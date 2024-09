Poodlana i fokus efter Ava Labs præsident gentager sit positive syn på BTC

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Bitcoin har været temmelig op og ned de seneste uger på grund af den makroøkonomiske modvind, og handles nu til omkring $57.000.

John Wu – præsidenten for Ava Labs tilskriver også den seneste svaghed til muligheden for, at den amerikanske regering vil sælge BTC til en værdi af mere end $2,0 milliarder, som den beslaglagde fra Silk Road i sidste måned.

Alligevel vil Bitcoin sandsynligvis komme sig kraftigt og vil fortsat overgå værdien på $100.000 på mellemlang sigt, sagde han til CNBC i et interview for nyligt.

Den forventede stigning hos BTC gør Poodlana (POODL) til en værdifuld investering i 2024, da den netop fordi den er en krypto, har en tendens til at bevæge sig i takt med rumlederen (Bitcoin).

Det er ikke for sent at investere i Poodlana

Tidligere på ugen sagde Morgan Stanley, at de vil begynde at tilbyde Bitcoin-ETF’er til deres mest velhavende kunder.

Det er en enorm positiv ting for aktivklassen, måske inklusive Poodlana, i betragtning af at BTC-børshandlede fonde nu vil være tilgængelige for RIA-kanalen med højere nettoværdi oven på detail- og institutionelle investorer, tilføjede John Wu.

POODL er i øjeblikket kun prissat til $0,0458 i det igangværende forsalg, hvilket indikerer potentiale for eksplosiv vækst på baggrund af fortsat styrke i Bitcoin.

Med kun få øre er den meget mere attraktiv som investering, endda mere end Bitcoin selv, da BTC kræver en enorm kapital – en kapital, der ikke er tilgængelig for en gennemsnitlig investor.

Poodlana afslutter sit forsalg og noteres på en kryptobørs den 16. august. Detaljer om de trin, du skal følge for at investere i forsalget, er tilgængelige på hjemmesiden via dette link.

POODL fortsætter med at opleve stærk efterspørgsel

Ava Labs’ Wu citerede også Coinbases seneste kvartalsrapport for sit optimistiske syn på Bitcoin, som mange mener også kan føre til en højere pris for Poodlana-tokenet.

Brugerne bliver på platformen (Coinbase) og bliver meget mere engagerede, tilføjede han, hvilket kan tænkes at være positivt for hele kryptoklassen, inklusive POODL.

Poodlana har rejst mere end $5,4 millioner på mindre end en måned, hvilket signalerer en solid efterspørgsel efter “kryptos Hermes”. Den fashionable meme-mønt kan også være et middel til at spille på modeindustrien, som forventes at vokse med en gennemsnitlig årlig rate på knap 9,0 % frem til 2029.

Klik her, hvis du gerne vil vide mere om Poodlana, og hvad der gør det til en spændende investering i 2024.

Ej Poodlana til den kommende staking pulje

Endelig er en anden Bitcoin-medvind, som i forlængelse heraf kan være positiv for Poodlana-mønten, en fortsat stigning i antallet af udviklere i den virkelige verden, som forsøger at bygge applikationer på blockchainen, ifølge præsident John Wu fra Ava Labs.

Det kan anbefales at eksponere sig for POODL i de tidlige faser, også fordi projektet har planer om at introducere en ret lukrativ staking-platform i de kommende måneder.

Sammen med den kommende børsnotering ser Poodlana ud til at være godt positioneret til fortsat at tiltrække stærk efterspørgsel, hvilket typisk betyder en højere pris for kryptomønter.

Alt i alt er POODL en meme-mønt, der er attraktiv at eje, da den i øjeblikket kun er i sin tidlige fase i forhold til en række af sine konkurrenter, der allerede har haft deres øjeblik i solen. For at finde ud af mere om Poodlana, så kan du besøge projektets hjemmeside nu.