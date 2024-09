Poodlana token salget ignorerer markedsstøjen; rejser $5,6 mio.

Kryptovaluta- og aktiemarkedet er vidne til en større mængde støj, mens investorer vurderer de stigende risici for en recession og afviklingen af den japanske yen-handel. Som følge heraf er frygt- og grådighedsindekset, på trods af de seneste markedsstigninger, faldet til den ekstreme frygtzone, mens VIX-indekset stiger.

Poodlana kører for fuld damp

På trods af disse fald klarer nogle lommer af kryptobranchen sig godt. Poodlana ( POODL ), en kommende Solana meme-mønt, kører for fuld damp, da projektet lige nu udfører et af årets bedste token-salg.

I de sidste tre uger har investorer fra hele verden investeret over $5,59 millioner i tokenet.

Dette har de god grund til at gøre, da meme-mønterne er nogle af de aktiver, der har klaret sig bedst i år. Data viser, at en ny meme-mønt som Dogwifhat (WIF) har opnået en markedsværdi på over $1,72 milliarder.

Ifølge Solscan har Dogwifhat 176.127 indehavere. Hvis vi antager, at alle indehavere har det samme beløb – hvilket ikke er tilfældet – betyder det, at de hver især har næsten $10.000. WIF anslås at have gjort nogle få til millionærer.

Det samme sker med andre tokens som Bonk, Popcat, Brett og Cat in a dogs world, som har en markedsværdi på over $500 millioner.

Poodlana har positioneret sig som en bedre token med hundetema. For det første er den opkaldt efter Poodl, et af de dyreste mærker i Japan. Desuden har udviklerne brandet det som luksusmarkedets creme de la creme.

I dette tilfælde har de beskrevet den som kryptoindustriens Hermes. Som jeg har skrevet før, er Hermes blevet et af de mest modstandsdygtige luksusmærker i verden, da det er blevet ved med at slå mærker som Dior og Kering.

Derudover har Poodlana valgt Solana som sin foretrukne blockchain. Solana har udviklet sig til et af de mest populære blockchain-netværk for udviklere af meme-mønter på grund af de meget lave transaktionsomkostninger.

Poodlana er aanderledes end de fleste andre token-salg

Brugerne køber POODL-tokenet af flere andre grunde. En af de vigtigste er, at den vil begynde at blive handlet kort efter, at token-salget slutter. Helt præcist vil det være live på nogle Solana decentraliserede børser (DEX) som Raydium kl. 12:00 UTC den 16. august.

Dette er en vigtig tilgang, da det betyder, at tokenkøberne får mulighed for at afslutte deres handler med det samme. Tidligere er nogle tokens enten ikke blevet noteret eller har været det i mange måneder, hvilket har ført til betydelige tab blandt brugerne.

Derudover kan brugerne bruge flere valutaer til at købe tokenet. De mest populære er stablecoins som Tether, USD Coin og endda den amerikanske dollar. De har også skabt et gradueret token-salg, hvor prisen fortsætter med at stige efter to dage, hvilket betyder, at de første købere købte med en kraftig rabat sammenlignet med dem, der vil købe på salgets sidste dag.

For at gøre det klart: Investering i tokens før salg indebærer en vis risiko, og derfor bør investorer have de bedste risikostyringsstrategier. Den bedste tilgang er at sikre, at du kun investerer midler, som du er tryg ved at miste, da tingene kan gå galt. Du kan købe Poodlana-tokenet her.