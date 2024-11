Dogwifhat (WIF) kæmper for at genvinde $3 midt i en genopblussen af meme-mønter

Dogwifhat (WIF), en førende Solana-baseret meme-mønt, kæmper med at genvinde det kritiske $3-niveau på trods af at have oplevet et robust 78%-rally i løbet af den seneste måned.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

WIF ramte en fire-måneders højde på $2,97 den 16. oktober, hvorefter meme-mønten ser ud til at være gået ind i en konsolideringsfase. På pressetidspunktet handlede WIF til $2,66, en stigning på 4% i løbet af de seneste 24 timer og 78,3% i løbet af de sidste 30 dage.

Advertisement

Dogwifhat klarer sig bedre end de bedste mem-mønter

Copy link to section

Den seneste stigning i WIF’s pris har placeret den blandt de bedste meme-mønter. Sammenlignet med sidste måneds præstation for andre store spillere, såsom Dogecoin (DOGE) og Shiba Inu (SHIB), skiller WIF’s gevinster sig ud.

Mens DOGE og SHIB oplevede månedlige stigninger på henholdsvis 34 % og 43 %, steg WIF med cirka 78 %, hvilket viser et markant opsving i markedsstemningen.

Desuden afslører resultater fra år til dato, at dogwifhat har oplevet en enestående vækst på omkring 1.392%, hvilket gør den til en af de fremtrædende meme-mønter i 2024.

Den eneste meme-mønt, der har overgået WIF i år, er Turbo (TURBO), en ChatGPT-kodet token, der oplevede en stigning på 4.570 %.

Den betydelige stigning i WIF’s pris har sandsynligvis tiltrukket sig øget investorinteresse, hvilket har ført til øget handelsaktivitet og købspres.

Tekniske og markedsmæssige følelser signalerer blandede udsigter for WIF

Copy link to section

Fra et teknisk synspunkt indikerer WIF’s prishandling siden begyndelsen af september et mønster af højere højder og højere nedture, der danner en stigende parallel kanal på det daglige diagram. Den nedre grænse af denne kanal, placeret ved $2,50, tjener som et kritisk støtteniveau, mens den midterste grænse omkring $2,91 repræsenterer en kortsigtet modstand.

Hvis WIF kan overvinde den stigende parallelkanalmodstand, vil det næste mål være $3,42, hvilket repræsenterer en potentiel stigning på 28% fra dens nuværende pris.

WIF Open-renten (OI) steg med omkring 50 % stigning i WIF’s OI fra 322,2 millioner dollars den 4. oktober til et maksimum på 480,2 millioner dollars i fem måneder den 15. oktober, selvom den var faldet en smule til 395,62 millioner dollars ved pressetidspunktet den 18. oktober ifølge til Coinglass.

Finansieringssatserne for evige kontrakter har også været stigende, hvilket indikerer, at futures-handlere forbliver optimistiske med hensyn til meme-møntens udsigter.

Mens WIF long/short-forholdet er 1,92 ifølge Coinalyze-data, er der stadig et betydeligt antal midler i korte positioner, hvilket tyder på skepsis over WIF’s evne til at opretholde sit rally.

Når man tager alle disse i betragtning, er det fortsat usikkert, om dogwifhat (WIF) momentum vil være tilstrækkeligt til at bryde $3 barrieren og fortsætte sin opadgående bevægelse.