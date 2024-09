JP Morgan hæver sandsynligheden for recession i USA til 35 % på grund af skift på arbejdsmarkedet

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

JP Morgan har øget sin prognose betydeligt for en potentiel amerikansk recession, og estimerer nu en sandsynlighed på 35 % ved udgangen af 2024, op fra en tidligere fremskrivning på 25 %.

Denne stigning i sandsynlighed stammer fra de seneste skift i arbejdsmarkedsforholdene, som har vakt bekymring blandt både økonomer og markedsdeltagere.

Den reviderede prognose følger en skuffende jobrapport i juli, som forværrede frygten for en truende recession.

Rapporten afslørede en svagere end forventet jobvækst, kombineret med afviklingen af yen-finansierede carry trades, udløste et kraftigt frasalg af globale aktier tidligere på ugen.

Denne markedsreaktion understreger voksende uro over den amerikanske økonomis helbred og dens bredere konsekvenser for global finansiel stabilitet.

Skift i Federal Reserves politik

Som svar på disse økonomiske signaler forventer markedsdeltagere et betydeligt skift i Federal Reserves politik.

Ifølge CME’s FedWatch-værktøj er der nu 100 % sandsynlighed for en rentenedsættelse på 50 basispoint i september.

Dette værktøj sporer markedets forventninger til ændringer i Federal Reserves politik, hvilket afspejler øget forventning om pengepolitiske lempelser.

En kritisk faktor i JP Morgans reviderede recessionssandsynlighed er den observerede opbremsning i den amerikanske løninflation.

Økonomer i banken bemærker, at afmatningen i lønvæksten er unik sammenlignet med andre udviklede markeder.

Denne tendens tyder på, at lempelse af arbejdsmarkedsforholdene kan bidrage til at reducere inflationen i servicepriserne.

Som et resultat heraf mener JP Morgan, at Federal Reserves nuværende politiske holdning er tilstrækkelig restriktiv til at håndtere dette inflationspres.

I lyset af denne udvikling forudser JP Morgan, at Federal Reserve kan skifte fra sin gradvise tilgang til en mere aggressiv holdning, hvilket potentielt kan sænke renten med mindst 100 basispoint ved årets udgang.

Denne prognose indikerer en voksende konsensus om, at mere væsentlige pengepolitiske lempelser kan være nødvendige for at støtte økonomien midt i stigende recessionsrisici.

Goldman Sachs reviderer udsigterne for recession

Goldman Sachs har på samme måde revideret sine recessionsudsigter og hævet sit sandsynlighedsestimat med 10 procentpoint til 25% i løbet af det næste år.

Denne justering, der blev kommunikeret til kunderne i et nyligt notat, afspejler øget bekymring over potentialet for en økonomisk afmatning.

Udsigten til en amerikansk recession har brede konsekvenser for både den indenlandske og globale økonomi.

En afmatning i verdens største økonomi kan føre til reduceret forbrugerforbrug, lavere erhvervsinvesteringer og øget volatilitet på de finansielle markeder.

Derudover kan det forstyrre den globale handelsdynamik, især påvirke økonomier, der er stærkt afhængige af eksport til USA.

Efterhånden som situationen udvikler sig, vil økonomer og markedsanalytikere nøje overvåge fremtidige økonomiske indikatorer for at måle recessionsrisici og effektiviteten af pengepolitiske justeringer.

Nøglemålinger at se omfatter beskæftigelsesdata, inflationsrater, tendenser til forbrugerforbrug og erhvervsinvesteringsmønstre.

Disse indikatorer vil give afgørende indsigt i den amerikanske økonomis sundhed og de potentielle virkninger af politiske tiltag, der sigter mod at afbøde recessionsrisici.

