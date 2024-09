Indiens centralbank holder renten uændret på 6,5 % på grund af høj fødevareinflation

Reserve Bank of Indias (RBI) Monetary Policy Committee (MPC) har holdt reporenten stabil på 6,5 % for niende møde i træk, og citerer vedvarende fødevareinflation som en væsentlig trussel mod detailinflationen.

Beslutningen blev offentliggjort torsdag den 8. august, og den pengepolitiske holdning forbliver på ’tilbagetrækning af indkvartering’.

Som et resultat af MPC’s beslutning forventes bankerne at fastholde deres nuværende rentesatser, hvilket sikrer, at ligestillede månedlige afdrag (EMI’er) for lån forbliver uændrede.

Denne stabilitet giver lindring til låntagere, der har været bekymrede over potentielle stigninger i deres lånebetalinger.

RBI har også fastholdt sin vækstfremskrivning for bruttonationalproduktet (BNP) for FY2025 på 7,2 % og detailinflationsprognosen på 4,5 % på trods af vedvarende udfordringer med fødevareinflationen.

Den Internationale Valutafond (IMF) opjusterede Indiens BNP-vækstprognose i FY25 med 20 basispoint til 7 % i juli.

Vedvarende fødevareinflation

I løbet af de seneste måneder har RBI udtrykt stigende bekymring over forhøjet fødevareinflation, som udgør en risiko for den overordnede desinflationssti.

Den samlede inflation, målt ved år-til-år ændringer i forbrugerprisindekset for hele Indien (CPI), steg til 5,1 % i juni fra 4,8 % i maj. Især fødevareinflationen steg til 8,4 % i juni fra 7,9 % i maj.

RBI sagde i en erklæring,

Fødevareinflationen med en vægt på omkring 46 % i CPI-kurven bidrog til mere end 75 % af den samlede inflation i maj og juni. Grøntsagspriserne steg kraftigt og bidrog med omkring 35 % til inflationen i juni. Det høje inflationspres fortsatte også på tværs af andre vigtige fødevarer.

RBI-guvernør Shaktikanta Das understregede behovet for prisstabilitet for at opnå høj vækst og bemærkede, at MPC skal forblive på vagt for at forhindre afsmitningseffekter fra vedvarende fødevareinflation.

Centralbanken sagde, at der forventes en vis lettelse i fødevareinflationen som følge af opsvinget i den sydvestlige monsun og sunde fremskridt i såningen. Bufferlagrene af korn er fortsat over normerne.

Den fastlagde CPI-inflationen for 2024-25 til 4,5 %, forudsat at der var en normal monsun.

Feds rentehandling vil sandsynligvis vejlede RBI’s fremtidige holdning: analytikere

De seneste hurtige bevægelser på de globale markeder, drevet af spændinger i Mellemøsten, en stigning i den japanske yen og bekymringer om en amerikansk recession, har øget forventningerne om rentenedsættelser fra den amerikanske centralbank.

Madhavi Arora, ledende økonom hos Emkay Global Financial Services, sagde:

Vi forstår, at skiftende debatter om globale fortællinger kræver, at RBI er fleksibel. Volatiliteten i Indiens valuta og kurser har dog været håndterbar midt i de seneste globale markedsuroligheder, hvilket giver RBI fleksibilitet til at forblive fokuseret på indenlandsk inflation og risikostyring i den finansielle sektor. Vi fastholder, at Feds omdrejningspunkt vil gå forud for og påvirke RBI’s ændring i holdning og rentetiltag. Desuden vil det at forblive relativt høgeagtigt og fremhæve det stadig uhåndgribelige, holdbare 4%-inflationsmål kun skabe uønsket INR-transmission, på et tidspunkt, hvor RBI stadig er beskæftiget med at håndtere overflodsproblemet, især i H1FY25.

Arora tilføjede dog, at Indiens vækstprognoser fra RBI (7,2 % for FY25) er alt for optimistiske, med en svagere efterspørgselsdynamik, der sandsynligvis vil holde kerneinflationen under pres.

Ifølge en HDFC-bankudtalelse:

Forventningerne til en rentenedsættelse fra den amerikanske centralbank er steget markant i løbet af de sidste par uger, med opfordringer til en rentenedsættelse på 50 bps allerede i september og kumulative rentenedsættelser på 115 bps forventes i 2024. Mens nogle af disse forventninger ser ud til at overbelastet på nuværende tidspunkt, ser vi en stor chance for, at Fed starter sin rentenedsættelsescyklus i september – med en nedsættelse på 25 bps. Dette kan få konsekvenser for rupeen, og RBI kan begynde at tilpasse sin pengepolitik til den globale rentecyklus for at reducere eventuelle væsentlige fremtidige politiske afvigelser.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.