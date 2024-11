Japans inflation aftager for første gang i fem måneder på grund af subsidier

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Japans kerneinflationstakt faldt i september, hvilket markerede det første fald i fem måneder, drevet af statslige forsyningssubsidier, der sigter mod at lette prispresset.

Ifølge data udgivet af indenrigsministeriet i fredags steg forbrugerpriserne eksklusive friske fødevarer 2,4 % år-til-år, et fald fra 2,8 % i august.

Resultatet oversteg en smule økonomernes konsensusestimat på 2,3 %.

Den samlede inflationsrate faldt også til 2,5 % fra 3,0 % den foregående måned, hvor faldende el- og gaspriser bidrog væsentligt til faldet.

Regeringens tilskud barberede 0,55 procentpoint af inflationsraten, hvilket understreger virkningen af finanspolitiske foranstaltninger på den seneste afmatning.

Centralbanken forventes at holde fast på renterne

Bank of Japan (BOJ) forventes bredt at fastholde sin rente på 0,25 % under sit kommende politiske møde den 31. oktober.

På trods af faldet i inflationen har centralbanken signaleret, at yderligere renteforhøjelser stadig kan være på bordet, hvis inflationen fortsætter med at tilpasse sig dens fremskrivninger.

Politikerne er dog forsigtige efter kritik af deres renteforhøjelse i juli, som udløste en markedsnedgang.

Yoshiki Shinke, seniorøkonom ved Dai-Ichi Life Research Institute, foreslog, at virkningen af subsidier på inflationen kan være midlertidig.

“Hvis subsidierne forlænges, vil CPI falde, men det vil ikke ændre den underliggende prisudvikling,” sagde Shinke.

Det er usandsynligt, at BOJ’s beslutning vil ændre sig væsentligt baseret på denne udvikling, tilføjede han.

Et kerneinflationsmål, som ekskluderer både friske fødevarer og energiomkostninger, steg en smule til 2,1 % i september fra 2,0 % i august.

Servicepriserne, som BOJ betragter som en afgørende indikator, steg 1,3 % år-til-år, og faldt fra 1,4 % i august, hvilket indikerer en vis vedvarende prispres på trods af den overordnede afmatning.

Inflationsudsigter knyttet til subsidier og valutabevægelser

Den fremtidige bane for Japans inflation afhænger til dels af, om regeringen forlænger sine forsyningstilskud, som i øjeblikket er planlagt til at udløbe denne måned. Hvis den får lov til at udløbe, kan inflationen stige igen.

En rapport fra Teikoku Databank afslørede, at fødevarevirksomheder hævede priserne for næsten 3.000 varer i oktober, hvilket yderligere signalerede inflationspres.

Valutaudsving er også fortsat en nøglefaktor.

Yenen svækkedes til 150 over for dollaren i denne uge, drevet af stærke amerikanske økonomiske data, der dæmpede forventningerne om rentenedsættelser fra Federal Reserve.

En svagere yen hæver typisk importpriserne, hvilket øger inflationspres i Japan.

I mellemtiden er premierminister Shigeru Ishiba ved at forberede en ny økonomisk stimuluspakke, potentielt inkluderende kontantuddelinger til husholdninger med lav indkomst, for at lette prispresset og styrke den offentlige støtte forud for parlamentsvalget den 27. oktober.

Økonomer antyder, at størrelsen af dette ekstra budget kan overstige sidste års pakke, hvilket yderligere påvirker inflationsudsigterne.

Lønvæksten halter bagefter inflationen

Selvom Japan har oplevet betydelige lønstigninger i år, drevet af mangel på arbejdskraft og vellykkede fagforeningsforhandlinger, fortsætter inflationen med at overstige reallønsvæksten.

Reallønnen, korrigeret for inflation, faldt i august efter beskedne stigninger i de foregående to måneder, hvilket afspejler igangværende udfordringer for husholdningernes forbrug.

Regeringen, der tiltrådte den 1. oktober, har prioriteret lønvækst, der overstiger inflationen, for at understøtte forbrugernes forbrug og drive et bæredygtigt økonomisk opsving.

Eksperter advarer dog om, at opnåelse af denne balance vil være afgørende for at stabilisere økonomien på lang sigt.