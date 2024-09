Evaluering af Bitbots potentiale, mens Azur Games og Pixelverse kaster sig ud i Telegram-minispil

Spillefirmaet Pixelverse er gået sammen med Azur Games, et berømt mobilspilstudie, for at styrke spilleroplevelsen inden for Telegram-minispil.

Alliancen vil lancere et mobilspil på Pixelverse med karakterer fra PIXFI-økosystemet, der vil forbinde traditionelle mobilspil med Web3 via innovative spilfunktioner og grundlæggende blockchain.

Dette sker efter beskedsplatformen oplever enorm interesse fra de digitale valutafans, hvilket tegner et positivt billede for de Telegram-baserede kryptoprojekter.

Telegram-handelsbotten Bitbot (BITBOT) ser ud til at være velegnet til at udnytte denne optimisme for at opnå solid vækst.

Lad os finde ud af, hvordan dette tidlige projekt ser ud til at dominere branchen for digitale aktiver i den kommende tid.

Telegram udvikling booster Bitbots appel

Den sociale app oplever større opmærksomhed fra krypto-relaterede aftaler. Pixelverse har benyttet Telegram for at udvide sit fodspor i Web3-verdenen.

1. Fundraising



Pixelverse raised $7.5m from a lot of known investors in the crypto space in order to build out their game pic.twitter.com/YJRF8mkRRR — MenaceToSociety 🥶 (@NFTsAreNice) July 18, 2024

Pixelverse har opnået bemærkelsesværdige milepæle på det seneste. For eksempel har platformen med succes noteret det oprindelige token PIXFI og modtaget ca. $7,5 millioner fra sine investorer.

Pixelverse-spil har tiltrukket over 75 millioner spillere med 14 millioner følgere på de sociale medieplatforme.

Desuden har Telegram mini-applikationerne haft stor succes. For eksempel ruskede Hamster Kombat op i markedet med sin rekordstore debut.

I mellemtiden vil Azur Games’ 250 millioner månedlige brugere og 8 milliarder downloads sørge for et mere bæredygtigt og interaktivt gameplay for Telegram-baserede spil.

Samarbejdet mellem Azur Games og Pixelverse vil sandsynligvis tiltrække mange brugere til Web3 med en forbedret spiloplevelse på Telegram.

Telegram booster Web3

Telegram annoncerede også en in-app-browser, der giver de over 950 millioner brugere adgang til en platform til opbygning af decentrale websites inden for Open Network-blockchainen.

Browseren i appen er klar til at sende milliarder af brugere ind i Web3.

Telegram just unlocked #Web3 for nearly a billion users! 🤯 TON-based decentralized websites are now accessible through Telegram's in-app browser! Explore a new era of internet freedom!https://t.co/yXaNGuqFKl#TON@ton_blockchain $TON pic.twitter.com/hLeUIesmZV — Asher (@Asher0910) August 8, 2024

Dette er ifølge Telegram-grundlæggeren Pavel Rudov,

Browseren lader brugerne skifte mellem at se hjemmesider og meddelelser, og fusionerer kommunikation med nyhedsforbrug. Den er udstyret med alle de funktioner, du ville forvente af en browser – som søgning, bogmærker og flere faner.

Mens Telegram bliver mere og mere imødekommende over for kryptofans, så ser projekter som Bitbot ud til at udnytte den forventede vækst til at florere.

Investorernes tillid til Bitbot stiger

Samarbejdet mellem Pixelverse og Azure Games om at lancere et nyt spil i Telegram-økosystemet bekræfter deres tillid til beskedappens pålidelighed.

Dette reducerer appellen fra relaterede projekter, herunder Bitbot – som skabte bølger med sin vellykkede ICO, der rejste over $4 millioner dollars.

Mens Telegram ser forstærkede kryptotilbud, positionerer Bitbot trading bot sig for at sikre en glat handels- / investeringsoplevelse for kryptofans, der bruger beskedappen.

Bitbot vil bruge kunstig intelligens til at holde sig foran spillet. Udviklerne har designet Bitbot, så de private hndlende kan vove sig ind på kryptomarkedet med fuld kontrol.

Funktioner som non-custodial, kunstig intelligens og førsteklasses sikkerhed etablerer Bitbot som et af de projekter, der stjæler showet i Telegram-kryptoverdenen.

Fans af digitale aktiver på Telegram vil sandsynligvis observere, hvordan Bitbot vil udnytte det lukrative økosystem til at sikre BITBOTs enorme vækst.

Du kan finde mere information om Bitbot her.

Denne artikel er et samarbejde mellem vores redaktører og vores partnere, og kan indeholde sponsoreret reklameindhold og links. Indholdet er ikke tiltænkt som økonomisk rådgivning og er kun til oplysningsformål.