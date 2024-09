APE-pris: Vil ApeCoin og Sushi Labs-nyhederne udløse rally?

ApeCoin (APE) samarbejder med Sushi Labs for at afsløre den første indfødte decentraliserede børs kaldet ‘Saru’ på ApeChain. APE-prisen er steget med 7 % på baggrund af bredere markedsstigninger, men vil nyheden styrke sig til et comeback?

Sushi til at bygge DEX på ApeChain

ApeCoin (APE)-teamet annoncerede denne udvikling den 8. august via et opslag på X og bemærkede, at Saru er japansk for “Ape”. Ifølge de to firmaer repræsenterer DEX Sushi Labs’ forpligtelse til det bredere ApeCoin-økosystem.

Sushi Labs planlægger at stimulere kryptofællesskabet omkring ApeChain- og SushiSwap-fællesskaberne. Udover tidlige bidragydere vil platformen også belønne aktive Sushi-brugere. ApeCoin-fællesskabet og bygherrer vil også drage fordel.

Saru for at drage fordel af delt likviditet

Ifølge Sushi vil lanceringen af Saru på ApeChain bringe en bredere likviditetsstrategi. Brugere vil være i stand til at bytte, tjene og bygge videre på DEX.

Sushi kan prale af et multi-chain økosystem med over 35 implementeringer, herunder på tværs af Ethereum og Arbitrum. Hvad angår Saru, har platformen teaset både unikke DEX-infrastruktur og likviditetspuljefunktioner, herunder RP4 (snart RP5), SushiXSwap, ordrerouteraggregatorer og Smart Pools.

“Efter vores franchise-DEX-model for at tilpasse hver DEX til specifikke blockchains for at maksimere deres unikke muligheder og brugerbaser. Saru vil arbejde sammenhængende inden for Sushi-økosystemet, dele likviditet og drage fordel af innovative funktioner udviklet af Sushi Labs,” sagde Sushi Labs-teamet i deres meddelelse, som også blev offentliggjort på X.

ApeCoin og Yuga Labs integration

Den nye handelsprotokol vil også tilbyde yderligere vækst med strategiske integrationer og partnerskaber, herunder med Yuga Labs.

Yuga Labs er et Web3-firma bag populære NFT og metaverse Bored Ape Yacht Club and Otherside, CryptoPunks og andre. Projektet rejste $450 millioner fra investorer i 2022, og dets Yugaverse er drevet af APE, tokenet fra ApeCoin DAO.

APE fungerer som det native token på tværs af alle Yuga Labs-projekter og sørger for styring og nytte i økosystemet. Udover deltagelse i ApeCoin DAO giver APE også indehavere mulighed for at handle, få adgang til eksklusive spil eller optjene belønninger.

APE-pris: stort set bearish trods stigning på 7 %

ApeCoin er handlet lavere, siden det nåede et højdepunkt på $2,70 i marts, da Bitcoin stormede til sit rekordhøje niveau på $73k. Det nylige udsalg for BTC og altcoins tilføjede det nedadgående pres, som skubbede APE til et lavpunkt på $0,47 den 5. august.

Mens prisen er steget til over $0,60 midt i den bredere krypto-genopretning, der fik Bitcoin til at bryde til $59k, forbliver APE stort set bearish.

Det daglige diagram ovenfor viser, at Relative Strength Index (RSI) er i negativt territorium, mens Awesome Oscillator er bearish under nullinjen.

Kilde: TradingView

På trods af et 23% rebound fra 5. august lavpunkt på $0,47, er ApeCoin stadig mere end 12% i minus i løbet af den seneste uge. APE er faldet med 67 % i det seneste år og -97 % fra det højeste niveau nogensinde i april 2022.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.