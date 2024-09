Mexicos inflation springer til 5,57 % i juli, da omkostningerne til mad og drikke stiger

Mexicos inflation steg til 5,57 % i juli 2024, hvilket er det højeste niveau siden maj 2023 og overgår tidligere markedsprognoser.

Denne markante stigning, op fra 4,98 % i juni, understreger det voksende økonomiske pres i landet.

Stigningen tilskrives i vid udstrækning kraftige prisstigninger i væsentlige sektorer som fødevarer, boliger, uddannelse og tjenesteydelser.

De vigtigste drivkræfter bag inflation

National Institute of Statistics and Geography (INEGI) rapporterer, at de eskalerende omkostninger til mad og ikke-alkoholiske drikkevarer har været en væsentlig drivkraft bag Mexicos inflationstendens.

Priserne i denne kategori steg fra 6,54 % i juni til 7,77 % i juli.

Især steg prisen på frugt og grøntsager dramatisk til 23,55 %, en stigning fra 19,73 % den foregående måned, hvilket i høj grad påvirkede forbrugernes forbrug.

Derudover bidrog sektorer som restauranter og hoteller, uddannelse, diverse produkter og tjenester samt boliger og forsyninger til den samlede inflation.

Mens inflationen for restauranter og hoteller så et lille fald fra 6,43 % til 6,42 %, steg uddannelsesomkostningerne med 6,37 %.

Omvendt faldt inflationen for diverse varer og tjenesteydelser fra 5,79 % til 5,54 %.

Bolig- og forsyningssektoren oplevede en markant stigning fra 4,52 % i juni til 5,72 % i juli, hvilket afspejler bredere økonomiske udfordringer for forbrugerne.

Kerneinflation og månedlige variationer

På trods af den kraftige stigning i den samlede inflation faldt kerneinflationen – et mål ekskluderet volatile fødevare- og energipriser – en smule for 18. måned i træk og nåede 4,05 % i juli.

Dette er den laveste kerneinflationsrate siden februar 2021 og stemmer overens med markedets forventninger.

Forbrugerprisindekset (CPI) oplevede en bemærkelsesværdig månedlig stigning på 1,05 % i juli, den højeste i næsten tre år og oversteg de forventede 1,02 %.

Kerne-CPI steg også med 0,32 % månedligt, lidt over de forventede 0,29 %, hvilket indikerer en kompleks inflationær dynamik i Mexico.

Sammenlignende analyse af inflationsrater

I juni steg Mexicos årlige inflationsrate til 4,98 %, op fra 4,69 % i maj, drevet af et fald i pesoen efter valget midt i politisk ustabilitet.

Denne stigning blev tilskrevet stigende omkostninger på tværs af forskellige CPI-kategorier, herunder mad og ikke-alkoholiske drikkevarer, restauranter og hoteller, uddannelse samt boliger og forsyningsselskaber.

Inflationsraten i juli på 5,57 % fortsætter denne opadgående tendens, primært drevet af stigninger i fødevarer og ikke-alkoholholdige drikkevarer, især for frugt og grøntsager.

Andre væsentlige bidragsydere omfatter restauranter og hoteller, uddannelse og boliger og forsyningsselskaber.

Interessant nok, mens kerneinflationen faldt til 4,13 % i juni, faldt den yderligere til 4,05 % i juli.

Dette fortsatte fald afspejler en vis stabilitet inden for kerneinflationsindikatorerne på trods af eksternt økonomisk pres.

Månedlige data viser en skarp kontrast mellem juni og juli. CPI voksede med 0,38 % i juni, men steg til 1,05 % i juli, hvilket er den største stigning i næsten tre år.

Kerne-CPI steg også fra 0,22 % i juni til 0,32 % i juli, hvilket oversteg markedsforventningerne en smule og fremhævede varierende inflationspres.

Den seneste kraftige stigning i inflationen understreger betydelige økonomiske udfordringer, især i væsentlige sektorer.

Politikere og analytikere bliver nødt til nøje at overvåge disse tendenser for at navigere i kompleksiteten af Mexicos inflationspres og deres bredere konsekvenser for økonomien.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.