Denne kryptoekspert forudsiger, at Bitcoin vil ramme $70k-$75k i slutningen af oktober

Bitcoin (BTC) er vidne til fornyet optimisme fra kryptosamfundet efter at have overskredet $67.000 i denne uge.

Den russiske kryptoekspert Alexey Mokrov, grundlæggeren af Cryptobotpro, har støttet kryptovalutaen til at røre mellem $70.000 og $75.000 inden udgangen af oktober.

Mokrov fremhævede den skiftende markedsdynamik og antydede, at oktober kunne være afgørende for Bitcoins næste prisstigning.

Mokrov, citeret af det russiske dagblad Izvestia den 16. oktober, bemærkede, at de seneste markedstendenser har givet et boost til Bitcoin-handlere.

Ifølge ham viser BTC’s præstationer tegn på en stærkere markedstendens i modsætning til de udfordrende forhold, man har set tidligere på efteråret.

Kan Bitcoin overgå $70k inden udgangen af oktober?

Mokrov erkendte, at september havde været udfordrende for både Bitcoin-minearbejdere og forhandlere.

Han bemærkede, at den tidligere nedtur så ud til at have påvirket minearbejdernes afkast, men tilføjede, at oktober kunne bringe mere positivt momentum.

Ifølge Mokrov har denne måned “kompenseret for tab” set tidligere, med øget optimisme i markedet.

Han forventer yderligere opadgående bevægelse for Bitcoin, hvilket tyder på, at BTC kan nå op på mellem $70.000 og $75.000 ved udgangen af måneden.

Mokrov bemærkede, at markedets forudsigelighed fortsat er usikker.

Han advarede om, at en potentiel korrektion kunne sænke priserne til omkring $60.000, hvis der opstår væsentlige ændringer i mineaktiviteter eller markedsadfærd.

Vil Ethereum og Solana følge Bitcoins rally?

Mokrovs prognoser strakte sig ud over Bitcoin, da han også delte indsigt om Ethereum (ETH) og Solana (SOL).

Han foreslog, at Ethereum kunne stige til $3.100, hvis efterspørgslen efter decentraliserede finansieringsapplikationer (DeFi) og ikke-fungible tokens (NFT’er) forbliver robust.

Han advarede om, at en opbremsning i efterspørgslen kunne medføre en tilbagetrækning til ca. $2.400.

Solanas udsigter kom også under analyse, hvor Mokrov hævdede, at SOL-priserne kunne stige til $180, forudsat at netværket opretholder stabilitet.

Han understregede, at uventede udfordringer kunne presse SOL-priserne ned til $140, hvilket afspejler den høje volatilitet, der karakteriserer kryptorummet.

Globale begivenheder og amerikanske økonomiske forhold påvirker Bitcoins prisbevægelser

Andre eksperter inden for kryptoområdet har gentaget Mokrovs følelser og forbinder Bitcoins bane med den globale politiske og økonomiske udvikling.

Kryptovalutamarkedet har været følsomt over for ændringer i den amerikanske økonomi, hvor analytikere bemærker, at pengepolitiske beslutninger og geopolitiske begivenheder kan forme BTC’s præstation i de kommende uger.

Dary McGovern, Chief Operating Officer hos Xapo Bank, fremhævede Bitcoins voksende anvendelse og dens markedsværdi på $1,3 billioner.

Han påpegede, at Bitcoins begrænsede udbud, begrænset til 21 millioner mønter, kombineret med stigende efterspørgsel, kunne styrke dets langsigtede prispotentiale.

McGovern hentydede også til presset på Federal Reserve for at forvalte amerikansk gæld, hvilket tyder på, at sådanne forhold kunne skabe muligheder for, at Bitcoin kan klare sig bedre end traditionelle aktiver som guld.

Inflation og markedspres former Bitcoins fremtid

Arseny Poyarkov, en anden russisk kryptospecialist og medlem af Statsdumaens ekspertråd om digital økonomi, gav et langsigtet udsigter til BTC’s prisbevægelser.

Han forudsagde fortsat inflationspres, som kunne understøtte den næste vækstfase for Bitcoin.

Poyarkovs analyse, som blev delt i juli med RIA Novosti, pegede på virkningen af tidligere frasalg fra USA og Tyskland, hvor konfiskeret Bitcoin blev frigivet på markedet, hvilket midlertidigt dæmpede priserne.

Pojarkov bemærkede, at disse udsalg havde fået priserne til at “sænke” i midten af 2024. Han foreslog, at da inflationspres forbliver vedvarende, kunne betingelserne for et mere vedvarende BTC-rally opstå.

Kryptomarkedet forbliver uforudsigeligt

Både Mokrov og andre industrifigurer erkender, at på trods af bullish prognoser, er den iboende uforudsigelighed af kryptomarkedet stadig en vigtig overvejelse.

Mokrov bemærkede, at uforudsete udviklinger kunne føre til pludselige markedskorrektioner.

Hans analyse understreger de udfordringer, som investorer står over for, da globale begivenheder og skift i regulatoriske landskaber fortsætter med at påvirke prisdynamikken.

Mens optimistiske forudsigelser tyder på en vej mod $70.000 og derover, forbliver markedsdeltagere opmærksomme på de risici, der er forbundet med de digitale aktivers volatile natur.

Bitcoins rejse i oktober vil blive overvåget nøje af handlende og analytikere, mens de leder efter tegn på, om den nuværende opadgående tendens vil opretholde eller give efter for fornyet markedspres.