Interview: De fleste centralbanker, især Fed, tager renterne forkert, siger Jim Rogers

Det vilde sving, som Japan, Asien og de globale markeder, inklusive USA, var vidne til i mandags efter data om amerikanske jobs og afviklingen af yen-carry-handlen er stabiliseret for nu, men frygten for, at USA glider ind i en recession, er fortsat.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Ace Amerikansk investor og formand for Beeland Interests, James Beeland Rogers, populært kendt som Jim Rogers, har set tidevandet vende mange gange og holdt sig stærkt.

Invezz henvendte sig til Rogers for at få hans synspunkter om, hvordan man kan give mening i de seneste begivenheder, hvilke aktiver, der skal købes eller holdes i sådanne volatile tider, og hvorfor, selvom han tror, at et bjørnemarked er rundt om hjørnet, han ikke sælger short endnu. Redigerede uddrag:

Invezz: Hvad synes du om mandagens markedskrak ledet af Japan og frygten for en forestående recession i USA?

Nå, aktiemarkeder rundt om i verden har alle nået nye højder, undtagen Kina. Alle andre har haft det rigtig godt. Det fører som regel til et problem. Når alle er glade, bør du være bekymret.

Så Japan havde været nede i 35 år. Så begyndte det at gå op i år, af mange grunde, og det gik lige op i lang tid. Når et marked som det begynder at falde, bliver det normalt meget skræmmende, og Japan blev skræmmende.

Er det slutningen? Jeg ved ikke. Jeg ved, at slutningen snart kommer, for alle i verden har haft det meget godt, inklusive Indien, inklusive Japan. Det er markeder, der ikke har været gode i lang tid. Så jeg ved ikke, hvornår enden kommer, men jeg ved, vi nærmer os.

Mandag markedsnedbrud et signal om kommende tider?

Copy link to section

Måske var det en ring af klokker, der sagde, gør dig klar, gør dig klar.

Jeg vil fortælle dig, at jeg ikke ejer mange aktier nogen steder i verden, fordi jeg ved, at vi får endnu et bjørnemarked, og jeg ved, at det bliver meget, meget alvorligt, når det sker.

Vi havde et problem i 2008 på grund af for meget gæld. Det er det hele. Siden 2009 er gælden overalt steget i vejret. Selv Indien har gæld nu. Så vær bekymret. Jeg er bekymret. Men jeg sælger ikke kort endnu.

Invezz: Så, hvor har du din rigdom i øjeblikket? Hvilken aktivklasse investorer bør se på i sådanne volatile tider?

Det, jeg har lært tidligere, er, at du skal se på ting, der stadig er deprimerede.

Sølv er et billigt aktiv at overveje, vil købe mere guld, når det falder

Copy link to section

Jeg mener, sølv er billigt. Guld er på det højeste nogensinde. Sølv er faldet 40 % fra det højeste niveau nogensinde. Så måske sølv. Jeg ejer sølv. Jeg håber, jeg køber mere. Jeg håber, jeg køber mere guld, hvis det falder.

Landbrug er stadig billigt, men det meste er ikke billigt. De fleste aktiver, især aktier over hele verden, er dyre. Så der er ikke mange ting at købe.

Når du begynder at sælge short, bør du shorte de aktier, der er steget mest. De aktier i Amerika, du ved, de (storslåede) syv – når bjørnemarkederne kommer, er det den slags ting, man bør sælge short.

Jeg kender ikke nogen aktier i Indien at sælge short. Det er mere sandsynligt, at Amerika er stedet at sælge short.

Invezz: Eksperter har diskuteret, om AI-aktier vil gå ned ad dot-com-stien. Hvad synes du om hele AI-boomet, der driver Big Tech?

AI er allerede ved at ændre verden. Det kommer til at ændre verden endnu mere. Og der vil være store formuer. Der vil også være store katastrofer. Det har der altid været.

Men det var sådan, elektricitet ændrede verden. Og det var vidunderligt. Aktierne var vidunderlige i et stykke tid.

Som sagt, nogle af disse virksomheder kommer til at kollapse. De fleste af aktierne vil kollapse. Men jeg shorter ikke endnu, dels fordi jeg ikke ved hvilke og dels fordi min timing er dårlig.

Venter på mere hysteri til at bygge op i AI

Copy link to section

Det, jeg venter på, er mere hysteri. Jeg venter på, at der bliver vildt hysteri. Det er, når jeg vil sælge short, hvis det sker. Normalt når du har en boble, uanset om det er jernbaner eller elektricitet eller fjernsyn eller computere, hvad som helst, bliver det hysteri til sidst.

