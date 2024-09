Algorand signalerer bedring midt i kryptoprisstigningen

Prisen på Algorand (ALGO) steg med mere end 11 % den 8. august, da det bredere kryptomarked oplevede en stigning i opadgående pres.

CoinGecko-data viser, at ALGO i øjeblikket handler omkring $0,12 på større kryptobørser, omkring 7% op i de seneste 24 timer.

ALGO signalerer potentiel genopretning

Da Bitcoin, flagskibets kryptovaluta, steg til over $60.000, brød Algorands ALGO-token højere. De tocifrede gevinster set i torsdags afspejlede de gevinster, som top altcoins registreret som XRP eksploderede.

For ALGO-indehavere, der har set kryptovalutaen falde til et lavpunkt på $0,094 tidligere på ugen, kan stigningen for BTC bevise et vendepunkt.

I dette tilfælde, mens altcoin forbliver i rødt i løbet af ugen og sidste måned, tyder gentesten af priser over $0,10 og bevægelsen til nær $0,13, at yderligere styrkelse på tværs af kryptomarkedet kan hjælpe Algorands bullish søgen.

Hvad er bullish for Algorands pris?

Midt i dette sandsynlige løft for ALGO-prisen er Algorand-økosystemets fortsatte trækkraft som en toplag-1 blockchain for Web3.

Navnlig har netværket set en vigtig milepæl med de samlede on-chain-transaktioner på over 2 mia. Algorand Foundation delte milepælsdetaljerne via X den 8. august, som viste, at on-chain transaktioner oversteg 240 millioner i juni.

Algorand-økosystemet er også hjemsted for over 1.000 decentraliserede applikationer, de fleste af dem i den virkelige verden.

Bemærkelsesværdige projekter inkluderer den digitale samlerplatform fra FIFA, tokeniserede flybilletter fra rejser og den fraktionelle ejendomsmarkedsplads Lofty.

Quantoz er en tokeniserings- og digitale aktiver-platform bag det MiCA-kompatible digitale euro-token EURD.

Der har også været en skelsættende første Mastercard-betaling via en Algorand-finansieringskilde.

Analytikere siger, at disse anvendelser i den virkelige verden er en indikator for, at Algorands trækkraft på RWA-markedet er stigende, og det slår den nuværende prispræstation. Algorands “teknologi er egnet til formålet,” bemærkede markedsanalytiker Eldar for nylig i et X-indlæg.

Kombinationen af stærke fundamentale faktorer og den overordnede langsigtede stemning for krypto tyder på, at ALGO-prisen endnu kan vende tilbage til niveauer set i 2019, da den handlede over $3,50.

Kortsigtede udsigter for ALGO-prisen

Mens langsigtede investorer ser potentiale for ALGO-prisen, tyder de kortsigtede udsigter på, at tyre kan kæmpe.

Data fra IntoTheBlock viser også, at de fleste ALGO-adresser er med tab, med over 90 % af adresserne, der har kørt smerten i flere måneder nu. Hvad dette antyder er, at nogle investorer kan se overskudsaftaler, når priserne stiger.

Af de adresser, der erhvervede ALGO mellem $0,10 og $0,14, kan den største forsyningsvæg ligge omkring $0,134 til $0,14. I alt 415.000 adresser erhvervede mere end 354 millioner ALGO til en gennemsnitspris på $0,138.

Hvis ALGO-prisen hopper fra dette niveau, kan den hoppe af $0,15, da tyre sigter mod højder fra år til dato omkring $0,31.

Algorands tilbagetog efter at have brudt over en vigtig faldende trendlinje i juli tillod sælgere at presse priserne til de seneste lavpunkter.

Det skete, da det samlede marked styrtede ned på flere negative udløsere, herunder frygt for recession og stigende geopolitiske spændinger.

Hvis denne følelse tager kontrol, kan ALGO dykke til under $0,10.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.