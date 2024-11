Dogecoin nærmer sig $20B markedsværdi på Elon Musks indflydelse: hvad er det næste for DOGE-prisen?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Den originale meme crypto Dogecoin (DOGE) dominerer kryptotrends, da sektoren forventer massive stævner til alle tiders højder.

Altcoinen sprang over 10% inden for det seneste døgn, hvilket forlænger sidste uges over 25% stigning.

Dogecoins imponerende præstation i løbet af de sidste par sessioner har sendt sin markedsværdi mod $20 milliarder-mærket, i øjeblikket på $19.769.737.088.

Elon Musk driver DOGE højere

I mellemtiden synes de lukrative udsigter at være bundet til optimisme omkring Elon Musks X-indlæg.

Teslas administrerende direktør reagerede på en artikel om Californiens begrænsning af hans SpaceX-firma med “DOGE vil ordne det” den 15. oktober.

Mens Elon Musk henviste til det planlagte Department of Government Efficiency – foreslået for at strømline bureaukrati efter Donald Trumps valgsejr – reagerede Dogecoin-samfundet med betydelig optimisme.

Elon Musk tilføjede til spekulationerne under rådhusarrangementet torsdag den 17. oktober, hvor han støttede Trump og fremhævede et memecoin-inspireret regeringsagentur.

En deltager spurgte, om SpaceX-milliardæren ville lede Department of Government Efficiency.

Musk svarede, “Ja, DOGE,” og katalyserede klapsalver og jubel fra forsamlingen.

Folkemængdens svar på Musks DOGE-omtale og meme-token-anerkendelse, hvis Trump vinder, bidrager til DOGEs fremherskende bullish tilstand.

Meme-tokenet gentog udviklingen med en pludselig stigning fra $0,1213 til $0,13 – en stigning på 7%.

I mellemtiden har Dogecoin oplevet massiv succes på trods af, at han blev medlem af det finansielle område som et internetmeme i 2013.

DOGE-medstifter Billy Markus udtrykte vantro over altcoinens transformation til et milliard-dollar-projekt.

Mens opbygningen af et multimillionprojekt kræver strategisk beslutningstagning og omhyggelig planlægning, nævnte Markus, at det kun tog et par timer.

Meme-aktiver har vundet popularitet i sektoren for digitale aktiver på grund af høj rentabilitet, der ofte overstråler etablerede kryptovalutaer.

Aktivklassen har klaret sig bedre under bull runs i kryptovalutaindustrien, og det samme vil sandsynligvis ske i det længe ventede markedsrally inden årets udgang.

Dogecoin prisudsigt

DOGE udviser robust bullishness efter solide stævner. Det steg over 10 % inden for det seneste døgn for at skifte hænder til $0,1352, og det nuværende momentum indikerer flere fordele.

Teknisk analyse viser, at Dogecoin brød et faldende wedge-setup, bestående af faldende og konvergerende trendlinjer, efter gårsdagens opsving.

Flytningen åbnede døre for en mulig prisstigning på 40 %, hvilket tog alt til $0,18928.

De fremherskende brede markedsstemninger understøtter den opadgående bane. Kryptovaluta-entusiaster forbliver optimistiske med hensyn til det ‘forsinkede’ Uptober-rally.

Desuden positionerer den ophedede valgscene i USA, med Trump i spidsen, ifølge Polymarke t, kryptomarkedet for robuste stigninger fra næste måned og derefter.

Elon Musk opnåede massiv fremtræden i kryptoverdenen efter at have drevet Dogecoin til rekordhøjder med en række X-poster i 2021.

Sådanne handlinger i den nuværende valgperiode kan skubbe DOGE højere til $1-mærket før 2024-udgangen.