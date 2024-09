Er markedet faldet ud af kærlighed til Bumble?

Bumble, den kvindecentrerede datingapp, der engang havde en stærk markedstilstedeværelse, har for nylig set sin formuer tage en kraftig nedtur.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Den 8. august faldt Bumble-aktierne med næsten 33 % og nåede et rekordlavt niveau, efter at virksomheden sænkede sin årlige salgsvækst og 2024-indtægtsvejledning.

Dette pludselige dyk har udløst bekymring blandt investorer, hvilket signalerer, at brandets bestræbelser på at genskabe vækst gennem en omfattende app-eftersyn ikke har givet de ønskede resultater.

Virksomheden, der nu er vurderet til omkring 1 milliard dollars, er sat til at miste mere end 350 millioner dollars i markedsværdi, hvilket markerer dets største intradag-fald nogensinde.

Bumbles resultater for andet kvartal afslører faldende præstationer

Copy link to section

Bumbles resultater for andet kvartal har ikke levet op til Wall Streets forventninger, hvilket understreger de udfordringer, virksomheden står over for med at bevare sin markedsposition.

Omsætningen for kvartalet, der sluttede 30. juni, steg med 3,4 % til 268,6 millioner dollars, men det var under analytikernes gennemsnitlige skøn på 273,2 millioner dollars.

Mere bekymrende var faldet i den gennemsnitlige indtjening pr. betalende bruger, som faldt til $21,37 fra $23,23 et år tidligere.

Selskabets pris-til-indtjening-forhold, en nøglefaktor for værdiansættelse af aktier, lå på 7,91 gange, væsentligt lavere end rivalen Match Groups multiplum på 15,15.

Bumbles brugerbase voksede, og antallet af betalende brugere steg med 14,7 % til 2,8 millioner, i overensstemmelse med Wall Street-estimaterne.

Den svage omsætningsvækst og faldende gennemsnitlige omsætning pr. bruger indikerer dog, at Bumble kæmper for at konvertere sin brugerbase til bæredygtig økonomisk vækst.

Forventninger til 3. kvartal og 2024-guidance løfter røde flag

Copy link to section

Selskabets udsigter for tredje kvartal og hele året 2024 har givet anledning til yderligere bekymring blandt investorerne.

Bumble forventer nu, at helårsomsætningen vil vokse mellem 1% og 2%, hvilket er en væsentlig nedjustering fra dens tidligere prognose på 8% til 11%.

For tredje kvartal har selskabet forventet et salg mellem $269 millioner og $275 millioner, et godt stykke under de $296,1 millioner, som analytikere havde forventet.

Justeret indtjening før renter, skat, afskrivninger og amortisering (EBITDA) forventes at ligge mellem $77 millioner og $80 millioner, hvilket falder under Wall Streets forventninger på $91,5 millioner.

Denne forsigtige udsigt har givet anledning til bekymringer om effektiviteten af Bumbles seneste app-relancering og introduktionen af nye funktioner som Premium Plus-tilbuddet.

Selskabets ledelse har knyttet den reviderede vejledning til en bredere “nulstilling” af sin strategi, som de diskuterede i detaljer under et analytikeropkald.

Bumble planlægger at bremse visse indtægtsgenereringsbestræbelser, såsom at udvide sit Premium Plus-abonnement, som oprindeligt var planlagt til anden halvdel af året.

Er Bumbles nye retning for lidt, for sent?

Copy link to section

Bumbles lederskabsovergang har også spillet en rolle i virksomhedens nuværende knibe.

Grundlægger Whitney Wolfe Herd annoncerede sin afgang som administrerende direktør i november, og siden da har Bumble udnævnt fire nye C-suite-chefer, der har til opgave at revidere appen for at appellere til yngre brugere.

Virksomheden har introduceret adskillige nye funktioner, herunder nye interessefiltre, en AI-assisteret fotovælger og forbedringer til matchningsalgoritmen, alt sammen med det formål at skabe en mere “autentisk” brugeroplevelse.

Disse ændringer har dog endnu ikke udmøntet sig i økonomisk succes. Platformens fokus på at belønne “positiv peer-adfærd” og slå ned på dårlige aktører kan forbedre brugeroplevelsen på lang sigt, men det ser ud til at have fremmedgjort nogle brugere på kort sigt.