Invezz: Når vi vender tilbage til frygten for en recession i USA, synes emerging markets historisk set at have nydt godt af, når udviklede markeder ser en recessionsfase. Kan du se mønsteret blive gentaget, hvis det sker?

Nå, det er en af de få gange i mit liv, hvor jeg har set næsten alle undtagen Kina boome og nå alle tiders højder.

Det er sket sjældent i mit liv. Så når dette markedsboom slutter, bliver det meget, meget slemt.

I 2008 havde vi et problem på grund af for meget gæld. Det er alt siden 2009. Gælden overalt er steget i vejret. Så næste gang vi har et bjørnemarked, næste gang vi har et problem, skal det være svært.

Gælden er så høj. Jeg fik et papir ud forleden, og jeg begyndte at prøve at finde ud af amerikansk statsgæld. Det er umuligt for Amerika nogensinde at betale gælden. Men folk er ligeglade lige nu. Jeg kan se, at mine børn vil have forfærdelige problemer i deres liv.

Selv Indien er ved at opbygge gæld. Jeg mener, Indien er intet så slemt som USA. Men amerikanere, unge amerikanere kommer til at få det svært. Det er et godt tidspunkt at være gammel amerikaner. Det er ikke et godt tidspunkt at være ung amerikaner.

Invezz: Hvem er skyld i dette? Er det noget, du havde forventet, allerede før hele snakken om en recession startede?

Nå, vi har bemærket, at nogle små problemer udvikler sig i USA og andre lande. Det er den måde, recessioner starter. De starter i det små derovre. Alle er ligeglade. Det gør de ikke. Den er for lille. Det er for ubetydeligt. Til sidst er det i aftennyhederne. Det er på BBC verden over.

Det er der ikke endnu. Men tegnene begynder at dukke op. Men jeg sælger ikke short endnu.

Mandag var den slags ting, der sker for at advare folk om, at der kommer problemer. Måske var det tegnet. Jeg ved ikke. Men det er et tegn på, at vi nærmer os slutningen.

Fed har faktisk ventet for længe

Copy link to section

Invezz: Mange eksperter er bekymrede over, at Fed kan have holdt renten for høj for længe, hvilket giver næring til frygten for en recession. Tror du, at Fed fejlbedømte inflationssituationen?

De fleste centralbanker, især Fed, fejlbedømmer og tager fejl. Der har været meget få smarte centralbanker i historien. Indien havde en fantastisk en for et par år siden. Jeg tror, han er professor et sted nu. Amerika har haft to eller tre i vores historie.

De fleste af dem ved ikke, hvad de laver. Det er derfor, de får arbejde for regeringen. Jeg laver selv mange fejl.

Men det ser ud til, at ja, de har ventet for længe, at de burde hæve renten, ikke sænke renten, men de vil skære dem noget mere.

Hvor er krypto på vej hen?

Copy link to section

Invezz: Hvad er dit syn på kryptovaluta? Der har været en vis formalisering i aktivklassen med SEC green-lighting ETF’erne for Bitcoin.

Nå, jeg har aldrig købt eller solgt krypto. Jeg har aldrig solgt short. Jeg mener, jeg ville ønske, jeg havde købt krypto, da jeg var to. Jeg ville ønske, jeg havde købt IBM i 1940. Der er mange ting, jeg ønsker.

Jeg kan ikke se nogen værdi for krypto undtagen for handel. Og hvis du er erhvervsdrivende, har du det sikkert meget sjovt, og det er der ikke noget galt med.

Der er handelsaftaler rundt om i verden, men jeg kan ikke se nogen reel værdi eller reel værdi for kryptovalutaer undtagen som handel.

Jeg tror ikke på, at USA’s regering nogensinde vil sige, okay, du kan bruge krypto til at betale din skat, hvis du vil. Eller du kan bruge krypto til at købe licenser. Regeringer ønsker et monopol.

Så efter min mening vil krypto aldrig være ægte for mig og vil forsvinde en dag.

Er afmatningen i Kina en bekymring?

Copy link to section

Invezz: Du talte om, at Kina er en undtagelse fra trenden med alle tiders højdepunkter. Hvad synes du om opbremsningen der?

Kina har som bekendt også haft stor succes. Men så blev Kina ramt af virussen, som sårede dem hårdt.

Og de havde en enorm ejendomsboble, en af de største i historien i verden. De forsøgte at stoppe det uden held, men så sprængte markedet boblen.

Så nu har Kina to meget alvorlige problemer. Ejendomsboblen kollapsede, og de havde virus. Så de kæmper. Dette er sket for mange lande i historien.

Bare rolig, Kina vil komme sig. Giv ikke op på Kina. Hvis du kan gøre forretninger med Kina, skal du.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.