MAP Protocol benytter sig af Tron Network (TRX) for at forbedre interoperabilitet på tværs af kæder

Map Protocol annoncerede sin integration med Tron blockchain torsdag med det formål at lancere banebrydende kæde-til-kæde kommunikationsfunktioner på TRX-netværket.

MAP Protocol Integrates with TRON to Facilitate Enhanced Cross-Chain Interoperability



MAP Protocol is thrilled to unveil an integration with the TRON blockchain.@MapProtocol will provide advanced cross-chain messaging capabilities to @trondao. The integration will broaden the… pic.twitter.com/tMYlb5SyBi August 8, 2024

Alliancen sigter også på at udvide MAP-protokollens rækkevidde, samtidig med at Tron-byggere og entusiaster får mulighed for at interagere med forskellige blockchains.

Det repræsenterer et afgørende skridt hen imod interoperabilitet, forbedring af funktionaliteten inden for de to økosystemer og berigelse af brugeroplevelsen.

Samarbejdet vil bruge MAP Protocols Light Client og ZK til at pleje interoperabilitet mellem kæder. Det vil lette sammenkoblinger mellem Ethereum Virtual Machines, Bitcoin blockchain og Tron-økosystemet.

Integrationen vil især understøtte interchain-overførsel af stablecoin Tether (USDT), hvilket forbedrer økosystemets interoperabilitet.

MAP Protocol kerneudvikler JamesXYC udtalte:

Integrationen af TRON og MAP-protokollen markerer en vigtig milepæl i vores bestræbelser på at realisere en bredere interoperabel økologisk forbindelse. Denne integration vil bruge MAP Protocols ZK- og Light Client-teknologier til interchain-interoperabilitet for at muliggøre multi-chain-sammenkoblinger mellem BTC-økosystemet, EVM’er og TRON’s økosystem.

MAP Protocol øger interoperabilitet med interchain messaging-løsning



MAP Protocol er en Bitcoin Layer2-løsning, der prioriterer P2P interoperabilitet på tværs af kæder. Det giver decentraliserede applikationsudviklere (dApps) de værktøjer og den nødvendige infrastruktur til at sikre kompatibilitet mellem BTC L2-platforme og forskellige offentlige blockchains.

Dens løsning afhjælper behovet for tredjeparter og revolutionerer de tidligere ‘fjerne’ Bitcoin L2’er, der er afhængige af tredjepartsforbindelser.

Det danner en decentraliseret og samlet platform, der er godt positioneret til dApp-netværk i web3-æraen.

I mellemtiden er Tron en EVM-kompatibel platform, der udnytter TRON VM (Virtual Machine) til at hjælpe med opbygningen og implementeringen af dApp smarte kontrakter.

Den seneste integration kommer med forskellige fordele, herunder evnen til at udføre kæde-til-kæde smart kontraktkommunikation og forenkle kompatibilitet med forskellige økosystemer. Yderligere vil det lette forbindelsen mellem no-EVM og EVM blockchains.

Tron-integrationen kommer efter, at MAP Protocol bekræftede planer om at bygge interchain-meddelelsesmoduler til TON- og Solana-platforme for at tilfredsstille det stigende behov for kæde-til-kæde-smart kontraktkommunikation.

Inde i Trons betydelige vækst



En nylig rapport fra Messari og CryptoRank fremhævede Trons betydelige stigning i on-chain aktivitet i seks på hinanden følgende kvartaler.

Forskningen afslørede den kontinuerlige stigning i blockchain-engagement, hvilket understregede TRONs imponerende skalerbarhed, pålidelige tekniske arkitektur og robusthed.

TRX’s nuværende prisudsigt



Trons native token fastholdt en opadgående holdning i dag, op fra det daglige lavpunkt på $0,1238 til $0,1259 på pressetidspunktet.

TRX 1D Chart on Coinmarketcap

Mens den falmede daglige handelsvolumen antyder en svag optrend, ser TRX’s fremtid lys ud.

Den fællesskabsstyrede Tron DAO er fortsat forpligtet til at sætte gang i internetdecentraliseringen gennem decentraliserede applikationer (dApps) og blockchain-teknologi med henblik på forbedret interoperabilitet på markedet for digitale aktiver.

Desuden udnævnte Cardano-grundlæggeren Charles Hoskinson interoperabilitet som en af grundpillerne i det næste tyreløb.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.