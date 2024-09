Hemmelig Google-Meta-aftale er målrettet teenagere på YouTube, nederdeleregler: rapport

Google og Meta har skabt overskrifter med en hemmelig aftale, der har til formål at målrette teenagere på YouTube med annoncer til Instagram.

Dette strategiske partnerskab, designet til at omgå Googles egne regler for, hvordan mindreårige behandles online, har rejst betydelige etiske og juridiske bekymringer.

Dokumenter og kilder afslører denne kampagnes indre funktioner og de bredere implikationer for teknologiindustrien.

Målretning af teenagere gennem et ‘ukendt’ smuthul

Ifølge en Financial Times-rapport udviklede Google et marketingprojekt for Meta for at målrette 13- til 17-årige YouTube-brugere med annoncer, der promoverer Instagram.

Kampagnen fokuserede på en gruppe mærket som “ukendt” i Googles annonceringssystem, som var skæv mod under-18 år. Strategien udnyttede et smuthul i Googles politikker, som forbyder personlige annoncer for mindreårige, herunder dem, der er baseret på demografi.

Ifølge insidere blev der taget skridt til at skjule den sande hensigt med kampagnen, hvilket var i modstrid med Googles egne retningslinjer mod at omgå dets politikker gennem “proxy-målretning”.

Udvikling midt i kongressens kontrol

Instagram-kampagnen var allerede i gang, da Metas CEO Mark Zuckerberg mødte op for den amerikanske kongres i januar for at undskylde for tilfælde af udnyttelse af børn på hans platforme.

Denne sammenhæng fremhæver kontrasten mellem offentlige forpligtelser til børns sikkerhed og marketingstrategier bag kulisserne.

Google og Meta, typisk hårde konkurrenter inden for onlineannonceringsområdet, samarbejdede med Spark Foundry, et datterselskab af Publicis, for at lancere pilotprojektet i Canada fra februar til april 2023.

På grund af dets succes blev projektet afprøvet i USA i maj med planer om bredere international ekspansion og promovering af andre Meta-apps, såsom Facebook.

Interne og eksterne reaktioner

Rapporten sagde, at efter at være blevet kontaktet af Financial Times, indledte Google en undersøgelse af beskyldningerne. Projektet er siden blevet aflyst.

Google udtalte,

Vi forbyder annoncer, der tilpasses til personer under 18, punktum. Disse politikker går langt ud over, hvad der kræves, og er understøttet af tekniske sikkerhedsforanstaltninger. De bekræftede, at ingen registrerede YouTube-brugere under 18 var direkte målrettet, men afviste ikke brugen af det “ukendte” gruppesmuthul.

Meta fastholdt på den anden side, at målretning mod det “ukendte” publikum ikke udgør personalisering eller omgåelse af politik. De lagde vægt på overholdelse af deres egne og deres jævnaldrendes politikker, når de reklamerede for deres tjenester, og anførte,

“Vi har været åbne omkring markedsføring af vores apps til unge mennesker som et sted, hvor de kan komme i kontakt med venner, finde fællesskab og opdage deres interesser.”

Lovgivningsmæssig og regulatorisk baggrund

Tidspunktet for Google-Meta-partnerskabet kommer midt i en øget lovgivningsaktivitet vedrørende børns sikkerhed online.

I sidste uge vedtog det amerikanske senat Kids Online Safety Act, der pålægger sociale medieplatforme en omsorgspligt for at beskytte børn mod skadeligt indhold.

Denne todelte aftale markerer et væsentligt skridt i retning af at regulere Silicon Valley om børns sikkerhed.

Den republikanske senator Marsha Blackburn kommenterede Google-Meta-aftalen og udtalte,

Man kan ikke stole på store teknologivirksomheder for at beskytte vores børn. De er igen blevet taget i at udnytte vores børn, og disse Silicon Valley-ledere har bevist, at de altid vil prioritere profit frem for vores børn.

Metas løbende undersøgelse

Metas håndtering af mindreårige på sine platforme har længe været under lup. Virksomheden bliver i øjeblikket sagsøgt af 33 stater for angiveligt at have implementeret manipulerende praksis mod unge brugere, beskyldninger som Meta afviser.

Derudover søger Federal Trade Commission (FTC) at forhindre Meta i at tjene penge på teenagepublikum, et skridt, som virksomheden bestrider i retten.

I 2021 standsede Meta planerne om at lancere en børneversion af Instagram efter et offentligt modreaktion og whistleblower-afsløringer, der tydede på, at appen var skadelig for teenagepigers mentale sundhed.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.