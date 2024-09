Soundhound udvider sin økonomiske styrke for at erhverve Amelia AI, et godt tidspunkt at købe?

Soundhound AI-aktien er steget 18% i dag på nyheden om dets seneste opkøb. Virksomheden køber Amelia AI i en kontant handel, der har vakt fornyet interesse blandt investorer.

Amelia AI

Amelia AI er en virksomheds AI-softwarevirksomhed, der tilbyder tjenester og produkter relateret til kundeservice og automatisering. Gennem sin hyper intelligente automatisering giver virksomheden sine kunder mulighed for at strømline deres drift og forbedre deres effektivitet.

Firmaets intelligente virtuelle agenter (IVA) er, hvor en masse værdi ligger, da det udmærker sig ved at forstå brugernes følelser og hensigter. Disse virtuelle agenter forbedrer kundeserviceoplevelsen gennem både tale- og chatkanaler.

Kort sagt, Amelia AI udnytter generativ AI til at forbedre kundeservice på tværs af alle kanaler. Virksomheden er veldiversificeret på tværs af sektorer som sundhedspleje, detailhandel, finans og telekom. Efter opkøbet vil Soundhound ombord på Amelia AI’s eksisterende kunder som Telefonica og Toyota for yderligere at udvide sin rækkevidde.

Hvordan hjælper dette Soundhound AI?

Opkøbet vil hjælpe Soundhound AI med at udvide til nye vertikaler såsom finans, sundhedspleje og detailhandel. Denne diversificering vil drive virksomhedens fremtidige vækst ved at give flere indtægtsstrømme og vækstmuligheder.

Soundhound AI har allerede specialiseret sig i stemme-AI-funktioner. At integrere disse med Amelia AI’s brug af generativ AI og AI-kundeservice vil danne grundlaget for at udføre yderligere innovation i branchen.

På den økonomiske front vil virkningen først kunne ses i den anden af 2025, når Amelia AI forventes at bidrage med $45 millioner til virksomhedens toplinje. Dette beløb er betydeligt, da det sandsynligvis vil være omkring 30 % af Soundhound AI’s samlede omsætning. Desuden vil det være af tilbagevendende karakter, hvilket giver virksomheden et solidt økonomisk grundlag.

Ser man på fremtiden for industrien, forventes virksomheder at bruge så meget som $1 billion på generativ AI i de kommende år.

Nogle af disse virksomheder vil være Soundhounds direkte konkurrenter, mens andre vil se på det fra et partnerskabsperspektiv og skabe synergier for at øge deres egen operationelle effektivitet. Virksomheden bliver derfor nødt til at være på vagt i et AI-landskab i konstant udvikling. Man ville ikke blive overrasket, hvis Soundhound AI selv er et mål for opkøb af en af de store teknologivirksomheder i fremtiden.

Dette strategiske opkøb er derfor klar til at medføre en masse fordele for virksomheden. Man kan argumentere for, at disse fordele ikke vil dukke op på resultatopgørelsen når som helst snart.

Men når først omsætningen begynder at strømme ind, er det usandsynligt, at vi også vil se den aktuelle aktiekurs. Aktien er tilgængelig til lige over $5 efter at være steget 141% i år indtil videre. Meget af optimismen er prissat. Men at købe nu og tage godt imod den kortsigtede smerte kan vise sig at være en god beslutning i det lange løb.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.