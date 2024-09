USA’s arbejdsløshedsansøgninger falder under forventningerne, hvilket mindsker frygten for recession midt i markedsvolatiliteten

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Som et positivt tegn for den amerikanske økonomi faldt antallet af amerikanere, der ansøgte om arbejdsløshedsunderstøttelse, markant i sidste uge, hvilket gav en vis lindring til frygten for recession, der var vokset på de globale markeder.

Ifølge arbejdsministeriets rapport torsdag faldt de første arbejdsløshedsansøgninger med 17.000 til 233.000 for ugen, der sluttede den 3. august.

Dette fald tyder på, at arbejdsmarkedet forbliver robust på trods af den seneste økonomiske usikkerhed.

De seneste data for arbejdsløshedskrav kom under analytikernes forventninger på 240.000, som undersøgt af FactSet, og gav et tiltrængt løft til markedsstemningen.

Tidligere på ugen afslørede en bekymrende jobrapport, at den amerikanske arbejdsløshedsrate havde nået sit højeste niveau i næsten tre år i juli, hvilket udløste et globalt salg, der førte S&P 500 ind i korrektionsområde.

De bedre end ventede tal for arbejdsløshedsansøgninger var dog med til at lette bekymringerne om sundheden på det amerikanske arbejdsmarked og den bredere økonomi.

Indledende statslige arbejdsløshedskrav, som ofte ses som en proxy for fyringer, faldt til det laveste niveau siden begyndelsen af juli.

Dette fald er især bemærkelsesværdigt i betragtning af den seneste stigning i den samlede ledighed for juli.

Faldet i ugentlige arbejdsløshedsansøgninger fra den foregående uges reviderede niveau på 250.000 indikerer, at arbejdsmarkedet stadig er stærkt, på trods af nogle tegn på afkøling.

Det fire-ugers gennemsnit af skader, som hjælper med at udjævne volatiliteten i de ugentlige data, steg en smule med 2.500 til 240.750.

Selvom denne stigning kan tyde på en underliggende svaghed, er det ikke nok til at vække væsentlige alarmer om situationen på arbejdsmarkedet.

På den anden side steg de fortsatte arbejdsløshedsansøgninger, som sporer det samlede antal amerikanere, der aktivt modtager arbejdsløshedsunderstøttelse, med 6.000 til 1,88 millioner i ugen, der sluttede den 27. juli. Dette er det højeste niveau, der er registreret siden november 2021.

Selvom stigningen i fortsættende skader kan tolkes som et tegn på blødhed på arbejdsmarkedet, er det overordnede niveau fortsat historisk lavt, hvilket tyder på, at arbejdsmarkedet stadig er i relativt god form.

Visse stater oplevede bemærkelsesværdige udsving i de oprindelige krav. Michigan, Missouri og Massachusetts oplevede de største stigninger, mens Texas, New York og Ohio rapporterede betydelige fald.

I mellemtiden fortsatte New Jersey med at have den højeste forsikrede arbejdsløshed på 2,8 %, efterfulgt af Rhode Island og Puerto Rico.

Amerikanske obligationsrenter, og aktiefutures reagerer

Frigivelsen af data om arbejdsløshedsansøgninger havde også en mærkbar indvirkning på de finansielle markeder. Amerikanske obligationsrenter steg, hvilket afspejler reduceret bekymring for en forestående økonomisk afmatning.

Renten på den 2-årige statsobligation, som nøje følger ændringer i Federal Reserves benchmarkrente, steg med 0,02 procentpoint.

På aktiemarkederne steg Wall Street-futures som svar på rapporten, hvor S&P 500 Futures steg med 0,8 % og Nasdaq 100-futures steg med 1,14 % fra kl. 08.06.

Mohamed A. El-Erian, cheføkonomisk rådgiver hos Allianz, kommenterede dataene og udtalte,

“Ugentlige ansøgninger om arbejdsløshed i USA kom ind på 233.000, ned fra en revideret 250.000 – en lettelse efter sidste uges arbejdsløshed og vækstforskrækkelse. Detaljerne i denne dataudgivelse vil blive genstand for en højere grad af kontrol med henblik på at vurdere bredden og andre Fordelingsaspekter Alt dette med den vigtige kvalifikation, at denne højfrekvente dataserie i sagens natur er støjende. Når det er sagt, reagerer markederne.

Tidligere på dagen havde El-Erian bemærket, at hvis arbejdsløshedskravene faldt til under 230.000, ville det signalere en gradvis og velordnet normalisering af arbejdsmarkedet frem for en mere alvorlig økonomisk nedtur.

De seneste tal, selv om de er lidt over denne tærskel, giver stadig en vis sikkerhed for, at den amerikanske økonomi er på et stabilt grundlag, i hvert fald indtil videre.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.