Som følge heraf har Bumbles ledelse besluttet at bremse dens kortsigtede indtægtsgenereringsbestræbelser, hvilket yderligere kan påvirke dens omsætningsvækst.

Faldende charme ved dating-apps

Copy link to section

Bumbles kampe er ikke enestående; de afspejler bredere udfordringer, som online dating-industrien står over for.

Det pandemi-drevne boom i brugen af datingapps er aftaget, og virksomheder kæmper med et post-pandemisk fald i brugerengagement og villighed til at betale for premium-tjenester.

Kilde: TradingView

Konkurrencen er hård, hvor rivaler som Match Group rapporterer stærkere resultater takket være stabiliserende tendenser hos Tinder og robust vækst hos Hinge.

Desuden har makroøkonomiske faktorer øget presset. En opbremsning i forbruget, især blandt yngre brugere, har gjort det sværere for dating-apps at opretholde deres vækstmomentum.

Crispus Nyaga, analytiker hos Invezz, bemærkede:

Bumble aktien styrtede ned efter svag indtjening og svag guidance, en afspejling af, at online dating-industrien står over for betydelig modvind. Disse resultater kom blot en uge efter, at Match Group, moderselskabet til Tinder og OkCupid, skar job efter endnu et sæt svage resultater. Bumbles største udfordring er, hvordan man kan tjene penge på sin forretning, efterhånden som konkurrencen – inklusive fra Meta Platforms og TikTok – stiger. Dets kundeafgang vil sandsynligvis fortsætte med at stige, og virksomheden bliver nødt til at forbedre sine tilbud for at retfærdiggøre sine premium-tilbud.

Hvad er der galt med Bumbles økonomi?

Copy link to section

Bumbles økonomiske målinger afslører en virksomhed, der kæmper for at bevare sit fodfæste på et konkurrencepræget marked.

Det samlede antal betalende brugere steg til 4,1 millioner i andet kvartal, op fra 3,6 millioner et år tidligere.

Denne vækst i brugere udmøntede sig dog ikke i proportional omsætningsvækst, da den gennemsnitlige omsætning pr. bruger fortsatte med at falde.

Bumbles overskud pr. aktie for kvartalet kom på 22 cent, hvilket slog estimatet på 13 cent. Selvom dette er et positivt tegn, overskygges det af virksomhedens reducerede omsætningsvejledning og de bredere bekymringer om dets vækststrategi.

Virksomheden har også annonceret planer om at introducere flere funktioner på Bumble-appen, inklusive yderligere muligheder for at lave “åbningsbevægelser” og en AI-assisteret fotovælger for at lette profiloprettelse.

Disse funktioner forventes at rulle ud gennem efteråret og den tidlige vinter, men om de vil være nok til at vende udviklingen, er endnu uvist.

Investorer er forsigtige

Copy link to section

Investorernes stemning over for Bumble er blevet mindre, hvilket afspejles i det kraftige fald i aktiekursen.

Selskabets nedjustering af sine omsætnings- og indtjeningsguidninger har fået investorer til at stille spørgsmålstegn ved klarheden og effektiviteten af sin vækststrategi.

Bumbles udfordringer forværres af den bredere markedsdynamik, herunder ændrede forbrugerpræferencer, øget konkurrence og ugunstige makroøkonomiske forhold.

Mens virksomhedens ledelse tager skridt til at løse disse problemer, vil vejen frem sandsynligvis blive udfordrende.

Kan Bumble vende tilbage?

Copy link to section

Bumbles seneste kampe fremhæver vanskelighederne ved at opretholde vækst på et stærkt konkurrencepræget og hurtigt skiftende marked.

Virksomhedens bestræbelser på at genopfinde sig selv gennem nye funktioner og en opdateret app har endnu ikke givet de ønskede resultater, og dets økonomiske resultater har lidt som følge heraf.

Markedets reaktion på Bumbles reviderede guidance og skuffende Q2-resultater tyder på, at investorerne er ved at miste tilliden til virksomhedens evne til at navigere i disse udfordringer.

Selvom Bumble stadig har et stærkt brand og en betydelig brugerbase, skal den demonstrere, at dens nye strategi kan levere bæredygtig vækst på lang sigt.

Efterhånden som Bumble bevæger sig fremad, vil det være afgørende for virksomheden at finde den rette balance mellem at forbedre brugeroplevelsen og drive omsætningsvækst.

Hvorvidt det kan opnå denne balance og genvinde investorernes tillid, skal vise sig.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.