Iran optrapper falske nyheder, cyberoperationer for at blande sig i amerikanske valg, siger forskning

Efterhånden som det amerikanske præsidentvalg nærmer sig, har Iran intensiveret sine bestræbelser på at påvirke den amerikanske offentlighed og tilslutter sig Ruslands og Kinas igangværende indflydelseskampagner.

Ifølge en ny rapport fra Microsofts Threat Analysis Center bruger iranske operatører falske nyhedssider og cyberoperationer til at målrette vælgere på tværs af det politiske spektrum.

Dette træk markerer en betydelig eskalering i Irans forsøg på at påvirke det amerikanske valg, hvor forskere advarer om, at disse aktiviteter kan stige, når afstemningsdagen nærmer sig.

Falske nyhedssider retter sig mod både politisk venstre- og højrefløj

Microsofts rapport fremhæver flere falske nyhedssider, der tilskrives iranske operationer, designet til at appellere til både liberalt og konservativt publikum.

Et af disse websteder, Nio Thinker, positionerer sig selv som et progressivt nyhedsmedie, der udgiver indhold, der er kritisk over for tidligere præsident Donald Trump, mens han roser vicepræsident Kamala Harris.

Et andet websted, Savannah Time, antager en konservativ stemme og blander lokale nyheder med pro-iransk propaganda, herunder artikler, der hylder Irans militære styrke.

Disse websteder ser ud til at bruge kunstig intelligens-værktøjer til at genbruge indhold fra legitime amerikanske nyhedskilder og ændre det for at maskere kilden.

På trods af den sofistikerede tilgang har siderne endnu ikke vundet betydelig indpas blandt amerikanske læsere eller på sociale medier.

Eksperter advarer dog om, at disse bestræbelser kan blive mere effektive, efterhånden som valget nærmer sig, hvilket potentielt vil forstærke deres effekt.

Cyberoperationer er rettet mod højtstående kampagnefunktionærer

Ud over oprettelsen af falske nyhedssider afslører rapporten, at Iran-relaterede grupper også engagerer sig i cyberangreb rettet mod højt profilerede personer inden for den amerikanske valgproces.

I juni forsøgte en gruppe med tilknytning til Irans Islamiske Revolutionsgarde korps at spydfiske en højtstående embedsmand i en præsidentkampagne.

Angriberne brugte en kompromitteret e-mail-konto fra en tidligere rådgiver til at få adgang til følsomme oplysninger.

Det er ikke første gang, Iran er blevet beskyldt for at blande sig i amerikanske valg gennem cyberoperationer.

Mens iranske embedsmænd konsekvent har afvist disse påstande, tyder de nye resultater fra Microsoft på, at Irans cyberaktiviteter bliver mere målrettede og sofistikerede, hvilket udgør en voksende trussel mod integriteten af valgprocessen.

Globale indflydelsesoperationer: Iran slutter sig til Rusland og Kina

Irans seneste indsats er en del af et bredere mønster af udenlandsk indblanding i amerikanske valg, hvor Rusland og Kina også er aktivt engageret i lignende operationer.

Microsoft-rapporten bemærker, at russiske skuespillere, herunder en gruppe kaldet Storm-1516, producerer propagandavideoer til støtte for Trump og russiske interesser.

Disse videoer formidles gennem et netværk af falske nyhedssider, der er knyttet til en tidligere amerikansk politibetjent.

Kina har også skruet op for sin indflydelseskampagne og fokuserer i stigende grad på videoindhold og bruger onlinekonti til at vække forargelse over pro-palæstinensiske universitetsprotester.

Konvergensen af disse indflydelsesoperationer fra flere udenlandske aktører fremhæver den komplekse og mangefacetterede karakter af valgindblanding i den digitale tidsalder.

Efterhånden som det amerikanske præsidentvalg nærmer sig, forudsiger eksperter, at Iran sammen med Rusland og Kina vil eskalere deres bestræbelser på at forstyrre valgprocessen.

Dette kunne involvere mere aggressive cyberangreb rettet mod kandidater og institutioner, samt en øget udbredelse af propaganda, der sigter mod at uddybe splittelsen inden for den amerikanske vælgerskare.

Mens den fulde virkning af disse operationer er usikker, understreger den voksende sofistikerede kampagner for udenlandsk indflydelse behovet for øget årvågenhed.

Når valgdagen nærmer sig, står USA over for et udfordrende miljø, hvor misinformation og cybertrusler kan spille en væsentlig rolle i udformningen af resultatet.

