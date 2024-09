Biden markerer to års CHIPS Act, da USA sigter mod 30 % global chipproduktion inden 2032

USA’s præsident Joe Biden markerede toårsdagen for CHIPS and Science Act ved at fremhæve de betydelige fremskridt, USA har gjort inden for halvlederfremstilling.

Lovgivningen, der blev vedtaget i 2022, har til formål at revitalisere indenlandsk chipproduktion og styrke landets position inden for avancerede teknologier som kunstig intelligens (AI). Bidens bemærkninger understreger virkningen af loven, som har ført til betydelige investeringer og jobskabelse i halvlederindustrien.

Fra 10 % til 30 %: Amerikanske chipproduktionsmål for 2032

I årene op til CHIPS-loven oplevede USA et stejlt fald i sin andel af den globale halvlederproduktion.

Når først det udgjorde 40 % af markedet, faldt landets bidrag til kun 10 %. CHIPS and Science Act blev indført som et svar på denne nedtur med det formål at genvinde USA’s lederskab inden for halvledersektoren.

Biden bemærkede, at USA, takket være loven, nu forventes at producere næsten 30% af det globale udbud af avancerede chips inden 2032, et betydeligt spring fra de ubetydelige tal set for blot to år siden.

Dette ambitiøse mål afspejler en bredere strategi for at sikre, at USA forbliver konkurrencedygtig inden for nye teknologier, især kunstig intelligens, som er stærkt afhængig af avancerede halvlederchips.

Skiftet mod øget indenlandsk produktion handler ikke kun om at sikre forsyningskæder, men også om at fastholde teknologisk lederskab i en stadig mere digital verden.

400 milliarder dollars i halvlederinvesteringer

Siden vedtagelsen af CHIPS and Science Act har USA oplevet en stigning i investeringer fra virksomheder, der er ivrige efter at udnytte de incitamenter, som lovgivningen giver.

Biden fremhævede, at disse virksomheder har annonceret investeringer på i alt 400 milliarder dollars i halvlederproduktionsfaciliteter over hele landet.

Disse investeringer er afgørende for at udvide den indenlandske chipproduktionskapacitet, reducere afhængigheden af udenlandske leverandører og sikre forsyningskæden for væsentlige teknologier.

Tilstrømningen af kapital til halvledersektoren har også udmøntet sig i en betydelig jobskabelse. Ifølge Biden har industrien allerede genereret 115.000 produktions- og byggejob, hvilket giver et tiltrængt løft til den amerikanske økonomi.

Disse job er ikke kun for halvlederindustrien, men også for den bredere fremstillingssektor, som har oplevet en genopblussen af aktiviteten som følge af disse investeringer.

Vejen videre: Udfordringer og muligheder

Selvom de fremskridt, der er gjort i de seneste to år, er prisværdige, er der stadig udfordringer på vejen for at nå USA’s ambitiøse halvlederproduktionsmål. Opbygning af den infrastruktur, der kræves til avanceret chipfremstilling, er en kompleks og tidskrævende proces.

Det indebærer ikke kun at bygge state-of-the-art faciliteter, men også at sikre, at en kvalificeret arbejdsstyrke er tilgængelig til at betjene dem.

Desuden er den globale konkurrence i halvlederindustrien hård, hvor lande som Kina og Sydkorea også øger deres produktionskapacitet.

Succesen med CHIPS og Science Act vil afhænge af, hvor effektivt USA kan bevare sin teknologiske fordel, mens man navigerer i dette konkurrencepres.

Ser vi fremad, vil CHIPS-lovens langsigtede indvirkning afhænge af vedvarende investering, kontinuerlig innovation og stærke offentlig-private partnerskaber.

Da USA sigter mod 30 % af den globale chipproduktion i 2032, vil rejsen kræve en koordineret indsats på tværs af regering, industri og akademi for at løse udfordringerne og gribe de muligheder, der ligger forude.

