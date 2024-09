ANKR ser bounce som fællesskabsmål Neura mainnet

Ankr (ANKR) tiltrækker sig ny opmærksomhed på trods af, at prisen er faldet 3,7 % i løbet af den seneste uge og 7 % i den seneste måned.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Den decentraliserede Web3-infrastrukturplatform har flere nøgleudviklinger og potentielle bullish-katalysatorer, da prisen svæver omkring $0,025-niveauet.

Det er bemærkelsesværdigt, at ANKR er steget fra de laveste $0,020 nået den 5. august, da udsalget på kryptomarkedet skubbede både Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH) til nye multi-måneders lavpunkter.

Hvordan har ANKR-prisen klaret sig i 2024?

Copy link to section

ANKR er tokenet, der driver Ankrs decentraliserede økosystem. Bortset fra styring er tokenet nøglen til netværkets transaktions- og betalingssystem.

Token-indehavere kan satse dem for at tjene belønninger samt få adgang til andre tjenester, der understøtter det bredere decentraliserede økosystem

Prisen på ANKR har dog underperformet siden den nåede et rekordhøjt niveau over $0,21 i april 2021. På trods af en stigning til $0,06, da Bitcoin steg til dets rekordhøje niveauer i marts, er ANKR tilbage på niveauer set i januar i år.

Ankr bygger momentum op

Copy link to section

Ankrs decentraliserede infrastrukturøkosystem driver alt, fra nodeoperationer for de fleste proof-of-stake-protokoller til cloud computing til væskeindsats.

Der er også kunstig intelligens, real-world assets (RWA) og decentraliserede fysiske infrastrukturnetværk (DePIN). Analytikere forudsiger disse som enorme markeder, især som store institutionelle aktører tager til efterretning.

Ankr-netværket ser ud til at være godt positioneret til at udnytte dette med forskellige milepæle og partnerskaber.

Sådanne initiativer retter sig mod styrkelse af både udviklere og brugere. Nogle af samarbejderne har omfattet store IP-partnerskaber med globale giganter som Google Cloud, Alibaba Cloud, Microsoft Azure og Tencent Cloud.

Blockchains Web3 API forbinder udviklere, decentraliserede applikationer og den virkelige verden, med dette i øjeblikket muligt for mere end 55 blockchains, inklusive Bitcoin. Det er en stigning på mere end 200 % i integrationer siden 2022, hvor der er omkring 17 kæder.

We’re just getting warmed up 🚀 pic.twitter.com/KokzfufnDh — Ankr (@ankr) July 19, 2024

Ankr har for nylig indgået partnerskab med Asphere, en skræddersyet platform til oprettelse af rollup, der har hjulpet med at bygge løsninger til Binance, Polygon og Microsoft for at lancere Destra Networks rollup på Arbitrum.

Kunne Neura hjælpe med at låse ANKR op?

Copy link to section

Bortset fra den overordnede netværksvækst, vil Ankr token-indehavere sandsynligvis være opsatte på potentielt opadgående momentum fra projektets AI Layer1 blockchain Neura.

Neura er en EVM-kompatibel blockchain bygget med Cosmos SDK’s IBC-protokol og tilbyder et netværk, der giver udviklere mulighed for at bygge AI-fokuserede dApps. Platformen har også til formål at booste AI-startups ved at levere værktøjer til decentraliseret fundraising, adgang til GPU-ressourcer og decentraliseret lagring.

ANKR-tokenet vil drive dette økosystem, der fungerer som den primære valuta for netværkets AI-modelbrug og satsning blandt andre anvendelser. Ankr vil overføre “en del” af ANKR-udbuddet til Neura, og det vil sandsynligvis se en ny efterspørgselskurve dukke op.

🤨 A portion of the ANKR token supply will move to the @Neura_io chain, enhancing TVL and value capture within the Neura ecosystem. This strategic move aims to strengthen both ecosystems. pic.twitter.com/TXDdlJpbb8 — Ankr (@ankr) August 6, 2024

Neuras mainnet forventes i 4. kvartal og vil tilbyde Ankr- og Neura-samfundene en række muligheder for at udnytte udviklingen.

Det inkluderer crowdfunding til nye AI-projekter som tidlige investorer, muligheder for indtægtsdeling og indsatsbelønninger for at hjælpe med at sikre Neura-netværket.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.