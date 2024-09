Aktierne falder hurtigt til det laveste nogensinde på $5,52: Er det tid til at købe?

Fastly Inc. (NYSE: FSLY) oplevede en markant nedtur i denne uge, hvor aktiekursen faldt til et rekordlavt niveau på 5,52 USD og lukkede 14,33 % torsdag.

Dette fald fulgte efter en række begivenheder, der begyndte med selskabets indtjeningsrapport for 2. kvartal, der blev udgivet efter markedet i onsdags, hvor Fastly annoncerede en nedskæring på 5 % i forhold til dets forventninger til omsætningen for hele 2024. Den justerede prognose ligger nu mellem $530 millioner og $540 millioner.

Analytikere reagerer på Fastlys reviderede vejledning

Analytikere, som Piper Sandlers James Fish, reagerede ved at nedgradere Fastly fra ‘Overvægt’ til ‘Neutral’ og sænke kursmålet fra $10 til $6, idet de citerede efterspørgselsproblemer primært med deres største kunder, der er på kontrakter af forsyningstypen.

Den reviderede guidance og det efterfølgende aktiekursfald var stærkt påvirket af reducerede efterspørgselsprognoser fra Fastlys store kunder. I sit notat fremhævede Fish bekymringer om Fastlys fremtidige indtægtsudsigter, hvilket førte til nedjusteringen.

Fastly rapporterede en omsætning i 2. kvartal på $132,37 millioner, en stigning på 7,8% år-til-år, hvilket slog en smule forventningerne med $0,85 millioner.

På trods af denne vækst stod virksomheden dog over for et GAAP-nettotab på 43,7 millioner dollars, hvilket er dybere fra et tab på 10,7 millioner dollars i samme kvartal året før.

Udfordringer for Fastly

Indtjeningsdetaljerne afslørede mere end blot økonomiske tal; de tegnede et billede af en virksomhed, der kæmper med betydelige markeds- og driftsmæssige udfordringer.



Det er bemærkelsesværdigt, at Fastly’s Last Twelve Months Net Retention Rate (LTM NRR) faldt, hvilket fremhævede problemer med kundefastholdelse og muligvis signalerede reducerede fremtidige indtægter fra eksisterende kunder.

Kæmper hurtigt med ikke kun en afdæmpning af efterspørgslen, men også med øget konkurrence i sektoren for indholdsleveringsnetværk.

Virksomhedens store afhængighed af et lille antal store medievirksomheder forværrer dets sårbarhed over for prispres og skift i forbrugsmønstre.

På trods af nogle succeser uden for sin største kundebase, har Fastlys ekspansion inden for sikkerhed og computing endnu ikke opvejet disse udfordringer effektivt.

Som svar på disse udfordringer skitserede Fastly CEO Todd Nightingale virksomhedens strategi for at afbøde disse efterspørgselsudfordringer. I 2. kvartal pressede Fastly frem med sin kundeerhvervelsesindsats, og opnåede især en sekventiel vækst på 4 % i antallet af Enterprise-kunder.



Desuden introducerede Fastly Fastly AI Accelerator i beta, med det formål at forbedre ydeevnen af ChatGPT-drevne applikationer og reducere driftsomkostningerne. Dette træk betegner Fastlys omdrejningspunkt i retning af at udnytte AI til at diversificere og styrke dets servicetilbud.

Reduktion af arbejdsstyrken som en omkostningstilpasning

Ud over sine mange udfordringer annoncerede Fastly også en reduktion på 11 % i sin globale arbejdsstyrke. Denne beslutning forventes at medføre et gebyr på ca. $9,5 millioner til $10 millioner, primært relateret til fratrædelsesgodtgørelse og relaterede omkostninger, med henblik på færdiggørelse inden udgangen af 2024.

På trods af de bekymrende kortsigtede indikatorer gør Fastly en fælles indsats for at dreje sin strategi. Dette inkluderer øgede investeringer i sikkerhed og computertjenester, som forventes at give krydssalgsmuligheder og potentielt stabilisere indtægtsstrømmene.

Effektiviteten af disse strategiske skift mangler dog at blive set, især da de sker på baggrund af bredere markedsudfordringer og interne omstruktureringer.

Mens Fastly navigerer gennem disse tumultariske tider, er det grundlæggende spørgsmål for investorer, om den nuværende lave aktiekurs repræsenterer en købsmulighed eller en potentiel værdifælde.

For at svare på det, lad os dykke dybere ned i, hvad diagrammerne har at sige om Fastlys prisbane, og undersøge, om de tekniske indikatorer stemmer overens med den præsenterede fundamentale analyse.

Et kortvarigt bounce-back-spil?

Fastly-aktierne er forblevet i en langvarig nedadgående tendens siden slutningen af 2020, der har fået dem til at falde fra over $130 til gårsdagens laveste på $5,52. Selvom aktien kan opleve yderligere nedadgående, er en interessant ting at bemærke ved gårsdagens træk, at aktierne lukkede over 5% højere, fra hvor de åbnede ved $5,58.

FSLY-diagram af TradingView

I betragtning af, at kortsigtede handlende, der ønsker at satse på et kortsigtet bounce-back, kan tage en lang position i aktien nær $5,85 med et strengt stop loss på $5,50. Investorer skal dog holde sig væk fra aktien, indtil den kan genvinde sit sving på mellemlangt sigt højt over $8,46.

Handlere, der ønsker at shorte aktien, skal vente på, at den springer tilbage over $6 eller falder til under $5,52 for at starte nye korte positioner.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.