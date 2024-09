Arm Holdings PLC (NASDAQ: ARM) er ved at fremstå som en formidabel konkurrent på serverchipmarkedet med potentiale til at forstyrre dominansen af Intel og Advanced Micro Devices (AMD).

Ifølge Atul Goyal, administrerende direktør hos Jefferies Asia, positionerer Arms strømeffektive CPU’er den Cambridge-baserede virksomhed til at vinde betydelige markedsandele inden for servere, en kritisk komponent til store datacentre.

I et interview med CNBC understregede Goyal, at Arms arkitektur potentielt kunne erstatte x86-chips på de fleste servere, hvilket markerer et markant skift i branchen.

Armbeholdning er muligvis stadig ikke værd at eje

På trods af disse lovende udsigter er værdiansættelsen af Arms aktie stadig et omstridt spørgsmål.

Selvom virksomheden har oplevet en bemærkelsesværdig stigning på 50 % i aktiekursen siden starten af 2024, udtrykker Goyal sin forsigtighed.

Han erkender, at mens Arm er godt positioneret til vækst i de næste fem til ti år, har den hurtige stigning i dets aktier i løbet af de seneste syv måneder ført til bekymringer om overvurdering.

Goyal er især på vagt over for de høje forventninger, der er indbygget i den nuværende aktiekurs, hvilket tyder på, at det måske ikke er det bedste tidspunkt at investere på, selvom selskabets fundamentale stadig er stærke.

Goyal fremhævede også den vedvarende indvirkning af kunstig intelligens (AI) på industrien og hævdede, at AI langt fra er en forbigående tendens.

Han mener, at Intels kampe inden for kunstig intelligens kan tjene som en betydelig medvind for Arm, hvilket yderligere vil styrke dets position på markedet.

På trods af disse positive indikatorer er Goyal dog fortsat forsigtig med aktien og udtaler, at han “ikke er en stor troende endnu” på dens nuværende værdiansættelse.

Denne skepsis blev gentaget af vores markedsanalytiker Crispus Nyaga, som for nylig foreslog, at Arms aktier kunne se en nedadgående til $85.

Nyagas analyse understreger de risici, der er forbundet med Arms nuværende værdiansættelse på trods af virksomhedens stærke markedspositionering.

Arm udsendte dæmpet Q2 guidance sidste måned

For at tilføje bekymringerne udsendte Arm dæmpet vejledning for sit andet kvartal i sidste måned.

Mens virksomheden oversteg Street-estimaterne for finansåret 1. kvartal, forventede det en omsætning på $780 millioner til $830 millioner for Q2, med justeret EPS mellem 23 cent og 27 cent.

Denne prognose var lidt under analytikernes forventninger om 804 millioner dollars i omsætning og 27 cents i indtjening per aktie, hvilket bidrog til et fald på mere end 40% i Arms aktie i løbet af den seneste måned.

For yderligere at komplicere udsigterne er Arm holdt op med at afsløre antallet af afsendte arm-baserede chips, et skridt forklaret af administrerende direktør Rene Haas som et skift i fokus mod højere værdi, lavere volumen markeder såsom datacentre, AI acceleratorer og smartphone-applikationer processorer.

Dette strategiske omdrejningspunkt antyder, at Arm tilpasser sig nye vækstområder, men det rejser også spørgsmål om virksomhedens præstationsmålinger og langsigtede udsigter.

Mens Arm Holdings ser ud til at være i en stærk position til at udfordre industrigiganter som Intel og AMD, især på det voksende servermarked, er dets aktie muligvis ikke så attraktiv på grund af værdiansættelsesproblemer og nylige præstationsproblemer.

Investorer bør afveje virksomhedens langsigtede potentiale mod de risici, der er forbundet med dets aktuelle aktiekurs.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.