Hvor meget er Tim Walz, Kamala Harris’ VP-valg, værd?

Efterhånden som det amerikanske præsidentvalg i 2024 intensiveres, er der blevet givet megen opmærksomhed til kandidaternes økonomiske baggrund.

En af de mest bemærkelsesværdige kontraster er mellem Minnesota-guvernør Tim Walz, Kamala Harris’ nyligt annoncerede løbekammerat og andre prominente skikkelser i løbet.

Walz’ økonomiske situation er påfaldende beskeden, især sammenlignet med de rigere kandidater, hvilket gør hans arbejderklasserødder til et omdrejningspunkt for hans kampagne.

Tim Walz’ baggrund: Et liv i tjeneste

Ved et stævne i Philadelphia, hans første offentlige optræden siden han blev valgt som Kamala Harris’ vicekammerat, trak Tim Walz på sin arbejderklasseopdragelse og public service-karriere for at komme i kontakt med vælgerne.

Walz, en tidligere folkeskolelærer og hærens nationalgarde, har brugt det meste af sit liv i offentlig tjeneste.

Hans ydmyge begyndelse og dedikation til tjeneste har ikke kun formet hans politiske synspunkter, men har også holdt hans finansielle portefølje relativt beskeden.

Ifølge Forbes anslås Walz’ nettoformue til at være lidt over $1 million, hvilket placerer ham tættere på medianamerikaneren på hans alder end hans medkandidater.

Ifølge en undersøgelse fra 2019 foretaget af økonomer fra Federal Reserve og University of Wisconsin, er den gennemsnitlige nettoformue for amerikanere omkring Walz’ alder cirka 540.000 dollars, når man tager pensioner, sociale sikringsydelser og andre aktiver i betragtning.

Sammensætningen af Walz’ rigdom: En usædvanlig økonomisk profil

Det, der adskiller Walz, er sammensætningen af hans rigdom. I modsætning til mange amerikanere ser Walz og hans kone, Gwen – en mangeårig folkeskolelærer – ikke ud til at eje nogen aktier, obligationer eller et hjem.

Kort efter Walz blev guvernør, solgte de deres fem-værelses bolig i Mankato, Minnesota.

Størstedelen af deres rigdom kommer fra offentlige pensioner optjent gennem deres statslige, føderale og militære karriere.

Forbes anslår, at disse pensioner, samlet set på omkring 1 million dollars, udgør næsten hele deres nettoformue.

Denne økonomiske profil er atypisk i forhold til andre præsident- og vicepræsidentkandidater.

For eksempel har Kamala Harris, som også har brugt en stor del af sin karriere i offentlig tjeneste, en nettoformue på cirka 8 millioner dollars, delvist på grund af hendes mand Doug Emhoffs tidligere karriere som underholdningsadvokat.

På den republikanske side kommer Donald Trumps formue, der anslås til 4,8 milliarder dollars, hovedsageligt fra hans satsninger i den private sektor.

Selv Robert F. Kennedy Jr., en uafhængig kandidat, kan prale af en nettoværdi på omkring 15 millioner dollars.

Harris-Walz-billetten: Kontraster i rigdom og baggrund

Harris-Walz-billetten udgør en skarp kontrast, ikke kun med hensyn til politik, men også med hensyn til økonomisk baggrund.

Mens Harris’ rigere baggrund og hendes mands karriere i advokatbranchen har bidraget til en mere omfattende finansiel portefølje, understreger Walz’ beskedne midler hans forbindelse til den gennemsnitlige amerikaner.

Hans økonomiske situation afspejler den for mange vælgere, især dem i Midtvesten og andre svingstater, hvor økonomiske kampe er en central bekymring.

Walz’ økonomiske beskedenhed fremhæves yderligere af, at han og hans kone ikke ser ud til at have væsentlige investeringer eller forretningsinteresser.

Deres beslutning om at sælge deres hjem og stole på offentlige pensioner understreger deres forpligtelse til offentlig service over personlig formueopbygning.

Dette står i modsætning til andre kandidater, der har samlet rigdom gennem private satsninger eller lukrative taleengagementer.

Offentlig opfattelse og kampagnestrategi

Walz’ økonomiske baggrund kan tjene som både en styrke og en sårbarhed i kampagnen.

På den ene side giver hans beskedne nettoformue ham mulighed for at positionere sig selv som en kandidat, der forstår de økonomiske udfordringer, som mange amerikanere står over for.

Hans fortælling om public service og økonomisk beskedenhed giver genklang hos vælgere, der føler sig adskilt fra den rigere elite.

På den anden side kunne hans mangel på væsentlig rigdom opfattes som en ulempe i et politisk landskab, hvor finansiel magt ofte omsættes til indflydelse og ressourcer.

Harris-Walz-kampagnen ser ud til at udnytte Walz’ arbejderklassebaggrund til at appellere til vælgere, der er desillusionerede over rigere kandidater.

Ved demonstrationen i Philadelphia kontrasterede Walz sit liv i tjeneste med det tidligere præsident Trumps, idet han sagde: “Han ved ikke det første om tjeneste. Han har ikke tid til det, for han har for travlt med at tjene sig selv.”

Dette budskab vil sandsynligvis vække genklang hos vælgere, der leder efter en kandidat, der repræsenterer deres interesser og forstår deres kampe.

Vejen videre: Finansiel oplysning og udsigter

Efterhånden som valget nærmer sig, kan flere detaljer om Walz’ økonomiske situation komme frem.

Hans økonomiske afsløringer fra kongressen i 2019 giver et vist indblik i hans aktiver, herunder offentlige pensioner og en lille college-opsparingskonto.

Der er dog stadig nogle usikkerheder, såsom den nøjagtige værdi af pensionerne og eventuelle ændringer i hans økonomiske situation, siden han blev guvernør.

Hvis Harris-Walz-billetten vinder Det Hvide Hus, vil Walz’ økonomiske billede sandsynligvis blive bedre.

Vicepræsidentens løn på $235.000 ville være en væsentlig stigning i forhold til hans nuværende guvernørløn, og hans føderale pension ville også vokse i værdi.

Derudover har tidligere vicepræsidenter ofte muligheder for at øge deres rigdom gennem taleengagementer, boghandler og andre postkontorprojekter.

På mange måder minder Walz’ økonomiske situation om Mike Pence, da han blev valgt som Donald Trumps vicekammerat i 2016.

Pence, en guvernør i Midtvesten med en beskeden nettoformue, der i vid udstrækning var baseret på pensioner, så sin økonomiske situation forbedre sig markant efter at have forladt embedet.

Hvis historien gentager sig, kunne Walz se en lignende bane.

Som valget skrider frem, kan Walz’ økonomiske beskedenhed vise sig at være både et aktiv og en udfordring, da han navigerer i et politisk landskab domineret af rigdom og magt.

Uanset resultatet byder hans historie på en overbevisende fortælling om dedikation til public service og en forpligtelse til de værdier, der vækker genklang hos mange amerikanske vælgere.

