Er en amerikansk recession nært forestående? Økonomiske eksperter bestrider den nuværende frygt

Den seneste frygt for en amerikansk recession er blevet drevet af en skuffende beskæftigelsesrapport, som udløste et kraftigt globalt markedsudsalg.

Mens markederne delvist er kommet sig, fortsætter bekymringen om økonomiens bane.

Eksperter foreslår dog, at denne frygt for recession kan være overvurderet.

Her er et nærmere kig på det nuværende økonomiske landskab og ekspertperspektiver på potentialet for en nedtur.

Analyse af jobdata

Den seneste amerikanske beskæftigelsesrapport har rejst røde flag og viser svag jobvækst og en lille stigning i arbejdsløsheden.

Goldman Sachs mener dog, at bekymringerne kan være overdrevne.

David Mericle, amerikansk cheføkonom hos Goldman Sachs, tilskriver afmatningen i jobvæksten midlertidige faktorer som vejrrelateret fravær og en stigning i midlertidige fyringer.

I episoden den 6. august af Goldman Sachs Exchanges understregede Mericle, at trods de seneste udsving tyder den overordnede tendens på en stabil jobskabelsesrate på omkring 150.000 om måneden.

Han advarede mod at overreagere på en enkelt måneds data og bemærkede, at i mangel af et betydeligt økonomisk chok, ser den nuværende situation ud til at være mere en “deceleration” snarere end en fuldstændig recession.

Recessionsudløsere forbliver fraværende

Historisk set er recessioner blevet udløst af specifikke økonomiske chok såsom olieprisstigninger, bobler på aktivmarkedet eller overdreven gældsætning.

Ifølge Commerzbank er ingen af disse triggere til stede i øjeblikket. Olie- og naturgaspriserne er for nylig faldet, og energiudgifterne er fortsat lave sammenlignet med historiske standarder.

Med hensyn til aktivmarkederne, mens der har været de seneste korrektioner, er aktiemarkederne stadig tæt på deres højder, og ejendomspriserne er steget i løbet af det seneste år.

Banken bemærker, at et betydeligt og vedvarende fald i aktivpriserne ville være påkrævet for at udløse en recession, hvilket virker usandsynligt på nuværende tidspunkt.

På gældsfronten er husholdningernes gæld som procentdel af BNP faldet fra sit højeste i 2008 og er nu på 71 %. Virksomhedernes gæld, som steg under COVID-19-pandemien, har stabiliseret sig på omkring 75 % af BNP.

Commerzbank konkluderer, at selvom der eksisterer nogle ubalancer, er de ikke udbredte nok til at udgøre en væsentlig trussel mod den samlede økonomi.

Federal Reserves rentenedsættelser: Forsinket eller ej?

En faktor, der bidrager til markedsvolatiliteten, er troen på, at Federal Reserve er bagud i kurven ved ikke at sænke renten på sit møde i juli.

Historisk har amerikanske recessioner fulgt kraftige rentestigninger.

Fed hævede renten med 525 basispoint mellem marts 2022 og juli 2023.

Chris Hyzy, Chief Investment Officer hos Merrill og Bank of America Private Bank, antyder, at Fed justerer renten baseret på inflation og beskæftigelsestendenser snarere end frygt for recession.

Han forventer potentielle betydelige nedskæringer snart, hvor futuresmarkederne indikerer en 80 % sandsynlighed for en nedskæring på 50 basispoint i september.

Commerzbank peger på, at realrenten i øjeblikket er over sit neutrale niveau, hvilket potentielt kan udløse en recession.

Men lignende forhold i 1984 og 1995 førte ikke til recessioner.

Banken bemærker også, at pengepolitikken alene er utilstrækkelig til at forudsige en recession; andre faktorer såsom langsigtede afkast og aktivpriser spiller også en afgørende rolle.

Ekspertkonsensus: Frygt for recession overvurderet

Generelt er eksperter enige om, at selvom der er nogle advarselstegn, såsom Sahm-regelindikatoren, er en recession usandsynlig.

I stedet forventes den amerikanske økonomi at vokse i et langsommere tempo end det langsigtede gennemsnit i de kommende kvartaler.

Gunstige finansieringsforhold og den sandsynlige moderation i rentenedsættelser understøtter disse optimistiske udsigter.

Investorer rådes til at forberede sig på kortsigtet markedsvolatilitet, undgå at reagere impulsivt på overskrifter, opretholde diversificering og se markedssvagheder som muligheder for strategisk at forbedre deres porteføljer.

Mens den økonomiske usikkerhed fortsætter, tyder aktuelle data og ekspertanalyser på, at frygten for en forestående amerikansk recession kan være overdrevet.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.