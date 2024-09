Memeinator vs Bonk: bør du satse på den nye kryptokonkurrent MMTR?

Meme-mønterne har fået et ret stort navn i kryptovalutaens evigt udviklende verden.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Især har Bonk tiltrukket mange investorer i år. Men nu skaber den nye deltager Memeinator, også bølger.

Mange tror, at den orignale MMTR-mønt kunne være den næste 100x mulighed.

Men lad os ikke tage alt for gode varer. Lad os dykke dybere ned og finde ud af, om du bør investere i BONK eller satse på den nye udfordrer MMTR i 2024.

Memeinator har en fordel i forhold til konkurrenterne

Copy link to section

Memeinator kunne være en bedre investering end Bonk i år, da den har en betydelig fordel i forhold til traditionelle meme-mønter.

Denne fordel er dens evne til at bruge kunstig intelligens til at gå efter svagere meme-mønter for at indfri sit løfte om at dominere meme-møntområdet.

Denne unikke strategi positionerer MMTR-prisen til hurtigt at stige på baggrund af en bredere AI-medvind.

Memeinator havde et vellykket forsalg

Copy link to section

Et hurtigt kig på, hvor vellykket Memeinators netop afsluttede forsalg var, skaber tillid til, at det er en god investering i 2024.

Efter at have rejst millioner er det hævet over enhver tvivl, at investeringsfællesskabet ser et meningsfuldt potentiale i denne blockchain-baserede platform. Denne tidlige fremgang kunne være et tegn på fremtidig vækst og udbredelse.

Du kan finde ud af mere om Memeinator og deres originale meme-mønt MMTR via dette link.

Fællesskabet engagerer sig med MMTR

Copy link to section

Memeinator ser attraktiv ud i skrivende stund på grund af statistikkerne vedrørende samfundsengagement.

For eksempel har MMTR fået mere end 1,44 millioner likes på de sociale medier og er nået ud til over 340.000 mennesker, hvilket har hjulpet prisen med at stige med hele 247 % i løbet af den sidste uge.

Memeinator er også blevet nævnt knap 6.000 gange i medierne, hvilket tyder på, at den tiltrækker sig opmærksomhed i et tempo, der er uden sidestykke for en ny meme-mønt.

MMTR vil lancere et spil

Copy link to section

Memeinator er meget mere end en pump-and-dump plan. Dette fremgår af planerne om at lancere Meme Warfare – et videospil, der vil skabe yderligere engagement i fællesskabet.

MMTR er fast besluttet på at gamificere oplevelsen for at tiltrække en dedikeret brugerbase, som typisk er central for langsigtet succes på kryptomarkedet.

Krypto medvinde, der kunne gavne Memeinator

Copy link to section

De førnævnte faktorer, når de kombineres med den bredere medvind i kryptobranchen i 2024, antyder at Memeinator kunne være en god investering i 2024. Disse medvind omfatter:

Det samlede udbud af Bitcoin blev halveret i april (Bitcoin-halveringsbegivenhed)

Regulatorer over hele verden har godkendt Bitcoin og Ethereum børshandlede fonde for at invitere institutionel kapital til kryptomarkedet

Den amerikanske centralbank forventes at begynde at sænke renterne i september, hvilket sandsynligvis vil gøre risikoen på aktiver som kryptovalutaer mere attraktive

I takt med at denne medvind skaber bredere accept af kryptovalutaerne, så vil nye projekter med stærke fællesskaber som Memeinator (MMTR) sandsynligvis nyde godt af dette.

Bundlinjen

Copy link to section

Alt i alt er det vigtigt at bemærke, at BONK har haft sit øjeblik i solen. Men Memeinators innovative tilgang, solide præstation under sit forsalg og hurtigt voksende fællesskab viser, at der er potentiale for betydelige fremskridt fremover.

Hvis du er interesseret i at finde ud af mere Memeinator (MMTR), så skal du klikke her for at besøge projektets hjemmeside nu.