet til det allerede volatile marked, da EU leder efter alternative forsyningskilder.

EU’s energikommissær Kadri Simson har forsikret, at alternative forsyningsruter er tilgængelige, hvor Østrig kan importere gas fra Italien og Tyskland.

Analytikere bemærker dog, at markedet vil forblive følsomt over for enhver udvikling relateret til disse strømme, hvilket fremgår af den seneste prisstigning efter rapporter om, at ukrainske tropper havde erobret Sudzha-indgangspunktet.

Spekulativ aktivitet

På trods af de relativt komfortable lagerniveauer er spekulativ aktivitet fortsat en nøglefaktor, der driver markedsvolatiliteten.

Ifølge energianalytiker Paterson er spekulanter “stædigt bullish” på det europæiske naturgasmarked og har en betydelig netto lang position – den største siden 2021.

Ifølge de seneste positioneringsdata har investeringsforeninger en nettolængde på næsten 192 TWh, en markant stigning i forhold til de korte nettopositioner ved starten af 2024.

Paterson fremhævede også, at Asien forventes at forblive den dominerende drivkraft for væksten i den globale gasefterspørgsel, en tendens, der næppe vil ændre sig, efterhånden som økonomierne i regionen skifter til renere brændstoffer. Denne fortsatte efterspørgsel fra Asien, kombineret med de igangværende geopolitiske risici i Europa, tyder på, at naturgaspriserne kan forblive høje i de kommende måneder.

Kilde: ING Research

Når Europa går ind i vintervarmesæsonen, vil kombinationen af forsyningsusikkerhed, stærk asiatisk efterspørgsel og spekulativ aktivitet sandsynligvis holde naturgaspriserne ustabile.

Mens lagerniveauer giver en vis dæmpning, forbliver markedet på kant, med eventuelle yderligere forstyrrelser eller efterspørgselsstigninger, der potentielt kan føre til betydelige prisstigninger.

Investorer og politiske beslutningstagere bliver nødt til nøje at overvåge denne udvikling for at navigere i det udfordrende energilandskab i de kommende måneder.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.