Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Mens Walmart Inc (NYSE: WMT) og Home Depot Inc (NYSE: HD) forbereder sig på at rapportere deres kvartalsvise indtjening i næste uge, forventer UBS-analytiker Michael Lasser blandede signaler fra detailgiganterne.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Mens Home Depot forventes at udsende konservativ vejledning, forventes Walmarts præstation at blive stærkere, hvilket afspejler dets seneste strategiske initiativer.

Home Depot: Konservative udsigter, men langsigtet potentiale

Copy link to section

Home Depot skal efter planen offentliggøre sin indtjening den 13. august.

Lasser forudser, at boligforbedringsforhandleren vil fastholde sin konservative tilgang, hvilket afspejler et forsigtigt, men stabilt udsigter på kort sigt.

På trods af dette mener han, at Home Depot er godt positioneret til fremtidig vækst.

I øjeblikket er Home Depots aktie nogenlunde flad for året, hvilket signalerer en periode med stagnation.

Lasser er dog fortsat optimistisk med hensyn til virksomhedens langsigtede udsigter.

Hans positive udsigter er baseret på Home Depots stærke markedsposition og robusthed i forbrugersektoren, hvilket gør det til et solidt investeringsvalg på trods af den forventede afdæmpede vejledning.

Walmart: Stærk ydeevne og fremtidsoptimisme

Copy link to section

I modsætning hertil vil Walmart udgive sin indtjeningsrapport den 15. august, hvor analytikere forudser en stærk præstation.

Konsensus-estimatet for Walmarts indtjening i andet kvartal er 65 cents per aktie, justeret, med en omsætning på 168,5 milliarder dollar.

Dette repræsenterer en stigning på 5,0 % i indtjeningen og en stigning på 4,0 % i omsætningen år-til-år.

I det foregående kvartal tjente Walmart 60 cents per aktie på 161,5 milliarder dollars i omsætning.

Selskabets ledelse har tilkendegivet, at den forventer at leve op til eller overgå de tidligere forventninger, hvilket bidrager til en positiv udsigt.

Lasser fremhævede i sit nylige CNBC-interview Walmarts vækstpotentiale og roste især virksomhedens satsning på reklame.

Lasser ser en betydelig opside for Walmarts aktie, der fremskriver en målkurs på $74.

Han understregede Walmarts evne til at udnytte sine omfattende forbrugerdata og annonceindtægter, hvilket tilføjede 3,4 milliarder dollars til virksomhedens bundlinje sidste år.

I betragtning af, at reklame er en forretning med høj margin, forventes dette segment at styrke Walmarts økonomiske resultater på lang sigt.

På trods af den forventede konservative vejledning fra Home Depot, er Lasser fortsat optimistisk over for virksomheden.

Han ser Home Depot som en stærk investeringsmulighed for dem, der søger eksponering mod forbrugersektoren.

UBS har sat et kursmål på $400 for Home Depots aktie, hvilket indikerer en potentiel 14% upside.

Den forventede indtjening på $4,59 pr. aktie repræsenterer et fald på 1,3% år-til-år, mens omsætningen forventes at blive $42,6 milliarder, et fald på 0,8% fra året før.

Samlet set forventes både Walmart og Home Depot at navigere i den kommende indtjeningssæson med forskellige strategier.

Walmarts proaktive foranstaltninger og robuste ydeevne står i kontrast til Home Depots forsigtige holdning, men begge virksomheder er klar til at påvirke detailsektoren betydeligt.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.